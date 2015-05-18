Соседка-ведьма на Даче

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ruslan9595 Просмотров: 455 Комментарии: 3 +14 Вчера, 19:09 by

Всем привет, хочу поделиться историей, которая происходила со мной и моей семьёй. Так вот, есть у нас дача, в небольшом пгт, а там есть различные деревья фруктовые, малинник и клубника, естественно за всем этим нужен уход. И есть соседка, которая очень глазливая, как моя мама говорила, они вроде и общались, но подругами не были, чисто о делах дачных. Часто родители стали замечать, что весной как на даче что-то посадят, и соседка глянет и скажет ой какая у вас хорошая рассада, то сразу рассада пропадает и вянет, и так было постоянно.Ну и родители больше не стали пускать ее во двор, всегда говорили, что заняты, некогда долго разговаривать, и так далее, потом начали находить куриные яйца в огороде, откуда они могли там взяться - не понятно, ну мама их не трогала руками, а брала тряпочкой и выкидывала на мусорку.В целом тут всему вышеперечисленнему можно найти какое-то объяснение, если бы не один случай.Как-то после обеда по улице ездила машина и говорила в громкоговоритель, что покупает перья, это были цыгане, они по селам часто ездили тогда и скупали перья разных птиц, и подушки старые, в которых есть перья. Ну а у нас на даче, на горище, как раз были старые подушки и перина, ну родители и сдали этим цыганам эти вещи, совсем не задорого, конечно, но пока вся эта процедура происходила, к маме подошла одна цыганка и дала ей корешок от какого-то почтения, и сказал сжечь, и чтобы на след. день во двор никого не пускали и ничего не брали. Мама так и сделала, и вот, на второй день раздается стук в калитку, и стоит у калитки дочь той самой глазливой соседки, и в руках у нее рассада клубники, и говорит – возьмите, посадите у себя это сорт крупной клубники, а мама говорит, что нам не нужно, у нас свою девать некуда, уже места нет где рассаживать.А соседка прямо говорит - ну возьмёте, выкидывать-то жалко, а мама ни в какую: говорит - не нужна она нам, и тут эта дочь соседки разозлилась и выкинула эту рассаду прямо на улице, и пошла обратно, как потом выяснилось, соседка, очень сильно тогда болела, и потом разговаривать перестала с моими родителями и даже здороваться.И последний случай, который уже произошел со мной: послали меня родители на дачу летом, покосить бензокосой траву, которая выросла после дождей в некоторых местах на даче, в том числе и за двором. И вот, приехал я на дачу и давай косить, думаю, за час справлюсь, только я начал косить, и тут как тут подходит ко мне соседка та самая и говорит, ой, слушай, а ты не мог бы покосить и у меня потом, возле двора, если честно, мне это не особо хотелось, и дела у меня ещё были, но отказывать как то мне было неловко, и я сказал: хорошо, только бензин давайте у меня мало осталось уже. Бензин она мне не дала, хотя у них он был 100%, постояв возле меня 5 минут, она пошла домой, а у меня заглохла бензопила потом, и я ее так и не смог завести и провозился почти два часа, так разобрал ее и чистил карбюратор, но все без толку, завелась она только на следующий день.

Ключевые слова: Соседка дача цыгане авторская история

Другие, подобные истории: