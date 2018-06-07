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Истории из жизни

Новая кухня

Опишу еще один необычный случай, как мне кажется, несколько подобный описанному в рассказе «Халат», который случился со мной.

Ночью я встала попить водички, зашла на кухню, включила свет и несколько опешила: кухня мне показалась какой-то необычайно яркой, ярко освещенной, сияющей, новой. Поморгала глазами, думая, что это спросонья мне так кажется. Кухня была точно моя – мебель моя, расположение ее, все на своих местах, но ощущение было такое, как будто ее освещает какой-то мощный белый свет. Так ничего и не поняв, и не желая разбираться в этом, я попила и снова вернулась в кровать. Забыла об этом, списав на особенности полусонного восприятия.

А через пару лет я решила сделать в кухне ремонт. Обои у нас на кухне были в мелкую клетку, серенькую, белую и бронзовую. Мне они очень нравились, и я выбрала почти такие же. Но когда приехали в магазин покупать все для ремонта, оказалось, что выбранных мною обоев нет уже в том количестве, какое было нужно. Пришлось нам с мужем выбирать новые прямо тут же. Мы долго не могли договориться. Которые мне нравились, не нравились ему, и наоборот. Мне нравились геометрические узоры, а мужу цветочки, листики и вазочки. Чуть на рассорились. «Вот такие поклей. Тут ни листочков, ни цветочков, ни кубиков, ни квадратиков!» - в сердцах сказал он и показал на совершенно белые обои. «А давай!» И купили. И поклеили.

Оказалось неожиданно очень хорошо. Потолок уже был покрашен белой краской, и белые стены отражались в белом потолке. Купили новую люстру в 6 рожков. И новые шторы, такого же размера и оттенка, что и старые, но посветлей.

В общем, вы уже поняли. Когда я однажды ночью, захотев так же попить, вошла на кухню и включила свет, то сразу вспомнила тот момент, несколько лет назад, потому что сейчас я видела то же самое, что видела тогда – свою кухню, светлую, ярко освещенную, белую, сияющую новой краской и новыми обоями.

Сразу подумала, что где-то в Матрице произошел сбой, и мне еще тогда показали картинку, которую я должна была увидеть только сейчас.

А вы что думаете?

Вчера, 14:04 by ГюльнараПросмотров: 596Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Кухня ремонт матрица авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:13
+5
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 508
Это вам озарение дизайнерское свыше спустилось))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 14:41
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2836|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 810
Это было "просветление" во всех смыслах) я иногда замечаю свершившееся, которое я когда-то видела во сне+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Jako tako
Вчера, 14:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 975
Цитата: Tigger power
я иногда замечаю свершившееся, которое я когда-то видела во сне+++

У меня тоже РАНЬШЕ было такое, связанное с ранее приснившимся и забытым. Как только сбывалось, я сразу вспоминала конкретный сон.
По истории, правда похоже на сбой. Волшебные кухни у автора.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: daytaler
Вчера, 17:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (97|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 342
Что я думаю?
«Муж голова, а жена шея — куда голова решит, туда шея и поворачивает, но куда шея повернёт, туда голова и смотрит».
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#5 написал: ebegen31
Вчера, 20:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 424
Цитата: Jako tako
У меня тоже РАНЬШЕ было такое, связанное с ранее приснившимся и забытым. Как только сбывалось, я сразу вспоминала конкретный сон.


И со мной так тоже бывает.


Цитата: daytaler
«Муж голова, а жена шея — куда голова решит, туда шея и поворачивает, но куда шея повернёт, туда голова и смотрит».


Муж отвечает за креатив, а жена - за дисциплину.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Jako tako
Вчера, 22:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 975
Цитата: ebegen31
И со мной так тоже бывает.


искренне завидую, что бывает, а не было.

Цитата: ebegen31
Муж отвечает за креатив, а жена - за дисциплину.


Чаще все наоборот. expressionless
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: ebegen31
Вчера, 22:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 424
Цитата: Jako tako
Чаще все наоборот.


Так это ведь хорошо. Женщина генерирует идеи, - то есть, она вдохновлена, ей хорошо, наверное, она любит мужа... blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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