Подслушано - 7

Летяга Просмотров: 710 Комментарии: 8 +15 Вчера, 09:09 by

***В электричке заметила красивого молодого человека в военной форме, кажется, пограничник. Высокого роста, волосы чёрные и белая кожа, на вид года 23. Встретились глазами, загадочно так мне улыбнулся и подмигнул. Я выходить - боковым зрением вижу, что и он в тамбуре стоит. Поворачиваюсь в его сторону, а там... Форма та же, тот же высокий рост, и вроде он, но вот только волосы седые-седые и лицо в морщинах. Старик под 80. Улыбнулся все так же загадочно, подмигнул и вышел. Я видела его в прошлом?***Работаю в ГИБДД, на трассе есть одно место, действительно аномальное. Раз в год, день в день, там случается ДТП с участием мотоциклиста, и, естественно, с тяжёлым исходом. Может и есть те самые мистические места на планете? Если и есть, то это одно из них.***Катался как-то в выходные с сыновьями на велосипедах. Пришло время перекусить. Было жарко и душно, как перед грозой. Мы расположились под большим деревом на скамейке рядом с велодорожкой. Сидим, болтаем ногами, хрумкаем печенье. Тут к нам подскакивает ворон и начинает истошно каркать. Я было подумал, что поесть выпрашивает, и кинул птице печенюшку. Но ворон даже не посмотрел на еду и продолжал каркать и наскакивать; чуть ли не клевал по ногам. Что ж, раз так нас выгоняют, то мы собрались, сели на велики и покатили дальше. Но не проехали даже метров пяти, как вдруг налетел порыв ветра (а погода, повторяюсь, была предгрозовая); от того дерева оторвалась здоровенная ветка, упала прямо на скамейку, с которой мы только что ушли, и разбила спинку и сиденье этой скамейки в щепу! То есть, если б мы ещё там задержались на минуту, то нас бы оттуда в больницу увезли. В лучшем случае. Но что интересно: когда я потом с детьми обсуждал события, то они, оказывается, ворона абсолютно не видели! Они еще удивились, что я сначала бросил печенье на дорогу, а потом неожиданно встал и сказал, что мы едем дальше. Получается, что птицу видел только я один.***Было это зимой в девятом классе. Шла после занятий, вокруг тишина, никого нет, как вдруг около меня оказалась старенькая бабулька лет 70. Говорит мне: "Подожди меня, слишком большие шаги", — и я немного снизила скорость. А через несколько секунд перед нами упал огромный кусок льда. Я испугалась, не знала, что делать, побежала, вспомнила про бабку, которая стояла рядом, обернулась, а её там уже нет! Никому об этом не рассказывала. Прошло уже 10 лет, до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю.***Работаю в психиатрической больнице психологом, очень много среди пациентов людей со "сверхспособностями". Рассказывали мне про мои, якобы, прошлые жизни, и много всего нереального. И вот на одном из приёмов пациенту не давал покоя мой прыщ на лбу. А он, зараза, большой был и подкожный. Пациент уверенно сказал, что сейчас мне всё вылечит. Сосредоточился и спросил, стало ли мне лучше. В шутку ответила, что да, мол, исцелил, а через пару часов прыщ и вправду рассосался.***Есть у нас семейная байка. Бабушка моей бабушки слыла в деревне ведьмой. Когда она умерла, все собрались в доме вокруг гроба, и началось отпевание. Тут покойница оживает и встаёт. Перепуганные сельчане в панике ломились из дома через дверь и окна. Бабушка ещё довольно долго прожила после этого, а своё "воскрешение" объяснила тем, что Бог не принял её из-за колдовства.***В доме завелись клопы. Что я только ни делала, как только ни травила, вызывала различные службы — всё без толку. Однажды ночью в слезах попросила домовёнка забрать всё, что он хочет, только пусть клопы исчезнут. На следующее утро не могла найти довольно дешевую, но любимую брошку, а через три дня ни одного клопа не осталось. Вслух поблагодарила его, хотя, судя по характеру пропажи, видимо, мой домовёнок — девочка)

Ключевые слова: Электричка аварии ворон короткие истории

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