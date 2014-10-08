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Истории из жизни

Странная поляна

Далее повествование веду от её лица.

Когда мне было лет двенадцать, мама привезла меня к матери моего родного отца в деревню.
Это была глухая, почти заброшенная деревенька в Ульяновской области. Понятно, что никаких признаков цивилизации там не было, и единственным развлечением были прогулки по лесам, которые были очень красивыми.
Как-то мы с бабушкой собрались в лес за опятами. Я ушла вперёд и оказалась перед необычными деревьями. Они росли волнами, и их стволы были похожи на развевающиеся на ветру ленты. Я обошла их и почувствовала необычный запах, похожий на жжённый сахар, и увидела чуть голубоватый дымок. Почувствовала даже резь в глазах на секунду. Протёрла глаза и увидела поляну, всю покрытую благородными белыми грибами. Тут же бросилась их собирать. Собрала полную корзину, потом сняла платок и набрала в него тоже. Потом снова почувствовала знакомый запах и тот же дискомфорт в глазах. Руки мои были заняты. Поэтому я вслепую зашагала обратно, по направлению к странным деревьям и упала в обморок.
Очнулась уже от того, что кто-то нёс меня на руках.
Оказалось, что я пропала на три дня. Меня искали спасатели и военные. Но я-то точно помню, что прошло максимум полчаса. И самое главное, грибы которые я набрала, были со мной.
Впоследствии я вновь побывала на том же месте, но за странными деревьями было только болото.
Так куда я провалилась?!

24-12-2021, 22:57 by User163Просмотров: 1 161Комментарии: 15
+11

Ключевые слова: провал во времени поляна грибы пространство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
24 декабря 2021 23:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 421
Леший поплутать заставил.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Arhip
Вчера, 02:10
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1858|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 1 794
Сперва прочел "Сраная поляна"
Еще подумал - там стая лосей паслась или охотники несвежей тушенки обожрались?
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: User163
Вчера, 09:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Цитата: Arhip
Сперва прочел "Сраная поляна"
Еще подумал - там стая лосей паслась или охотники несвежей тушенки обожрались?

Да, вы правы больше подходит к этому случаю название «Призрачная поляна»

Цитата: Kreisleiter13
Леший поплутать заставил.

Здесь скорее всего был переход либо во времени, либо в пространстве. А может быть и то и другое, судя по запаху и голубоватому дыму, режущему глаза.
Зарегистрирован: 14.12.2021
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:04
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 768
Хороший провал. Я бы набрать белых не отказалась)))
Главное, вернуться обратно
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 13:27
+2
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Репутация: (91|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 221
Скорее всего, правоохранители недавно жгли наркоту, да ушли слишком рано. А девчоночка как раз в это время проходила за грибами. Сделала пару вдохов - этого хватило, чтобы исчезнуть на три дня.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 14:02
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 421
Цитата: User163


Цитата: Kreisleiter13
Леший поплутать заставил.

Здесь скорее всего был переход либо во времени, либо в пространстве. А может быть и то и другое, судя по запаху и голубоватому дыму, режущему глаза.

Всякое бывает.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#7 написал: User163
Вчера, 14:14
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Цитата: Eifersucht
Скорее всего, правоохранители недавно жгли наркоту, да ушли слишком рано. А девчоночка как раз в это время проходила за грибами. Сделала пару вдохов - этого хватило, чтобы исчезнуть на три дня.

А грибы как набрала, и почему её так долго искали?!
Зарегистрирован: 14.12.2021
#8 написал: Темнокрыскин
Вчера, 15:04
+1
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 271
Хм... Не в Орловской области случайно?
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#9 написал: Kreisleiter13
Вчера, 15:23
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 421
Цитата: Темнокрыскин
Хм... Не в Орловской области случайно?

Так написано же было что в Ульяновской области.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#10 написал: Talisha
Вчера, 15:41
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 189
Пространство - штука многослойная, иногда можно и между мирами прогуляться
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#11 написал: User163
Вчера, 15:44
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Темнокрыскин
Хм... Не в Орловской области случайно?

Так написано же было что в Ульяновской области.

Аномальные места были отмечены во многих областях России: Ленинградской, Оренбургской, Орловской, Саратовской, Свердловской, а так же Карелии, Татарии, на Алтае, и за пределами страны и это далеко не весь список.
Зарегистрирован: 14.12.2021
#12 написал: Kreisleiter13
Вчера, 15:49
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 421
Цитата: User163
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Темнокрыскин
Хм... Не в Орловской области случайно?

Так написано же было что в Ульяновской области.

Аномальные места были отмечены во многих областях России: Ленинградской, Оренбургской, Орловской, Саратовской, Свердловской, а так же Карелии, Татарии, на Алтае, и за пределами страны и это далеко не весь список.

Небыло бы в истории написано где действие происходит - тогда бы гадали где происходит, а так в каждом регионе России свои аномалии.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#13 написал: Темнокрыскин
Вчера, 16:15
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Комментариев: 271
Цитата: Kreisleiter13
Так написано же было что в Ульяновской области.

Да, невнимательно прочитал начало.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#14 написал: Слепой стрелец
Вчера, 19:40
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Комментариев: 197
Провести три дня в лесу, в двенадцатилетнем возрасте, тут даже без всякой мистики крыша может совсем, без возврата улететь. Бывало заблудившиеся люди, как рассказывают, выходя к людям, после нескольких дней блужданий, снова уходили в лес, пребывая в совершенно неадекватном состоянии. Тут конечно есть одно «НО»: обычно потерявшиеся люди в панике выбрасывают свою ношу, а тут грибы в целости и сохранности. Могу предположить, как вариант, что подруга, поняв что потерялась, после непродолжительных попыток найтись самостоятельно, просто ждала на одном месте когда ее найдут, а после пережитого стресса память заблокировала и видоизменила ужасные воспоминания.

За историю +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#15 написал: User163
Вчера, 19:53
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Цитата: Слепой стрелец
Провести три дня в лесу, в двенадцатилетнем возрасте, тут даже без всякой мистики крыша может совсем, без возврата улететь. Бывало заблудившиеся люди, как рассказывают, выходя к людям, после нескольких дней блужданий, снова уходили в лес, пребывая в совершенно неадекватном состоянии. Тут конечно есть одно «НО»: обычно потерявшиеся люди в панике выбрасывают свою ношу, а тут грибы в целости и сохранности. Могу предположить, как вариант, что подруга, поняв что потерялась, после непродолжительных попыток найтись самостоятельно, просто ждала на одном месте когда ее найдут, а после пережитого стресса память заблокировала и видоизменила ужасные воспоминания.

За историю +

Я не замечала за ней никаких отклонений в психике. И я верю ей. Она не любила об этом говорить, чтоб её не приняли за ненормальную. Поэтому имени её не называю и название деревни. А то поймёт сразу и обидится.
Зарегистрирован: 14.12.2021
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