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Истории из жизни / Сны

Предчувствие смерти

История реальная и очень удивительная, я сам свидетель того разговора и последующих событий.

Произошло это, когда мне было 9 лет. На зимние каникулы меня отправили к бабушке в деревню. У бабушки была старинная лучшая подруга - её соседка. Они дружили 25 лет и никогда друг друга не обманули, не предали и не оговорили. Их дружба состояла в том, что изредка они выручали друг друга и доверяли друг другу заветное. И никто никогда из них не разгласил чужую тайну.

Как-то, когда я гостил у бабушки, случилась на улице сильная непогода. Мёл снег, дул ветрище, не было видно ни зги. Бабушка истопила днём баню, мы помылись, потом вечером поужинали, и я полез на печь спать.
Потом из-за непогоды во всем посёлке погас свет, стало тихо, мрачно и темно. Бабушка зажгла лампу керосиновую и села прясть. Её дом представлял собой деревенский пятистенник с огромной русской печью в горнице. На этой печи было тепло и много места. Лежанка на русской печи закрывалась шторкой.

В тот вечер, как погас свет, я уже лежал на печке и считал овечек, а в печной трубе завывал ветер. Керосиновая лампа тихо потрескивала, и раздавалось мерное поскрипывание пряльницы и веретена. Время от времени бабушка что-то говорила, ругаясь на нитку, которая путалась, или на непогоду, которая бушевала за окнами.
Я уже почти уснул, как неожиданно проснулся от стука в дверь. Бабушка сказала: "Кого нелёгкая принесла в экую непогоду?", а потом пошла в сени. За дверью было слышно, что пришла её соседка, её лучшая подруга. Бабушка провела её в горницу и посадила за стол пить чай. Соседка принесла с собой маленькую бутылочку домашней настойки и пирожки.
Подруги, толкуя о повседневных делах, неспешно выпили и плели, а потом стали пить чай. Затем разговор неожиданно прервался, и они замолкли на время, задумавшись о своём. Затем бабушкина подруга, понизив голос до полушепота, произнесла:
- Как ты думаешь, зачем я пришла так поздно в гости?
Бабушка ответила, что не знает. Тогда соседка продолжила после небольшой паузы:
- Снится мне часто родительский дом и моё детство. Вот сегодня ночью увидела сон. Прямо как наяву. Вот целый день хожу и думаю об этом. Умру я скоро...
- Да что же ты такое говоришь-то? Ерунда все это! Сон и сон, ничего не будет. Давай-ка вот ещё выпьем.
Они выпивают, закусывают. Молчат несколько секунд, только заунывный вой ветра в трубе слышно.
Потом соседка продолжает:
- Сегодня ночью видела во сне, что опять я в той деревне, где родилась и провела детство. Дом наш старый видела. Его уже снесли давно, он обветшал, там теперь магазин построили.
Снова пауза, они помолчали, и соседка продолжила повествование:
- Иду я во сне по дороге и оказываюсь в своей деревне. Ищу свой дом, будто не знаю, что его снесли. Мне лет 25. Весна, май, деревья в цветут... А на мне лёгкое шифоновое платьице и красивый белый платок на плечах. Иду босиком по траве... И прихожу к родительскому дому. Дом был новый, весь окрашенный, свежий, а калитка была нова, наш сад цветет. Черемуха, которую спилили уже давно, во сне такая красивая. Яблони цветут... Белым-бело вокруг! Трава, цветы, птицы поют... И тут я вижу своих родителей молодыми. Они сидят на лавочке и держатся за ручки. Знаю, что меня ждут с дороги. Встречают... Подхожу я к ним, а мама радостно так и говорит: "Красивая ты стала, вон какая выросла! Ну, что стоишь? Пойдём в дом! У нас комнат много, будешь жить теперь с нами. У нас хорошо, спокойно. Я вижу, ты устала с дороги, ложись-ка спать!". Мама проводит меня в горницу, а горница добела выбелена и светится от белизны. Она расправляет мне чистую белую постель и даёт белую парочку переодеться. Тут я проснулась. Долго лежала в постели и вспоминала своё детство, не могла вспомнить, как выглядели мать с отцом. Ведь они погибли на фронте (речь идёт о Великой Отечественной войне), когда мне было 6 лет. А тут во сне я все вспомнила, словно наяву было. Лежала и думала: к чему бы это? А потом поняла, что скоро умру. Будто после сна моя душа осталась там, с ними. Я и не боюсь смерти. Действительно, я уже устала.

После этого снова наступила тишина. После моя бабушка ответила:
- Все там будем, что же теперь делать? Кто знает, может, там и лучше...
Подруги вздохнули, перекрестились, и соседка неожиданно громко сказала:
- Ой, а время-то уже позднее, пойду домой. Мой дед, наверное, уже спит.
Бабушка пошла провожать подругу до калитки.

Спустя месяц у соседки обнаружили рак на поздней стадии. Она дожила ровно до весны, именно до мая. Умерла тогда, когда зацвели яблони и черемуха.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:19
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 12:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 188Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Бабушка непогода деревня соседка предчувствие смерти смерть болезнь вещий сон

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 752
Подружка бабкина — женщина сильная и мудрая
Но вот ник автора, кхм хм
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Latifa2323
Сегодня, 13:44
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 27
Хоть и печальная а какая колоритная история!Прям захотелось побывать в настоящей русской избе.Да уже время не то)
Да мудрая женщина была.Пусть у нее в е будет хорошо там,на том свете.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 13:58
0
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Комментариев: 6 401
Трогательная какая история! И светлая.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
#4 написал: ELEMAT
Сегодня, 14:12
0
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Репутация: (1954|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 707
Да это ж почти закон: увидел во сне умерших и зовущих с собой родственников или близких друзей и пошёл за ними, или, вот как тут, пришёл сам к давно умершим - большой процент, что человеку уже пора... Мне это с детства известно.
А история сама по себе классная, хоть и грустная. Написана так, что читал и читал бы: колоритно, я бы даже сказала вкусно как-то, тепло...
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
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