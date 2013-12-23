Месть домового

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

nusyk13 Просмотров: 619 Комментарии: 9 +11 Вчера, 02:04 by

Эта история произошла на самом деле, и случилось она с нашими соседями. История на меня, маленькую девочку, произвела огромное впечатление, такое, что я отлично помню её до сих пор. Когда мне исполнилось 5 лет, родителям дали квартиру в абсолютно новом доме, который был построен специально для семей работников СМУ. В основном это были молодые семейные пары с детьми. Я и моя старшая сестра очень быстро нашла друзей и товарищей по играм. Среди них был и сосед с верхнего этажа. Стас был старше меня на 2 года. Его родители были людьми молодыми, веселыми, гостеприимными, но во многом невоздержанными, поэтому у них в квартире часто собирались гости. Нередко случалось так, что невинная вечеринка переходила в многодневную гулянку, на которой выпивка лилась рекой.Стас не был послушным мальчиком и не видел для себя ничего зазорного в том, чтобы поживиться за счёт карманов подгулявших друзей родителей.Родители вели со Стасом серьезные разговоры, частенько поколачивали его за воровство, но ничего не помогало. И вот, однажды мать Стаса, после обнаружения очередной мелкой кражи, совершенной сыном, в приступе ярости применила кардинальные меры.Нагрев докрасна конфорку кухонной плиты, она приложила к ней руку сына, со словами, что в древности, таким как он, руку вообще рубили.Стас кричал от боли так, что мы с сестрой этажом ниже слышала этот вопль. Но сердце матери не дрогнуло. Совершив, по её мнению, справедливое возмездие, она занялась своими повседневными делами. Вряд ли в тот момент она могла предположить какой ужас ей самой придётся пережить в ответ на содеянное. С приходом ночи тётя Тома, именно так звали нашу соседку, с мужем спокойно легла спать. А дальше, как рассказывала утром Томара, случилось вот что.Среди ночи она почувствовала сильное нестерпимое давление на грудь, руки и ноги похолодели и налились тяжестью, она силилась закричать и разбудить мужа, но крик не шел из сдавленного невидимой рукой горла. Собрав остатки сил, Тома толкнула спящего мужа ногой. Мужчина проснулся, в темноте разглядел силуэт жены и заметил, что на груди у неё будто кто-то сидит. Леонид был не из пугливых, но тут и у него нервы сдали, чтобы развеять ночные страхи, он встал и включил свет.В тот момент как свет озарил комнату, с груди Томары скатился черный мохнатый ком и покатился в сторону приоткрытой двери балкона, не успел Леонид до конца осознать, что же произошло, в комнате кроме него и задыхающейся, дрожащей жены никого не было.После того как тётя Тома в красках поведала свой рассказ о ночных происшествиях, я не раз слышала, как взрослые обсуждали, что Тому домовой накал за жестокость, проявленную к сыну.

Ключевые слова: Домовой мистический случай наказание авторская история

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