Подслушано - 7

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Истории из жизни

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***
В электричке заметила красивого молодого человека в военной форме, кажется, пограничник. Высокого роста, волосы чёрные и белая кожа, на вид года 23. Встретились глазами, загадочно так мне улыбнулся и подмигнул. Я выходить - боковым зрением вижу, что и он в тамбуре стоит. Поворачиваюсь в его сторону, а там... Форма та же, тот же высокий рост, и вроде он, но вот только волосы седые-седые и лицо в морщинах. Старик под 80. Улыбнулся все так же загадочно, подмигнул и вышел. Я видела его в прошлом?
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***
Работаю в ГИБДД, на трассе есть одно место, действительно аномальное. Раз в год, день в день, там случается ДТП с участием мотоциклиста, и, естественно, с тяжёлым исходом. Может и есть те самые мистические места на планете? Если и есть, то это одно из них.
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***
Катался как-то в выходные с сыновьями на велосипедах. Пришло время перекусить. Было жарко и душно, как перед грозой. Мы расположились под большим деревом на скамейке рядом с велодорожкой. Сидим, болтаем ногами, хрумкаем печенье. Тут к нам подскакивает ворон и начинает истошно каркать. Я было подумал, что поесть выпрашивает, и кинул птице печенюшку. Но ворон даже не посмотрел на еду и продолжал каркать и наскакивать; чуть ли не клевал по ногам. Что ж, раз так нас выгоняют, то мы собрались, сели на велики и покатили дальше. Но не проехали даже метров пяти, как вдруг налетел порыв ветра (а погода, повторяюсь, была предгрозовая); от того дерева оторвалась здоровенная ветка, упала прямо на скамейку, с которой мы только что ушли, и разбила спинку и сиденье этой скамейки в щепу! То есть, если б мы ещё там задержались на минуту, то нас бы оттуда в больницу увезли. В лучшем случае. Но что интересно: когда я потом с детьми обсуждал события, то они, оказывается, ворона абсолютно не видели! Они еще удивились, что я сначала бросил печенье на дорогу, а потом неожиданно встал и сказал, что мы едем дальше. Получается, что птицу видел только я один.
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***
Было это зимой в девятом классе. Шла после занятий, вокруг тишина, никого нет, как вдруг около меня оказалась старенькая бабулька лет 70. Говорит мне: "Подожди меня, слишком большие шаги", — и я немного снизила скорость. А через несколько секунд перед нами упал огромный кусок льда. Я испугалась, не знала, что делать, побежала, вспомнила про бабку, которая стояла рядом, обернулась, а её там уже нет! Никому об этом не рассказывала. Прошло уже 10 лет, до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю.
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***
Работаю в психиатрической больнице психологом, очень много среди пациентов людей со "сверхспособностями". Рассказывали мне про мои, якобы, прошлые жизни, и много всего нереального. И вот на одном из приёмов пациенту не давал покоя мой прыщ на лбу. А он, зараза, большой был и подкожный. Пациент уверенно сказал, что сейчас мне всё вылечит. Сосредоточился и спросил, стало ли мне лучше. В шутку ответила, что да, мол, исцелил, а через пару часов прыщ и вправду рассосался.
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***
Есть у нас семейная байка. Бабушка моей бабушки слыла в деревне ведьмой. Когда она умерла, все собрались в доме вокруг гроба, и началось отпевание. Тут покойница оживает и встаёт. Перепуганные сельчане в панике ломились из дома через дверь и окна. Бабушка ещё довольно долго прожила после этого, а своё "воскрешение" объяснила тем, что Бог не принял её из-за колдовства.
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***
В доме завелись клопы. Что я только ни делала, как только ни травила, вызывала различные службы — всё без толку. Однажды ночью в слезах попросила домовёнка забрать всё, что он хочет, только пусть клопы исчезнут. На следующее утро не могла найти довольно дешевую, но любимую брошку, а через три дня ни одного клопа не осталось. Вслух поблагодарила его, хотя, судя по характеру пропажи, видимо, мой домовёнок — девочка)
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Вчера, 09:09 by ЛетягаПросмотров: 710Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Электричка аварии ворон короткие истории

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 493
Забавные байки, особенно броска и домовенок.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Talisha
Вчера, 10:17
+1
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Репутация: (2079|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 284
Побольше бы таких историй - коротких, но интересных kissing_closed_eyes
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Yasna
Вчера, 10:45
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 58
Милота какая с домовенком)) они вообще любители блестящего и сладкого)
Зарегистрирован: 4.01.2022
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 13:11
+2
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Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 295
По первому сюжету хотелось бы черкануть. Дело в том, что до сих пор есть люди, которым по роду своему передается некое знание с практикой, может быть их обучают родители, бабушки или дедушки, чтобы в свою очередь те передали своим потомкам. В общем и целом, эта техника напоминает действие хирурга-хиллера, только хирург меняет структуру поля пациента, а вот дедок из истории сменил структуру биополя девушки, и, может быть свою впридачу на короткое время. Старый развратник и не знал, что о нем будут читать спецы на 4 стор. Проявляется эта тема, несмотря на особую секретность передаваемого знания из рода в род. Спасибо Летяге. Вы очень даже хорошее дело затеяли. По крайне мере, у меня появилась догадка.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Tigger power
Вчера, 16:44
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2896|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 924
Шикарные истории +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: Водяная лилия
Вчера, 17:36
+2
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Комментариев: 267
Истории интересные! Хоть отвлечься.....
Зарегистрирован: 13.11.2019
#7 написал: Скарм
Вчера, 20:16
+1
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Истории интересные! Жду продолжения. +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#8 написал: Irisska0509
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Очень интересные истории, как обычно - +)
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