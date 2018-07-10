Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Серебряный браслет

Так сложилась жизнь, что приходиться жить на съемных квартирах. В принципе, никогда ничего странного нигде не происходило в этих квартирах, хотя в потусторонние силы верю и с ними сталкивался, но в какой-то момент стал бояться живых людей больше, чем мистических сил. Переехали мы с девушкой в новую квартиру - она нам сразу понравилась. Светлая, новая. В новом доме. Владелец (хозяин) один. До нас эта квартира сдавалась молодой паре, и какому-то профессору-азиату.

Мы заехали, все отлично. Никаких шорохов, звуков. С нами, кстати, живет кошка. Она себя ведет обычно, иногда правда смотрит куда-то на стену и потолок, но мы успокаиваем себя тем, что это же кошка! Мало ли что у нее в голове - смотрит да и смотрит. Мошку, мушку, паучка увидела. Был, правда, один случай на кухне. У нас у стены возле раковины стоит большая, тяжелая деревянная полка. Мы ее нашли на балконе и поставили, чтоб закрыть доступ кошке к столешнице. Просто внизу столешницы дырка есть, и кошка туда иногда залазит и собирает всю пыль. Весит это полка где-то 12 кг. Один раз, когда меня не было дома, а девушка сидела в зале - на кухне раздался громкий удар. Когда она зашла - обнаружила полку, лежащую почти на середине кухни. Но мы все списали на кошку, мол, это она как-то задела полку, она упала и т.д. Хотя я удивился, как наша кошечка такую дровеняку смогла перекатить. Ну ладно - посмеялись, попугались и забыли.

И вот, я подхожу к самой основной части рассказа. Мне девушка подарила серебряный браслет на руку. Носил я его долго, и вот, как-то раз мы ложились спать, и я снял его и положил на кровать рядом с собой. Наутро браслет пропал! Мы уже перетряхнули все постельное, смотрели под кроватью - ничего! Нет его… Решили, что зацепился за постельное (которое в тот день мы бросили в стиралку) и «уплыл». Прошло 4 или 5 месяцев. Сегодня вышел покурить на балкон, и... Мы живем на 2 этаже, и между 1 и 2 этажом у нас такой парапет, как карниз. Туда вечно что-то падает с верхних 10 этажей - то одежда, то колбаса, то цветы... Не знаю, зачем кто-то выбрасывает вещи, но мы уже привыкли к этим чудесам.

И вот, я смотрю - на парапете лежит себе спокойно мой браслет! Мы с девушкой были в шоке! Как такое могло произойти? Мы каждый день выходим на балкон, и за 4 месяца могли бы рассмотреть его… Девушка сказала, может, это нам кто-то навел порчу и подкинули? На всякий случай мы достали браслет шваброй и положили в пакет, не прикасаюсь к нему руками. Оставили пока на балконе и не знаем, что с ним делать! В гугле написано, что это к добру - найти вещь, которая давно пропала. А вот что думаете вы по этому поводу? Как могла вещь, которая пропала давно и в другом месте, найтись через столько времени и в другой локации? Соседи и т.д. отпадают, потому что мы в гости никого не звали, к нам никто не проходил. Да и не общаемся мы ни с кем в доме. Были у нас в гостях друзья и родственники, но они давно уехали - подбросить браслет точно не могли. Что делать с браслетом? Выбросить, сходить в церковь или не париться и снова спокойно носить?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:48 by Pavel_uaПросмотров: 163Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Браслет пропажа находка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (140|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 210
1. Браслет действительно мог зацепиться за постельное и в процессе сушки белья на балконе, оторваться и упасть на парапет. Но, это только если белье сушилось на открытом балконе.
2. Домовой. Или другой нех. Я не прикалываюсь. У самой пропал декоративный колокольчик, висящий на полке, прикрепленный к ней почтовым скотчем. В одно утро исчез. Нашла где-то через полгода в том месте, в котором раз 100 смотрела.
Ну и подклады не исключены тоже сталкивалась.
Так, что выбирайте на свой вкус.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#2 написал: Pavel_ua
Сегодня, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Light_a_dark
1. Браслет действительно мог зацепиться за постельное и в процессе сушки белья на балконе, оторваться и упасть на парапет. Но, это только если белье сушилось на открытом балконе.
2. Домовой. Или другой нех. Я не прикалываюсь. У самой пропал декоративный колокольчик, висящий на полке, прикрепленный к ней почтовым скотчем. В одно утро исчез. Нашла где-то через полгода в том месте, в котором раз 100 смотрела.
Ну и подклады не исключены тоже сталкивалась.
Так, что выбирайте на свой вкус.

На балконе не сушилось, постельное стиралось уже много раз... Выбираю домового конечно) Вариант подклада меня не радует)
Зарегистрирован: 15.02.2020
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (140|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 210
Цитата: Pavel_ua
Вариант подклада меня не радует)

Вы же его уже типа потеряли на некоторое время. Смирились с потерей. Так и выкиньте его, если боитесь подклада. Потерялся, так потерялся.
Почему-то кажется, что вы сами можете определить, можно его носить, или нельзя. Что сами то чувствуете, спросите себя.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#4 написал: Barbelo
Сегодня, 21:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Домовой или ещё какая-то нечисть.
Зарегистрирован: 29.10.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.