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Истории из жизни

Троица

Это событие произошло в 1995 году недалеко от деревни Мордовский Каратай Камско-Устьинского района Татарстана. В день Троицы, рано утром мы пошли с товарищем рыбачить на Волгу. На берегу уже сидели два знакомых рыбака.

Утро было солнечным, безветренным и теплым. Все бросили подкормку. Прошло более часа, трое рыбаков поймали лишь кое-какую мелочь, а у меня начали попадаться караси, примерно по 200 граммов каждый. Товарищи ушли, а я остался ловить, так как клев не прекращался, и я постоянно вытаскивал карасиков.

Через некоторое время я вдруг услышал громкий мужской голос:

- Федя, не бойся, это Троица! Хватит рыбачить. Иди домой.

Я, конечно, очень удивился, стал озираться, но кругом никого. Другой берег Волги чуть виден: расстояние около десяти километров. Ни одного судна поблизости на реке нет. Сзади, на обрыве, лес, все как обычно. А голос доносится сверху, как будто динамики установлены в небе. Я не испугался, но собрался, по тропе стал подниматься вверх и вдруг сзади услышал грохот.

Оказалось, что в месте, где мы недавно рыбачили, обрушился берег. К сожалению, после поднятия уровня воды Куйбышевской ГЭС такое случается нередко. Так Святая Троица спасла меня от верной смерти.

Автор - Джейн Эйр.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02 by зелёное яблочкоПросмотров: 398Комментарии: 4
+13

Ключевые слова: Троица голоса рыбалка спасение жизни

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:11
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10052|-4)
Публикаций: 875
Комментариев: 9 103
Да, берег обрушается постоянно, то там, то здесь. Водохранилище очень большое.
У нас в городе целый район расположен НИЖЕ уровня водохранилища. Дамбами прикрыт. Я прожила там 11 лет. Сначала жутковато было, потом привыкла.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#2 написал: Estellan
Сегодня, 10:00
+3
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1787|0)
Публикаций: 197
Комментариев: 2 453
Ну не знаю... Я бы от голоса с небес охренел бы больше, чем от привычных оползней, раз уж они происходят регулярно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#3 написал: daytaler
Сегодня, 11:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 049
Охотно верю.Мы под особым присмотром Духа Святого.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:13
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 160
Интересно донесена информация к получателю smiley, глас свыше, после этого во, что угодно поверишь sunglasses
Зарегистрирован: 2.01.2019
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