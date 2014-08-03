Троица

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:02

зелёное яблочко Просмотров: 398 Комментарии: 4 +13 Сегодня, 09:02 by

Это событие произошло в 1995 году недалеко от деревни Мордовский Каратай Камско-Устьинского района Татарстана. В день Троицы, рано утром мы пошли с товарищем рыбачить на Волгу. На берегу уже сидели два знакомых рыбака.Утро было солнечным, безветренным и теплым. Все бросили подкормку. Прошло более часа, трое рыбаков поймали лишь кое-какую мелочь, а у меня начали попадаться караси, примерно по 200 граммов каждый. Товарищи ушли, а я остался ловить, так как клев не прекращался, и я постоянно вытаскивал карасиков.Через некоторое время я вдруг услышал громкий мужской голос:- Федя, не бойся, это Троица! Хватит рыбачить. Иди домой.Я, конечно, очень удивился, стал озираться, но кругом никого. Другой берег Волги чуть виден: расстояние около десяти километров. Ни одного судна поблизости на реке нет. Сзади, на обрыве, лес, все как обычно. А голос доносится сверху, как будто динамики установлены в небе. Я не испугался, но собрался, по тропе стал подниматься вверх и вдруг сзади услышал грохот.Оказалось, что в месте, где мы недавно рыбачили, обрушился берег. К сожалению, после поднятия уровня воды Куйбышевской ГЭС такое случается нередко. Так Святая Троица спасла меня от верной смерти.Автор - Джейн Эйр.

Ключевые слова: Троица голоса рыбалка спасение жизни

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