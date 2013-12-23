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Истории из жизни

Месть домового

Эта история произошла на самом деле, и случилось она с нашими соседями. История на меня, маленькую девочку, произвела огромное впечатление, такое, что я отлично помню её до сих пор. Когда мне исполнилось 5 лет, родителям дали квартиру в абсолютно новом доме, который был построен специально для семей работников СМУ. В основном это были молодые семейные пары с детьми. Я и моя старшая сестра очень быстро нашла друзей и товарищей по играм. Среди них был и сосед с верхнего этажа. Стас был старше меня на 2 года. Его родители были людьми молодыми, веселыми, гостеприимными, но во многом невоздержанными, поэтому у них в квартире часто собирались гости. Нередко случалось так, что невинная вечеринка переходила в многодневную гулянку, на которой выпивка лилась рекой.

Стас не был послушным мальчиком и не видел для себя ничего зазорного в том, чтобы поживиться за счёт карманов подгулявших друзей родителей.
Родители вели со Стасом серьезные разговоры, частенько поколачивали его за воровство, но ничего не помогало. И вот, однажды мать Стаса, после обнаружения очередной мелкой кражи, совершенной сыном, в приступе ярости применила кардинальные меры.
Нагрев докрасна конфорку кухонной плиты, она приложила к ней руку сына, со словами, что в древности, таким как он, руку вообще рубили.

Стас кричал от боли так, что мы с сестрой этажом ниже слышала этот вопль. Но сердце матери не дрогнуло. Совершив, по её мнению, справедливое возмездие, она занялась своими повседневными делами. Вряд ли в тот момент она могла предположить какой ужас ей самой придётся пережить в ответ на содеянное. С приходом ночи тётя Тома, именно так звали нашу соседку, с мужем спокойно легла спать. А дальше, как рассказывала утром Томара, случилось вот что.

Среди ночи она почувствовала сильное нестерпимое давление на грудь, руки и ноги похолодели и налились тяжестью, она силилась закричать и разбудить мужа, но крик не шел из сдавленного невидимой рукой горла. Собрав остатки сил, Тома толкнула спящего мужа ногой. Мужчина проснулся, в темноте разглядел силуэт жены и заметил, что на груди у неё будто кто-то сидит. Леонид был не из пугливых, но тут и у него нервы сдали, чтобы развеять ночные страхи, он встал и включил свет.

В тот момент как свет озарил комнату, с груди Томары скатился черный мохнатый ком и покатился в сторону приоткрытой двери балкона, не успел Леонид до конца осознать, что же произошло, в комнате кроме него и задыхающейся, дрожащей жены никого не было.
После того как тётя Тома в красках поведала свой рассказ о ночных происшествиях, я не раз слышала, как взрослые обсуждали, что Тому домовой накал за жестокость, проявленную к сыну.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 02:04 by nusyk13Просмотров: 619Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Домовой мистический случай наказание авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 07:25
+4
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 857
Пффф. Детей истязают годами, голодом морят, и ничего! Может сам Стас чего умеет и под защитой каких сил.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Летяга
Вчера, 08:04
+6
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 664
я не раз слышала, как взрослые обсуждали, что Тому домовой накал за жестокость, проявленную к сыну.

Версию, что за бесконечные пьянки-гулянки наказал, не обсуждали?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 474
Цитата: Летяга
я не раз слышала, как взрослые обсуждали, что Тому домовой накал за жестокость, проявленную к сыну.

Версию, что за бесконечные пьянки-гулянки наказал, не обсуждали?

Хорошая версия о пьянках-гулянках.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#4 написал: Yasna
Вчера, 10:23
+3
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Публикаций: 4
Комментариев: 50
Возможно, что жестокость к ребёнку была последней каплей. Вот Домовой и не выдержал. +
Зарегистрирован: 4.01.2022
#5 написал: Jako tako
Вчера, 12:01
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 043
За всех бы так домовые заступались. Полицию не надо было бы вызывать.
Почему-то позабавила фраза про нервы, которые сдали у Леонида после встречи с необъяснимым. Как мало иногда нужно человеку, чтобы у него сдали нервы.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Tigger power
Вчера, 12:19
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 902
Жаль что Тому с Лёней никто за многодневные гулянки не поколачивал
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#7 написал: Фингал
Вчера, 16:01
+2
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Репутация: (11|0)
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Комментариев: 166
Цитата: Jako tako
Как мало иногда нужно человеку, чтобы у него сдали нервы.


мне казалось, что когда сдают нервы обычно впадают в истерику, а не спокойно включают свет- посмотреть а что собственно происходит ))
Зарегистрирован: 11.08.2019
#8 написал: Jako tako
Вчера, 18:05
+1
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Репутация: (210|0)
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Комментариев: 1 043
Цитата: Фингал
мне казалось, что когда сдают нервы обычно впадают в истерику, а не спокойно включают свет- посмотреть а что собственно происходит ))

Резонно, Леонид даже проснуться-то ещё не успел. Скорее всего. Куда там уж в истерику впасть)))
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: Iprit
Вчера, 21:51
0
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Репутация: (2660|-2)
Публикаций: 5
Комментариев: 714
Добрая мамаша ogo
Зарегистрирован: 9.07.2013
   
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