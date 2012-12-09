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Истории из жизни

Предчувствие смерти

История реальная и очень удивительная, я сам свидетель того разговора и последующих событий.

Произошло это, когда мне было 9 лет. На зимние каникулы меня отправили к бабушке в деревню. У бабушки была старинная лучшая подруга, её соседка. Они дружили 25 лет и никогда друг друга ни обманули, ни предали, ни оговорили. Их дружба состояла в том, что изредка они выручали друг друга и поверяли друг другу заветное. И никто и никогда из них не разгласил чужую тайну.

Как-то, когда я гостил у бабушки, случилась на улице сильная непогода. Мёл снег, дул ветрище и не было видно ни зги. Бабушка истопила днём баню, мы помылись, потом вечером поужинали и я полез на печь спать. Потом из-за непогоды во всем посёлке погас свет и стало тихо, мрачно и темно. Бабушка зажгла лампу керосиновую и села прясть. Её дом представлял собой деревенский пятистенник с огромной русской печью в горнице. На этой печи было тепло и много места. Лежанка на русской печи закрывалась шторкой. В тот вечер, как погас свет, я уже лежал на печке и считал овечек, а в печной трубе завывал ветер. Керосиновая лампа тихо потрескивала и раздавалось мерное поскрипывание пряльницы и веретена. Время от времени бабушка что-то говорила, ругаясь на нитку, которая путалась, или на непогоду, которая бушевала за окнами. Я уже почти уснул, как неожиданно проснулся от стука в дверь. Бабушка со словами "кого нелёгкая принесла в экую непогоду" пошла в сени. За дверью было слышно, что пришла её соседка, лучшая подруга. Она провела её в горницу и посадила за стол пить чай. Соседка принесла с собой маленькую бутылочку домашней настойки и пирожки. Подруги, толкуя о повседневных делах, неспешно выпили и поели, а потом стали пить чай. Затем разговор неожиданно прервался и они замолкли на время, задумавшись о своём. Затем бабушкина подруга, понизив голос до полушепота, произнесла:

- Как ты думаешь, зачем я пришла так поздно в гости?

Бабушка ответила, что не знает. Тогда соседка продолжила после небольшой паузы:

- Снится мне часто родительский дом и моё детство. Вот сегодня ночью увидела сон, прямо как наяву. Вот целый день хожу и думаю об этом. Умру я скоро...

- Да что ж ты такое говоришь-то? Ерунда все это! Сон и сон, ничего не будет. Давай ка вот ещё выпьем.

Они выпивают, закусывают. Молчат несколько секунд, только заунывный вой ветра в трубе слышно. Потом соседка продолжает.

- Сегодня ночью видела во сне, что опять я в той деревне, где родилась и провела детство. Дом наш старый видела. Его уже снесли давно, он обветшал, там теперь магазин построили.

Снова пауза. Двое помолчали и соседка продолжила повествование.

- Иду будто я во сне по дороге и оказываюсь в своей деревне. Ищу свой дом, будто не знаю, что его снесли. Мне лет 25. Весна, май, деревья в цвету... А на мне лёгкое шифоновое платьице и красивый белый платок на плечах. Иду босиком по траве... И прихожу к родительскому дому. Дом был новый, весь окрашенный, свежий, калитка была новая и наш сад цветет. Черемуха, которую спилили уже давно, во сне такая красивая. Яблони цветут... Белым-бело вокруг! Трава, цветы, птицы поют... И тут я вижу своих родителей молодыми. Они сидят на лавочке и держатся за ручки. Знаю, что меня ждут с дороги. Встречают... Подхожу я к ним, а мама радостно так и говорит: "Красивая ты стала, вон какая выросла! Ну что стоишь? Пойдём в дом! У нас комнат много, будешь жить теперь с нами. У нас хорошо, спокойно. Я вижу, ты устала с дороги, ложись-ка спать!" Мама проводит меня в горницу, а горница добела выделена и светится от белизны, она расправляет мне чистую белую постель и даёт белую парочку переодеться. Тут я проснулась.

Долго лежала в постели и вспоминала своё детство и не могла вспомнить, как выглядели мать с отцом. Ведь они погибли на фронте (речь идёт о ВОВ), когда мне было 6 лет. А тут во сне я все вспомнила, как наяву. Лежала и думала, к чему бы это. А потом поняла, что скоро умру. Будто после сна моя душа осталась там, с ними. Я и не боюсь смерти. Действительно уже устала."

После этого снова наступила тишина. После моя бабушка ответила: " Все там будем, что ж теперь делать? Кто знает, может там и лучше...".

Подруги вздохнули, перекрестились и соседка неожиданно громко сказала:

- Ой, а время-то уже позднее, пойду домой. Мой дед, наверное, уже спит." С этими словами бабушка пошла провожать подругу до калитки.

Спустя месяц у соседки обнаружили рак на поздней стадии. Она дожила ровно до весны, именно до мая, и умерла тогда, когда зацвели яблони и черемуха.


Автор - Perdun90.
Источник.

Вчера, 19:48 by ЛетягаПросмотров: 618Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Бабушка деревня соседка сон предчувствие смерть

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Комментарии

#1 написал: Кода
Вчера, 20:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (140|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 576
Трогательная история! Хоть и с грустным концом.
Хочется верить, что мы за чертой, увидимся со своими родителями в светлых покоях в спокойствии и чистоте.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 21:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (261|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 565
Хорошая история, даже скорее жизненная.... так как нам всем надо вера в хорошее будущее за чертой....
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 21:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: (200|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 999
Очень грустная история. Очень сложная тема (как своей смерти, так и смерти близких). Ещё раз убеждаюсь, что принятие смерти - очень субъективный вопрос. Кто-то из стариков говорит, что устал и готов ее принять. А кто-то наоборот готов бороться до конца. Одна из моих бабушек в детстве в прямом смысле слова выживала в годы войны, потому что из деревень забирали для солдат весь скот и всю еду с огорода (об этом своём выживании она всегда рассказывала со слезами на глазах). Поэтому умирать она не хотела ни в каком возрасте. И я ее понимаю.
Истории плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Tigger power
Вчера, 23:27
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2855|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 831
Так уютно описана обстановка с печью, лампой и звуком веретена, завыванием ветра в печной трубе) какой хороший сон приснился подруге +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Talisha
Сегодня, 08:37
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Группа: Посетители
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Комментариев: 5 199
Да, так бывает. Когда человек уже идет по пути, где вариант развития событий лишь один. Тогда чувствует, что устал и готов уйти, не хочет ничего менять.
Если бы все люди помнили, что там, после смерти, никто не захотел бы оставаться в этом мире. Забвение - важный предохранитель.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:05
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Комментариев: 2 905
Какая история, до слёз! Вспомнила, как снятся мама и папа... Горько просыпаться, а их уже нет. И, так сказать, "декорации" те, когда они были молодые. Сильная история, верю, что Любимые нас там обязательно встретят, что смотрят иногда за нами здесь, это чувствуется. Спасибо за стори, прям до глубины, +++++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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