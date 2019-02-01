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Истории из жизни

Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 2. Про самую странную остановку

Мы помолчали, налили еще по кружке чая, и я продолжил:

- А вообще, знаешь, с нашим транспортом еще и не такие фортеля бывают. Логики подчас – никакой. Я тебе рассказывал, как меня забросило на Лесопильный?

- Нет, а это где вообще?

- Лесопильный – это остановка электричек. Чесслово, самая странная остановка, которую я видел в своей жизни.

- И что в ней странного?

- Значит, дело было так. Ехал я как-то с дачи. Само собой – на электричке, как обычно. Проезжаем вокзал, а значит – скоро должна быть моя остановка – Новоастраханский переезд. Ну я уже пересел поближе к выходу – жду, когда мы подъезжать будем. А Новоастраханский все не приближается. Все едем, едем, и пейзаж уже какой-то малознакомый, и я понимаю, что я не понимаю, где мы едем. Вроде и мой город, а вроде – и нет. И что самое обидное – спросить не у кого – как назло, вагон пустой вообще, хотя время не позднее. Уже три раза можно было от вокзала до Новоастраханского доехать – а его все нет, и что самое интересное, остановок вообще нет. А я же с детства на электричках ездил, я все маршруты на этой ветке знаю, тут остановок натыкано через каждые 10 минут. Уверен – не может быть такого, чтобы в этих краях электричка ехала 40 минут без остановок.
В общем, я уже волноваться начал, и был готов выйти на первой же остановке, плевать, что не моя, а только как выйдешь, если поезд не останавливается? Это все, конечно, хоть и было странно, но не настолько, чтобы на ходу выпрыгивать. И тут наконец в вагон вошел кондуктор…

- А, знаю, знаю, это был слепой монстр с руками до пола, и он ощупывал сидения и вопил «Предъявииите билееет»? Я тоже эту историю читал))

- Да ну тебя нафиг. Я тебе не «Призрачную электричку» пересказываю, а историю из своей жизни. Она, может, и странная, но не настолько. У меня ж фантазии нет хоррор сочинять, я могу только рассказывать, что видел.

- Ну ладно, ладно, шучу я. Так что там дальше было, после кондуктора?

- Ну, значит, заходит кондуктор, а точнее – двое. Обычные такие кондуктора, не монстры, миловидные, кстати, девушки. Они у меня билеты проверяли еще до вокзала, поэтому даже «Предъявииите билееет» не сказали. Но поскольку я уже начал беспокоится, я сам у них спросил – когда будет Новоастраханский переезд? А они удивились, и говорят, что не будет никакого Новоастраханского переезда. И я такой – «что, проехали уже? Неужели я не заметил?» А они такие – «Нет, его вообще на этом маршруте нет, мы низом едем». Каким таким «низом» я понятия не имел – я был уверен, что все ж/д пути от вокзала на юг идут через Новоастраханский переезд, что я и сказал девушкам. А они говорят – «Ну да, обычно, через Новоастраханский, но не в этот раз. Этот маршрут идет низом». Я спрашиваю – «Это поэтому остановок уже больше получаса нет?». И они говорят – «Да, именно поэтому. Не волнуйтесь, скоро будет». И пошли дальше по вагонам.

Остановка действительно случилась меньше, чем через 10 минут. Я, обрадованный, что наконец выйду хоть где-то, выскочил из вагона. Только вот радость была недолгой. Табличка гласила «о.п. Лесопильный», и мне это вообще ни о чем не говорило. Двери вагона тем временем с шумом закрылись, и электричка умчалась дальше на юг, оставив меня в одиночестве в совершенно незнакомом месте.

Я стал соображать, на чем бы побыстрее добраться домой. Только вот ни остановок, ни людей, ни чего-то, что хоть как-то намекало на то, как отсюда уехать, кроме как на электричке, не было. Просто ж/д платформа, к слову сказать, довольно ухоженная, видно – новая. Красочка не облупленная, скамейки не погнутые, таблички везде новенькие и не исписанные. Только вот ни информационной стойки, ни кассы билетной. Впрочем, кассы действительно далеко не на каждой платформе есть, билет ведь и в поезде купить можно. Стою я и думаю, куда мне с этой платформы идти. С одной стороны – лесопосадка, что шла вдоль путей, расступается и открывает вид на небольшой участок степи, за которым разливается Волга. И тропинка ведет от станции и по степи влево, вдоль реки. А с другой стороны – вроде какой-то населенный пункт, только попасть в него нельзя.

- Это еще как?

- Ну представь себе. Прямо от ж/д насыпи начинается резкий подъем склона. Это даже склоном трудно назвать, это как отвесная стена, только из земли и дерна. Не 90 градусов ровно, может быть, но 80-85. То есть практически вертикальная земляная стена. А на верху – дома какие-то. То ли поселок, то ли дачи. И ни тропинок, ни лестниц, короче, никакого способа подняться к домам.

Я отхлебнул чая, помолчал, вспоминая эту картину, и продолжил:

- В общем, надо было что-то делать, и чтобы не стоять на месте просто так, я пошел по тропинке, что была с другой стороны. Все равно идти было некуда. Ну шел-шел я по тропинке минут 15, может 20, и уткнулся в железный забор. Вот прям посреди дороги забор. Не ворота. Не калитка. Тупо забор. Одним концом теряется в кустах лесопосадки, другим спускается прям в Волгу. Реально, забор уходит в воду. Я стою и офигеваю – кто так заборы делает? Шиза какая-то. Но факт остается фактом – железный забор посреди дороги, и обойти его ни с одной, ни с другой стороны нельзя. Если только вплавь.
Ну что мне было делать? Я развернулся, и пошел обратно на платформу. Домой хотелось уже страшно, я же с дачи, уставший. Пришел на платформу, сел, и думаю – «возьму такси, сколько бы не стоило, лишь бы здесь не торчать». Звоню с мобильника, ну там оператор выдает дежурное «Откуда вас забрать?», я говорю «ж/д платформа Лесопильный». Она мне – «Минуточку». Пауза. Стук клавиатуры. Потом опять – «Минууууточку». Пауза длиннее. Более интенсивный стук клавиатуры. Слышу, с кем-то переговаривается. Наконец, выдает мне – «Сожалеем, но мы не можем вас забрать». Я говорю – «Это еще почему?», она отвечает – «К сожалению… – и видимо слова подбирает – туда нет пути». Вот это мне вообще шаблон порвало. Я, наивная душа, думал, на машине можно попасть куда угодно. Хотя, с другой стороны, сам не понимаю, на что я тогда рассчитывал. Что машина сквозь забор проедет? Или через Волгу проплывет? Или с горы спрыгнет, где домА? Или по ж/д путям проедет?

В общем, издергался тогда порядком. Уже темнеть начало. Правда, ничего опасного вроде бы и не было, но сам факт того, что вот платформа, а уйти с нее некуда, как-то очень угнетающе действовал на нервы. Ты же знаешь, я человек не пугливый, но тогда мне до того не по себе стало…

- Мда… Так как ты оттуда выбрался в итоге?

- Как-как. Как попал, так и выбрался. На электричке. Так и сидел себе на платформе, пока обратная электричка не подошла. Благо, не совсем поздно было. Если бы ехал с дачи на последней, наверное, пришлось бы по шпалам идти до города. Хотя я и так-то разнервничался, а не подойти обратная электричка, не знаю, чем бы оно кончилось.

Обратно, кстати, ехали уже нормально. Вагон полный людей, и остановок мы проехали до моего Новоастраханского 5 или 6. Я тогда еще посмотрел, что кондукторша – тетка такая, явно давно в РЖД работает – и спросил, а что за путь такой «низом», через который можно, минуя Новоастраханский переезд от вокзала напрямик до Лесопильного доехать? А она удивилась и говорит – кто мне вообще сказал про путь «низом»? Я говорю – «я вроде так и приехал на Лесопильный от вокзала. Думал, что электричка через Новоастраханский идет, а она каким-то низом шла». А она посмотрела на меня так странно, как смотрят на людей, увидевших что-то, для них не предназначенное, и говорит – «не мог ты, милый, низом приехать. Ветка низом в Речпорт ведет, и она только для грузовых составов – баржи речные разгружать. Пассажирские составы туда не ходят, электрички тем более. Это первое. А второе – ветка та тупиковая, на нее заехать только с юга можно, там въезд – он же и выезд. Потому никак ты не мог от вокзала напрямую на Лесопильный приехать мимо Новоастраханского. Заснул наверное, вот и проскочил свою?». Ну я спорить не стал, пожал плечами, мол, все может быть. А она с меня даже денег за билет не взяла, сказала «ты сегодня уже заплатил».

- Вот это фантастика!

- Да мало ли что там напутать путейцы могли.

- Не, я про то, что с тебя денег не взяли. Не думал, что от РЖД такого дождаться можно.

- Ну вот, как оказалось, можно. Я это к чему все рассказывал – меня не так смущает как я туда заехал, как в недоумение приводит тот факт на кой ляд там вообще остановка нужна? То есть остановки же где делают – либо где люди живут, либо где люди работают, либо где люди отдыхают, короч, там, где хоть кто-то будет выходить или заходить. А там подойти неоткуда. С одной стороны земляная стена, с другой стороны Волга, да тропка до глухого забора. Некому там садиться и незачем выходить. Есть только жители домов сверху не ездят на работу с альпснаряжением.

- Ага, или это деревня спайдерменов. Или они умеют телепортироваться.

- Не, просто они там прям в деревне спаунятся.

- Ага, и платформа там только за тем, чтобы они раз в жизни туда спрыгнули, уехали, и больше не возвращались.

Мы от души просмеялись, и я добавил.

- Ну а если кроме шуток, ведь кто-то зачем-то эту платформу содержит. Говорю же, она как новенькая. Это же деньги, и думаю, не три рубля. Зачем их тратить, если ей никто не пользуется? Вот где истинная нелогичность транспортной системы. Знаешь, после этого два 4 трамвайных маршрута сильно не удивляют, как и Газпром на месте церкви.

...продолжение следует...

23-02-2022, 06:04 by ГаспарПросмотров: 968Комментарии: 9
+15

Ключевые слова: Электричка железная дорога остановка заблудился странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
23 февраля 2022 07:36
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 790
Давайте третью часть! Увлекательно
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#2 написал: Yasna
23 февраля 2022 12:21
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 4
Комментариев: 58
Дорого дня.
Удивительно! Продолжайте:)
Зарегистрирован: 4.01.2022
#3 написал: Mandor
23 февраля 2022 16:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 518
Да, сказ интересный, написан хорошо. Токмо в Саратове, ежели это Саратов, посёлок Лесопильный имеет чудную доступность и дорог в нём не меряно. Да и до новоастраханского переезда есть путь только через него. )
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#4 написал: Kreisleiter13
23 февраля 2022 16:06
0
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Комментариев: 1 493
"Приключения" веселые.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#5 написал: NatLi
23 февраля 2022 19:24
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Я очень извиняюсь, а та электричка что вас вывезла вечером разве не низом ехала? open_mouth laughing
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#6 написал: Talisha
23 февраля 2022 21:09
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Прямо весь район - аномальная зона!! Продолжения!!!
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#7 написал: Гаспар
23 февраля 2022 21:30
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Цитата: NatLi
Я очень извиняюсь, а та электричка что вас вывезла вечером разве не низом ехала? open_mouth laughing

Нет, обратно я ехал по совсем другой дороге. И пейзаж другой, и остановок было 5 или 6. А когда я туда ехал, мы вообще без остановок ехали. Не в том смысле, что проезжали мимо, а их вообще не было - я очень внимательно следил, потому что свою ждал.
Зарегистрирован: 1.10.2017
#8 написал: ebegen31
23 февраля 2022 21:38
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Мистики, скорее всего, никакой, зато автор с такой нежностью пишет о трамваях и электричках, путях и платформах, что просто нельзя не поставить плюс. blush
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#9 написал: Tinка
23 февраля 2022 23:00
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Проду народу!))
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