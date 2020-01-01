ДушаБелая палата.
Чистая постель.
И уже не знаю, кто же я теперь.
Вижу свое тело, путаются мысли.
Я наверно умер, а душа зависла.
Сверху наблюдаю, копошатся люди.
И взлетаю выше, что же дальше будет? Улететь?
Нет, рано.
Подожду немного.
Как же это странно, быть душой безногой. Вот дефибриллятор, сердце запускают.
Я уже смирился, врачи не отпускают.
Тихо мама плачет, утирает слезы.
Нет, туда мне рано.
Отец сидит серьезный.
Собираю силы, возвращаюсь в тело.
Умирать так рано, нет, это не дело.
Слышу крик весёлый: "Мой сынок очнулся". И серьезный папа мило улыбнулся.
Я ещё так молод, и родные рядом. Оглядел палату я тяжёлым взглядом.
"Я вернулся мама, я посплю немного". Впереди ещё долгая дорога.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:09 by Serg2001Просмотров: 13Комментарии: 0
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