Предновогодний рейс

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:18 by

Всем доброго времени суток. Я не особо верю во всякую мистику, но случился со мной очень странный случай, в который я и сам с трудом верю, но найти адекватное объяснение этому мне пока не удаётся, я атеист до мозга костей и всякие истории этого рода вызывают у меня только снисходительную улыбку. Итак, ближе к делу.30.12.12. 22:30 звонок, звонит диспетчер Игорь, есть срочный заказ в Казань, никто не подписывается под него, клиент платит двойную ставку. "Не удивительно, — отвечаю я. — Кому охота встречать Новый год за 800 км от дома, да ещё собирать все пробки на протяжении всего пути. Диспетчер: "Срочно надо, ты последняя надежда, транспортные компаний доставят только к пятому числу, груз должен быть там до нового года". "С чего такая срочность? Да и кто там встречать будет? Все, небось, Новый год встречают". Диспетчер: "Это подарки в детский дом, клиент там воспитывался". Я: "Понятно, ладно, беру. Тоже мне, Деда мороза нашли. Должен будешь, как земля колхозу".Итак 31.12.12 01:00 я груженный рвусь в Казань. Утренник детишкам перенесли на вечер, я в 20:30 был на месте. В разгрузке участвовало большая часть сотрудников, в том числе и Дед мороз в лице одного из сотрудников детского дома (имею ввиду в костюме). В 21:00 я благополучно покинул вышеуказанное учреждение.После часа пути у меня накрылся генератор (он накрылся раньше, но только через час я об этом узнал). Что такое мертвый генератор на бензиновом двигателе, думаю, объяснять не надо. На улице -15, с учетом бешеного ветра все -20, а то и больше. Посадка вдоль дороги от него не сильно спасала. Мелькали мысли, мол, что делать? На улице холод собачий, машина через 30 мин, максимум через час, остынет. Машин нет (понятное дело, кто в Новый год будет по федеральным трассам шляться). Решил снимать генератор, пока двигатель не остыл (мысленно пожелал отечественному автопрому есть побольше сладкого, чтоб у них попа слиплась, откуда руки растут). Взялся за дело, выбор не велик. Куда-то идти не было смыла. До ближайшего населённого пункта км 10-15 — это где-то 2-3 часа пешком. После процедуры с генератором я промёрз до костей, я чувствовал, как у меня остывают внутренности. Прыгать и бегать в таких случаях тоже никому не советую, вспотеешь, потом ещё больше замерзнешь. В машине было так же холодно, как и снаружи (в таких случаях и дьяволу в ад погреться попросишься).Сколько времени прошло - не знаю, я с надеждой смотрел в покрытое инеем лобовое стекло и зеркало заднего вида, которое приходилось чистить каждые 10 минут. И вот спасительный свет в конце тоннеля. Нет, я не помер — это были фары грузовика. Но когда я увидел, что это за машина, моему удивлению не было предела. Это была ИФА, эти машины выпускались в 1969 году. Я такие только в детстве видел лет 20 назад, так мало того — она была новая. "Привет из прошлого," - подумал я. Ко мне из неё вышел дядька лет 40-50, седые волосы, ростом с меня, в клетчатой байковой рубашке и трениках с обвисшими коленками, я такие только у дедушки видел. Создавалось впечатление, что и водитель, и машина ошиблись годом, но меня на тот момент это мало волновало, я был уставшим (не спал почти сутки) и жутко замёрз, ещё пару часов, и меня нашли бы уже совсем замороженного.Взял генератор и сел в допотопную лохань. В машине мне теплее не стало, в ней так же было холодно, как и в моей. Водитель шёл довольно быстро и уверенно 90-80 км в час, я даже удивился, что этот таз можно так разогнать, хотя дальность обзора не больше 30-40 метров, да и дорога очень скользкая: накат + выпавший сверху снег — гремучая смесь. Самое странное, не смотря на неотапливаемую кабину, стёкла не потели, и у дяди даже пар изо рта не шёл, хотя я дышал, как паровоз, и с паром у меня было всё в порядке. Говорил какие-то странные вещи, будто едет выгружаться на Третий холодильник в Москву. Хотя он уже лет 5-7, как не существует (третий холодильник находился на пересечений улицы Щипок и Дубининская, в Москве сейчас он тоже там, но от него остались одни стены, и продукты давно туда уже не везут).Минут за 10-15 доехали до какой-то забегаловки. Дядя говорит: "Приехали", и суёт мне 10 рублей советских. На, мол, долг хозяину кафе отдашь, скажи, Старый Лис возвращает долг, я, говорит, сильно спешу, скажи, что заеду на обратном пути. Я взял эту реликвию без лишних вопросов и вышел из машины в надежде, что в кафе будет теплее.К моему счастью мои ожидания оправдались. При входе на меня накатилось волна тепла, которую я ощущал пока что только лицом. Хозяин кафе, старый дедушка, на вид лет 60, внешность кавказца, невысокого роста, черные глаза, в которых отражалось вся печаль кавказского народа, встретил меня вопросительным взглядом. Пытаться что-то говорить было бесполезно, подбородок замёрз, речь получалась невнятной, посему я молча прошел и сел за стол.Минут через 10-15 я почувствовал, как начинаю оттаивать, ещё через 5 минут резкая боль ударила в нос, и потекла кровь — всё-таки отморозил нос, подумал я, замёрзли сосуды и полопались, а теперь оттаяли. Хозяин молча принёс мокрое полотенце, совместными усилиями мы привели меня в порядок. Обретя возможность говорить, я достаю из кармана этот червонец и протягиваю Ашоту (так звали хозяина кафе, как выяснилось позже) со словами, мол, Старый Лис долг просил передать. На этот раз в глазах дедушки можно было увидеть одновременно несколько чувств: страх, изумление, которые постепенно перетекали в радость. Забавно смотреть на человека, который умудряется так быстро переживать настолько разные и противоречивые чувства за столь короткий срок.От дедушки Ашота я узнал, что Старый Лис — это его хороший друг, который жил лет 30 назад. Он мне долго рассказывал о своём друге, видать дедушке было одиноко и ему нужен был собеседник. Собеседник из меня плохой, зато слушатель отличный, тем более спешить мне некуда было, да и до рассвета далеко.Итак, история Старого Лиса. Прозвище он получил из-за седых волос и хитрых глаз. В 1982 году этот самый Старый Лис работал так же, как я, водителем, возил продукты питания из Казани в Москву (на тот самый третий холодильник), ему на тот момент выдали новую машину, чему он был очень рад. Обмыл у Ашота обновку с друзьями, которых он по пути взялся подвезти, и обещал на обратном пути вернуть долг. Но вернуть долг он так и не смог — на обратном пути он встретил автобус, который вёз детей детского дома с утренника. Дорога была скользкой и автобус вылетел на встречную. Старый Лис решил, что жизнь пассажиров автобуса важнее, чем его собственная. Итог: водитель автобуса и пассажиры отделались испугом и ссадинами, наш же герой обнял дерево с придорожной посадки навсегда.Я попрощался с дедушкой, на прощание он сказал, что я сильно похож на его друга. Поймал попутку до ближайшего магазина автозапчастей, поменял щётки на генераторе и поехал в сторону дома… На обратном пути я хотел заехать к дедушке, но удивительная вещь — я забегаловки так и не нашёл, хотя склерозом не страдаю и топографическим кретинизмом тоже, ничего такого не употребляю в принципе.Автор - JunkYardCat.

Ключевые слова: Новый год генератор грузовик диспетчер дорожная мистика

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