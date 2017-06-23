Фотография прабабушки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 248 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:27 by

Моя прабабушка Тамара умерла за пару лет до моего появления на свет, притом разница с моим днём рождения и днём ее смерти всего 48 часов. Естественно, прабабушку я не знала, даже не видела никогда ее фотографий, до этого случая...С моей бабушкой (дочерью прабабушки) я всегда была и остаюсь в прекрасных отношениях, поэтому, будучи пятилетним ребенком, я не отходила от неё ни на шаг. Как-то мы с бабулей в очередной раз поехали к ее сестре в деревню, в другую область. Эти поездки я очень любила. У тети Лины (сестры бабушки) типичный деревенский дом с огромной печью, двумя комнатами, наполненными запахами свежей выпечки и молока.Когда мы приехали, первым же делом меня уложили спать. На следующий день бабушка с тётей Линой ушли на кладбище, на могилку своей матери. Я осталась дома одна. Играя, я возомнила себя хозяйкой избы: сходила на колодец, принесла воображаемой воды и сварила воображаемый суп. Затем я залезла в какой-то шкаф и откопала там старые фотографии, на которых узнала бабулю, семью тети Лины и ее саму. Но старушка, изображенная на одном из снимков, была мне незнакома, да и ни на кого из нашей семьи она не была похожа: тёмные волосы, синяки под глазами и впалые щеки. Старуха мне не понравилась, и я решила выбросить фото в печь. Тогда я и подумать не могла, что это моя прабабушка.Скоро вернулись бабушка и ее сестра. Они растопили печь, мы поужинали и занялись своими делами. Когда время подошло ко сну, меня уложили в кровать рядом с печкой, и я не заметила, как уснула.Открыв глаза среди ночи, я не сразу поняла, где нахожусь. Все тело будто горело. Я решила, что заболела, и слабым голосом позвала бабушку, но та молчала. Встав на непослушные ноги, я медленно побрела к кровати бабули. Когда же я стянула с нее одеяло, то засипела от ужаса – на ее подушке лежала старуха с фотографии! Собрав последние силы, я побежала прочь, однако дорогу мне преградила появившаяся из воздуха прабабушка. Она схватила меня за плечи и стала теснить к печи. Вложив в крик ужаса остатки сил, я потеряла сознание.Очнулась я утром в своей кровати с холодным компрессом на лбу. Бабушка рассказала, что ночью услышала, как я бегаю по дому, встала и нашла меня у печки без чувств с сильнейшим жаром. Я рассказал ей о пережитом ужасе, но она не поверила мне и списала все на детскую фантазию. Затем она порылась в шкафу и достала целую и невредимую фотографию прабабушки.Возможно, все это мне привиделось, но как бросила снимок в печь, я помню отчетливо. Прошло много лет, но после того случая я больше ни разу не была в гостях у тётушки. А прабабушка иногда посещает меня во снах.Автор: Олеся.

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