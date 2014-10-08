Таня, Юрка, или Псевдоним для полтергейста

Афина Паллада Просмотров: 270 Комментарии: 1 +6 Вчера, 19:06 by

Заранее прошу прощения за длительное вступление, но что поделать, без него никак не обойтись. "Маленькие дети - маленькие беды", ах, нет, не всё так просто! Доверчивые, простодушные, впечатлительные, психически неустойчивые и легко уязвимые - такие они, малыши, легко поддающиеся чужому влиянию и легко впитывающие в себя чужую энергию, в том числе и отрицательную.Это не выдумки, ребенок способен реально видеть и чувствовать то, что не дано взрослым людям, и это - не всегда безобидные детские фантазии. Стоит внимательно отнестись к рассказам ребенка о том, что "машинка катается сама по себе" и догоняет его, если он убегает, или когда дети играют в прятки в темном коридоре съемной квартиры и утверждают, что "там стоит какая-то тётя в красном венке". И действительно, потом выясняется, что в коридоре висела картина - портрет погибшей дочери хозяйки, и девушка была в венке, в который были вплетены кисти рябины. Но картину-то сняли со стены и убрали! И тем не менее, она появилась перед глазами детей.Или вспомнить историю, когда "оживают и маршируют" оловянные солдатики (как рассказывал маленький Джип из рассказа Г. Уэллса "Волшебная лавка"), и когда "виноватой во всех бедах" оказывается кукла, рассказывающая маленькой девочке о том, "кто и как умрёт на яхте" (фильм "Тайны бермудского треугольника" с участием красавчика-латиноамериканца актера Андреса Гарсия), или фильм "Злой Пиннокио" - таких историй много, и не все истории литературно-кинематографические, увы!Многие слышали о румынской девочке Элеоноре Зугун (Цугун), ставшей жертвой "кусающего полтергейста", и о психокинетической девочке из Колумбуса Тине Реш - это истории из реальной жизни, объяснение которым до сих пор не могут дать ни парапсихологи, ни их оппоненты - скептики. История Элеоноры Зугун началась довольно просто. Девочка пошла навестить свою столетнюю (!) бабушку, румынскую цыганку, которую все считали ведьмой. На дороге она нашла несколько монет, на которые купила себе сладостей, которые сразу съела. Но бабушка, узнав об этом, со страхом сказала: "Деньги оставлены дьяволом!" - и тут началось!.. Бедная Элеонора! Сколько всего ей довелось пережить, и даже опытные психиатры и парапсихологи, изучая ее, пытались облегчить ей жизнь, но не могли ей помочь. Полтергейст оставил её в покое, только когда она уже стала взрослой женщиной.Я поделюсь с вами историей, которая тоже началась, казалось бы, с пустяка, но стала расти как снежный ком.Это случилось в начале 70-х годов, когда большинство родителей отправляли на лето детей к бабушкам. Вот и маленького Дениску решили отправить к бабушке с дедушкой. Мальчику - 6 лет, он спокойный, послушный, очень симпатичный. На вокзале, когда ждали поезд, подошла женщина, стала его нахваливать, даже по голове погладила, угостила конфетой. Дениска не привык брать что-то у чужих людей, но конфета-то была шоколадная! Он с удовольствием её съел. Женщина, еще раз похвалив Дениску и бросив пару фраз его родителям, отошла в сторону и словно сглазила мальчика.Сели в поезд, всё нормально, но в дороге Дениска вдруг начал капризничать, раскричался и расплакался так, что весь покраснел, и другие пассажиры стали требовать от родителей сойти с поезда. "Вы же видите, что у ребенка истерика, он не может дальше ехать!" Пришлось сойти раньше времени. На воздухе Дениска как бы пришел в себя, успокоился, но до следующей станции добирались автобусом, потом сели на другой поезд - потеряли уйму времени, и в деревню к бабушке добрались только поздно вечером. Рассказали ей о всех своих злоключениях, на что она и заявила: "Сглазили, точно!"Родители через пару дней уехали в город и оставили ребенка с бабушкой, но справиться она с ним не могла. Он стал не просто озорничать, а делать разные гадости-пакости, отвечая, что "Юрочка" сказал, что так можно делать. То наседку гоняет, то приготовленные для яичницы яички на пол смахнет. Бабушка тесто поставила, стала месить и обнаружила там стекло. Откуда? Дениска признался, что стакан разбил, а осколки в тесто бросил, так ему "Юрочка" велел сделать, потому что иначе бабушка ругаться будет. Чистое выстиранное полотенце почему-то оказалось брошенным во двор к поросенку - умываться "Юрочка" не любил, дескать, если полотнце выбросит, то умываться его не заставят.У бабушки в чугунчке в печи томились щи из молодой капусты. Когда бабушка чугунок вытаскивала, Дениска вьюном вокруг нее крутился и под ноги ей кинулся. Она чугунок выронила и в сердцах восклинкнула: "Чтоб тебя черт побрал! Куда ты лезешь?!" Слава Богу, что они хоть щами не обварились. Но слово не воробей, вылетит - не поймаешь.Бабушка все думала, что за "Юрка" его подначивает, подбивает всякие гадости делать. Наверное, кто-то из тех городских ребят, что приехали сюда на лето отдыхать. Стала расспрашивать - никто никакого Юрочку и знать не знает, а тут случилось нечто. Сварила она похлёбку для поросёнка. Заходит в избу - а там Дениска прямо ложкой из чугунка это варево хлебает и несвойственным для ребенка басом говорит: "Как вкусно!" "Что же ты делаешь, это для поросёнка!" - воскликнула бабушка, а он ей опять басом отвечает: "Это - настоящая еда, не то что твое молоко вонючее!" Вот так вот. Она так и села на лавку.Стала спрашивать у старушек, что делать, куда идти. Те рекомендовали ей поехать в соседнее село к одной знахарке. Она бы не поехала, если бы не новая беда. Домашняя любимица, Мурка, окотилась. Дениске строго-настрого запретили подходить к кошке с котятами, но он не послушался. Милая спокойная Мурка вся выгнулась, зашипела и на Дениску прыгнула. Он завизжал, закрыв ладошками глаза, она его всего в кровь изодрала и еще раз кинулась. Еле оттащили её. Дениску уложили, промыли ему все царапины, у него поднялась температура. Дед поехал в соседнее село к знахарке, всё ей рассказал по дороге. Та, едва войдя в дом, и увидев Дениску, пожевала губами и сказала: "Тут не только сглаз, тут дело похуже будет. Одной мне не справиться!"Слово "полтергейст" тогда не знали, а вот слово "одержимость" было у многих на устах. Делая Дениске примочки, она у него расспрашивала о "Юрочке". Дениска говорил, что "Юрочка" все время его подбивает, науськивает, мол "делай так, делай эдак", а вот "Таня" - она хорошая, она говорит, что "так делать нельзя". "Юрка" даже один раз подговаривал с мостика в пруд прыгнуть, а "Таня" сказала, что нельзя так делать, что "бабушка и мама очень огорчатся", на что Юрка ответил: "Фу, трус, бьяха!" - и больно ущипнул его (у Дениски даже синяк на коже появился). Знахарка лишь руками развела - еще и "Таня" здесь! Но благодаря именно ей ничего более страшного не случилось. Куда родители смотрели! Разве можно было чужой незнакомой бабе разрешать своего ребенка нахваливать, да еще по голове его гладить и угощать чем-то!"Я догадываюсь, кто это был - Сысоиха." У них на селе живет такая зловредная баба, родом она донская казачка, но вышла за их местного мужика, и по мужу стала Сысоева. Все её на селе ведьмой считали, но хуже её самой младший сын был её - Юрка. Рос он мальчишкой наглым, подлым и жестоким. Сызмальства помогал отцу и дядьке, если кто просил быка зарезать или кабанчика заколоть, ну а уж если кто собирался мясных цыплят (петушков) резать - так Юрка всегда готов, крови он не боялся. Всегда мальчишек и девчонок подначивал, подговаривал - и беда пришла!Март был холодный, еще снег лежал, дети еще на санках катались, но лёд на реке уже тонкий был, и две сестрички-близняшки, которые на санках катались, по его наущению с берега скатились и прям на лёд выскочили. Лед проломился. Глеб Иванович Пьяных схватил подвор, лег на него и ползком-ползком по льду барахтающуюся Надюшку вытащил, а вот Таню спасти не успели - она под лёд ушла. Юрку в деревне проклинали, но ему было всего 13 лет, и трагедию назвали "несчастным случаем".Второй раз смерть пришла летом, когда городские ребята приехали в деревню отдыхать. Они повадились с мостка в реку прыгать. Юрка городского мальчика тоже подговаривал, чтобы тот не трусил и вместе с остальными в реку прыгал. Он и прыгнул, но не ушел вглубь, как остальные ребята, а тяжелым окровавленным поплавком закачался на поверхности. Наткнулся на бревно, на топляк - это лес по реке сплавляли. И в этот раз всё списали на "несчастный случай", хотя Юрка больше всех мальчика подговаривал.Ну а в сентябре Смерть за самим Юркой пришла. Ребята на тарзанке маятником с одного края овражка на другой перепрыгивали (это когда к длинной веревке привязывают перпендикулярно палку, чтобы было удобно руками держаться, и, схватившись за нее, как акробат, можно с одного края оврага на другой перелететь). Юрка, который сто раз уже так перепрыгивал, вдруг ни с того ни с сего не долетел до края оврага и, не удержавшись, вниз сорвался. Овражек был неглубокий, но там коряга с острыми сучьями была - они его сквозь спину и "прошили", но умер он не сразу.Хоронили его не на местном, а на старом, заброшенном кладбище, где все заросло лопухами, репьями да крапивой в рост человека - там его прадед и прабабка были похоронены, которых на селе ведьмаками считали.С той поры у Сысоевых в хозяйстве беда за бедой. То в курятнике крыша обвалилась и кур подавила, то баня загорелась, то монилиоз на вишню напал - все до единого деревья погибли. На селе говорили: "Юрка разгулялся, не иначе!" Но на то Сысоиха и баба зловредная, нашла как от "шумного духа" избавиться - каким-то колдовским образом она к соседям его "отправила". Может быть, когда к тем во время свадьбы с подарками и угощениями без приглашения заявилась - у них тоже тогда неприятности начались. И так от дома к дому, череда чередой неприятности переходили.А у Надюшки маленькая сестренка Юля появилась. Надюшка всегда говорила, что у нее сестренка родится, что это ей так погибшая Таня говорит. Она как бы ощущала незримое присутствие своей сестренки, на то они и близняшки. Надюшка, подрастая, очень изменилась, она в силу вошла. Сосед, Глеб Иванович Пьяных, который спас её, утвреждал, что когда он руку поранил, она ему кровь "заговорила", остановила. Внука его Костю, который покуривать начал, она от курева отворотила, что-то сказав ему. Потом он на папиросы и смотреть не мог. А уж в дурачка с ней играть не садись - она все карты будто насквозь видит! "Мне Таня подсказывает!" - говорила она смеясь.Знахарка посоветовала привезти Надю и маленькую Юльку сюда. Дениске не помогли ни крестик крестильный, ни святая вода. Зато помогло... молоко. Как только сестренки в дом вошли, маленькая Юлька кисти рук в замок сцепила, ладошками наружу вывернула и закричала: "Уходи, уходи, а то Тане скажу, а тебя молоком оболью!" - и к ужасу всех присутствовавших половицы заскрипели, старые обои затрещали, а одна из створок раскрытого окна громко хлопнула, закрывшись сама собой. Надя налила полную кружку молока и стала насильно Дениску поить. Он отплевывался, брыкался, а она заставляла его: "Пей, пей! Юрку-то с детства от молока наружу выворачивало, иначе не уйдет он!" И бабушке сказала, чтобы пусть даже против его воли, но молоком его нужно отпаивать. Матери Дениски, которая срочно по вызову из города приехала, велела найти такие же шоколадные конфеты, которыми его угостили, это очень важно, чтобы были именно такие, даже если они дефицитные.Как бы Наде ни хотелось, но пришлось ей взять конфету и идти на заброшенное кладбище, где Юрка был похоронен. Она взяла песка с ее могилы, развернула фантик, насыпала его внутрь и снова аккуратно завернула. Потом с остальными конфетами смешала, в бумажный кулек завернула и Денискиной бабушке сказала: "Езжайте к Сысоихе на село. Подойдите к забору, скажите ей, что благодарите её, но благодарность её ей и возвращаете, и разорвите быстро кулек, чтобы все конфеты рассыпались. Уходите не оглядываясь, пока она там нужную заговоренную конфету найдёт. Что от неё пришло, пусть к ней и возвратится. Получится! Она так корову одной соседке заговорила, у нее молоко пропало. Так я на могилу Юрки молоко вылила и репьев там нарвала, и пока разговорами Сысоиху отвлекали, я ей репьев на юбку насажала. Она визжала, кричала, когда репья от юбки отдирала. И у её коровы молоко пропало - только треть ведра могла надоить. Тогда сама Сысоиха к соседке пришла, принесла хлеб, молоком смоченный, ее корове дала, и говорит: "Пусть все тогда будет как и было, поровну". В результате и у той, и другой коровы молоко вернулось, и та, и другая стали по ведру давать. Вот такая она, Сысоева, донская казачка! И вправду ведьма, не иначе!"Бабушка сделала все так, как ей Надюшка велела. Когда бумажный кулек рванула - все конфеты по двору рассыпались, Сысоиха от неожиданности рот открыла, а потом ругалась и стала выбрасывать конфеты за забор, одну за другой, но было уже поздно. А Дениску молоком отпаивали. "Вялый полтергейст" еще наблюдался некоторое время. То кружки с молоком сами по себе трескались, молоко по полу разливалось, то в углу комнаты, где Дениска спал, сами собой обои намокали, то казалось, будет тикает что-то в доме, хотя часы были давно сломаны. Когда дедушка часы отремонтировал, то они все равно вперед забегали. А Сысоевы со своими односельчанами совсем общение прекратили, жили как изгои, ни с кем не общаясь. Бирюки, одним словом. Но в хозяйстве у них не все ладилось, а старший сын новую машину разбил и сам еле в живых остался после автокатастрофы.Рассказ получился длинный, возможно путаный, но я пересказываю его так, как услышала. Хотите верьте, хотите - нет! :DP. S. Родители, будьте острожны, дети смотрят телевизор! Дочка моих знакомых увидела мультфильм - там злые снеговики с ужасными рыбьими глазами и улыбками, напоминающими оскал акулы, которые больше напоминали пугало на шесте, дружно пели: "Лишь бы не было весны", и своим видом так напугали девочку, что она стала бояться всех снеговиков, даже симпатичных. Она наблюдалась у детского психолога, потом у психиатра, и никто ничего не может поделать - вид снеговиков приводит её в ужас. Все это очень печально.А маленькая дочка Джиллиан Андерсон, героини сериала "Секретные материалы", росла на съемочной площадке среди разных зеленых человечков, НЛО-навтов, монстров и чудовищ, но пришла в ужас, когда на вечеринке у друзей у Джиллиан увидела актера, который вылез из трубы в костюме Санта Клауса. Не чудовища, а Санта привел ее в ужас. Девочка тоже наблюдалась у психолога.Не все мультфильмы и фильмы безобидны, помните, товарищи взрослые, что психика у детей неустойчивая, а если даже малыш и натворит что-то, нельзя его в сердцах посылать ни к черту, ни к лешему. Стоит лишь пожурить со словами: "Господь с тобой, Ангел мой, что же ты делаешь! Нельзя так", - и этого будет достаточно.

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