Новая кухня

Гюльнара Просмотров: 596 Комментарии: 7 +11 Вчера, 14:04 by

Опишу еще один необычный случай, как мне кажется, несколько подобный описанному в рассказе «Халат», который случился со мной.Ночью я встала попить водички, зашла на кухню, включила свет и несколько опешила: кухня мне показалась какой-то необычайно яркой, ярко освещенной, сияющей, новой. Поморгала глазами, думая, что это спросонья мне так кажется. Кухня была точно моя – мебель моя, расположение ее, все на своих местах, но ощущение было такое, как будто ее освещает какой-то мощный белый свет. Так ничего и не поняв, и не желая разбираться в этом, я попила и снова вернулась в кровать. Забыла об этом, списав на особенности полусонного восприятия.А через пару лет я решила сделать в кухне ремонт. Обои у нас на кухне были в мелкую клетку, серенькую, белую и бронзовую. Мне они очень нравились, и я выбрала почти такие же. Но когда приехали в магазин покупать все для ремонта, оказалось, что выбранных мною обоев нет уже в том количестве, какое было нужно. Пришлось нам с мужем выбирать новые прямо тут же. Мы долго не могли договориться. Которые мне нравились, не нравились ему, и наоборот. Мне нравились геометрические узоры, а мужу цветочки, листики и вазочки. Чуть на рассорились. «Вот такие поклей. Тут ни листочков, ни цветочков, ни кубиков, ни квадратиков!» - в сердцах сказал он и показал на совершенно белые обои. «А давай!» И купили. И поклеили.Оказалось неожиданно очень хорошо. Потолок уже был покрашен белой краской, и белые стены отражались в белом потолке. Купили новую люстру в 6 рожков. И новые шторы, такого же размера и оттенка, что и старые, но посветлей.В общем, вы уже поняли. Когда я однажды ночью, захотев так же попить, вошла на кухню и включила свет, то сразу вспомнила тот момент, несколько лет назад, потому что сейчас я видела то же самое, что видела тогда – свою кухню, светлую, ярко освещенную, белую, сияющую новой краской и новыми обоями.Сразу подумала, что где-то в Матрице произошел сбой, и мне еще тогда показали картинку, которую я должна была увидеть только сейчас.А вы что думаете?

Ключевые слова: Кухня ремонт матрица авторская история

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