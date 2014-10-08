Странная поляна

User163 Просмотров: 1 161 Комментарии: 15 +11 24-12-2021, 22:57 by

Далее повествование веду от её лица.Когда мне было лет двенадцать, мама привезла меня к матери моего родного отца в деревню.Это была глухая, почти заброшенная деревенька в Ульяновской области. Понятно, что никаких признаков цивилизации там не было, и единственным развлечением были прогулки по лесам, которые были очень красивыми.Как-то мы с бабушкой собрались в лес за опятами. Я ушла вперёд и оказалась перед необычными деревьями. Они росли волнами, и их стволы были похожи на развевающиеся на ветру ленты. Я обошла их и почувствовала необычный запах, похожий на жжённый сахар, и увидела чуть голубоватый дымок. Почувствовала даже резь в глазах на секунду. Протёрла глаза и увидела поляну, всю покрытую благородными белыми грибами. Тут же бросилась их собирать. Собрала полную корзину, потом сняла платок и набрала в него тоже. Потом снова почувствовала знакомый запах и тот же дискомфорт в глазах. Руки мои были заняты. Поэтому я вслепую зашагала обратно, по направлению к странным деревьям и упала в обморок.Очнулась уже от того, что кто-то нёс меня на руках.Оказалось, что я пропала на три дня. Меня искали спасатели и военные. Но я-то точно помню, что прошло максимум полчаса. И самое главное, грибы которые я набрала, были со мной.Впоследствии я вновь побывала на том же месте, но за странными деревьями было только болото.Так куда я провалилась?!

Ключевые слова: провал во времени поляна грибы пространство авторская история

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