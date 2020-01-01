Душа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Serg2001 Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:09 by

Белая палата.Чистая постель.И уже не знаю, кто же я теперь.Вижу свое тело, путаются мысли.Я наверно умер, а душа зависла.Сверху наблюдаю, копошатся люди.И взлетаю выше, что же дальше будет? Улететь?Нет, рано.Подожду немного.Как же это странно, быть душой безногой. Вот дефибриллятор, сердце запускают.Я уже смирился, врачи не отпускают.Тихо мама плачет, утирает слезы.Нет, туда мне рано.Отец сидит серьезный.Собираю силы, возвращаюсь в тело.Умирать так рано, нет, это не дело.Слышу крик весёлый: "Мой сынок очнулся". И серьезный папа мило улыбнулся.Я ещё так молод, и родные рядом. Оглядел палату я тяжёлым взглядом."Я вернулся мама, я посплю немного". Впереди ещё долгая дорога.

Ключевые слова: Палата душа видение авторский стих

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