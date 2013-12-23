Предчувствие смерти

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:19

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Сделано_в_СССР Просмотров: 188 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 12:19 by

История реальная и очень удивительная, я сам свидетель того разговора и последующих событий.Произошло это, когда мне было 9 лет. На зимние каникулы меня отправили к бабушке в деревню. У бабушки была старинная лучшая подруга - её соседка. Они дружили 25 лет и никогда друг друга не обманули, не предали и не оговорили. Их дружба состояла в том, что изредка они выручали друг друга и доверяли друг другу заветное. И никто никогда из них не разгласил чужую тайну.Как-то, когда я гостил у бабушки, случилась на улице сильная непогода. Мёл снег, дул ветрище, не было видно ни зги. Бабушка истопила днём баню, мы помылись, потом вечером поужинали, и я полез на печь спать.Потом из-за непогоды во всем посёлке погас свет, стало тихо, мрачно и темно. Бабушка зажгла лампу керосиновую и села прясть. Её дом представлял собой деревенский пятистенник с огромной русской печью в горнице. На этой печи было тепло и много места. Лежанка на русской печи закрывалась шторкой.В тот вечер, как погас свет, я уже лежал на печке и считал овечек, а в печной трубе завывал ветер. Керосиновая лампа тихо потрескивала, и раздавалось мерное поскрипывание пряльницы и веретена. Время от времени бабушка что-то говорила, ругаясь на нитку, которая путалась, или на непогоду, которая бушевала за окнами.Я уже почти уснул, как неожиданно проснулся от стука в дверь. Бабушка сказала: "Кого нелёгкая принесла в экую непогоду?", а потом пошла в сени. За дверью было слышно, что пришла её соседка, её лучшая подруга. Бабушка провела её в горницу и посадила за стол пить чай. Соседка принесла с собой маленькую бутылочку домашней настойки и пирожки.Подруги, толкуя о повседневных делах, неспешно выпили и плели, а потом стали пить чай. Затем разговор неожиданно прервался, и они замолкли на время, задумавшись о своём. Затем бабушкина подруга, понизив голос до полушепота, произнесла:- Как ты думаешь, зачем я пришла так поздно в гости?Бабушка ответила, что не знает. Тогда соседка продолжила после небольшой паузы:- Снится мне часто родительский дом и моё детство. Вот сегодня ночью увидела сон. Прямо как наяву. Вот целый день хожу и думаю об этом. Умру я скоро...- Да что же ты такое говоришь-то? Ерунда все это! Сон и сон, ничего не будет. Давай-ка вот ещё выпьем.Они выпивают, закусывают. Молчат несколько секунд, только заунывный вой ветра в трубе слышно.Потом соседка продолжает:- Сегодня ночью видела во сне, что опять я в той деревне, где родилась и провела детство. Дом наш старый видела. Его уже снесли давно, он обветшал, там теперь магазин построили.Снова пауза, они помолчали, и соседка продолжила повествование:- Иду я во сне по дороге и оказываюсь в своей деревне. Ищу свой дом, будто не знаю, что его снесли. Мне лет 25. Весна, май, деревья в цветут... А на мне лёгкое шифоновое платьице и красивый белый платок на плечах. Иду босиком по траве... И прихожу к родительскому дому. Дом был новый, весь окрашенный, свежий, а калитка была нова, наш сад цветет. Черемуха, которую спилили уже давно, во сне такая красивая. Яблони цветут... Белым-бело вокруг! Трава, цветы, птицы поют... И тут я вижу своих родителей молодыми. Они сидят на лавочке и держатся за ручки. Знаю, что меня ждут с дороги. Встречают... Подхожу я к ним, а мама радостно так и говорит: "Красивая ты стала, вон какая выросла! Ну, что стоишь? Пойдём в дом! У нас комнат много, будешь жить теперь с нами. У нас хорошо, спокойно. Я вижу, ты устала с дороги, ложись-ка спать!". Мама проводит меня в горницу, а горница добела выбелена и светится от белизны. Она расправляет мне чистую белую постель и даёт белую парочку переодеться. Тут я проснулась. Долго лежала в постели и вспоминала своё детство, не могла вспомнить, как выглядели мать с отцом. Ведь они погибли на фронте (речь идёт о Великой Отечественной войне), когда мне было 6 лет. А тут во сне я все вспомнила, словно наяву было. Лежала и думала: к чему бы это? А потом поняла, что скоро умру. Будто после сна моя душа осталась там, с ними. Я и не боюсь смерти. Действительно, я уже устала.После этого снова наступила тишина. После моя бабушка ответила:- Все там будем, что же теперь делать? Кто знает, может, там и лучше...Подруги вздохнули, перекрестились, и соседка неожиданно громко сказала:- Ой, а время-то уже позднее, пойду домой. Мой дед, наверное, уже спит.Бабушка пошла провожать подругу до калитки.Спустя месяц у соседки обнаружили рак на поздней стадии. Она дожила ровно до весны, именно до мая. Умерла тогда, когда зацвели яблони и черемуха.

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