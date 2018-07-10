Серебряный браслет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pavel_ua Просмотров: 163 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 20:48 by

Так сложилась жизнь, что приходиться жить на съемных квартирах. В принципе, никогда ничего странного нигде не происходило в этих квартирах, хотя в потусторонние силы верю и с ними сталкивался, но в какой-то момент стал бояться живых людей больше, чем мистических сил. Переехали мы с девушкой в новую квартиру - она нам сразу понравилась. Светлая, новая. В новом доме. Владелец (хозяин) один. До нас эта квартира сдавалась молодой паре, и какому-то профессору-азиату.Мы заехали, все отлично. Никаких шорохов, звуков. С нами, кстати, живет кошка. Она себя ведет обычно, иногда правда смотрит куда-то на стену и потолок, но мы успокаиваем себя тем, что это же кошка! Мало ли что у нее в голове - смотрит да и смотрит. Мошку, мушку, паучка увидела. Был, правда, один случай на кухне. У нас у стены возле раковины стоит большая, тяжелая деревянная полка. Мы ее нашли на балконе и поставили, чтоб закрыть доступ кошке к столешнице. Просто внизу столешницы дырка есть, и кошка туда иногда залазит и собирает всю пыль. Весит это полка где-то 12 кг. Один раз, когда меня не было дома, а девушка сидела в зале - на кухне раздался громкий удар. Когда она зашла - обнаружила полку, лежащую почти на середине кухни. Но мы все списали на кошку, мол, это она как-то задела полку, она упала и т.д. Хотя я удивился, как наша кошечка такую дровеняку смогла перекатить. Ну ладно - посмеялись, попугались и забыли.И вот, я подхожу к самой основной части рассказа. Мне девушка подарила серебряный браслет на руку. Носил я его долго, и вот, как-то раз мы ложились спать, и я снял его и положил на кровать рядом с собой. Наутро браслет пропал! Мы уже перетряхнули все постельное, смотрели под кроватью - ничего! Нет его… Решили, что зацепился за постельное (которое в тот день мы бросили в стиралку) и «уплыл». Прошло 4 или 5 месяцев. Сегодня вышел покурить на балкон, и... Мы живем на 2 этаже, и между 1 и 2 этажом у нас такой парапет, как карниз. Туда вечно что-то падает с верхних 10 этажей - то одежда, то колбаса, то цветы... Не знаю, зачем кто-то выбрасывает вещи, но мы уже привыкли к этим чудесам.И вот, я смотрю - на парапете лежит себе спокойно мой браслет! Мы с девушкой были в шоке! Как такое могло произойти? Мы каждый день выходим на балкон, и за 4 месяца могли бы рассмотреть его… Девушка сказала, может, это нам кто-то навел порчу и подкинули? На всякий случай мы достали браслет шваброй и положили в пакет, не прикасаюсь к нему руками. Оставили пока на балконе и не знаем, что с ним делать! В гугле написано, что это к добру - найти вещь, которая давно пропала. А вот что думаете вы по этому поводу? Как могла вещь, которая пропала давно и в другом месте, найтись через столько времени и в другой локации? Соседи и т.д. отпадают, потому что мы в гости никого не звали, к нам никто не проходил. Да и не общаемся мы ни с кем в доме. Были у нас в гостях друзья и родственники, но они давно уехали - подбросить браслет точно не могли. Что делать с браслетом? Выбросить, сходить в церковь или не париться и снова спокойно носить?

Ключевые слова: Браслет пропажа находка авторская история

Другие, подобные истории: