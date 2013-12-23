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Истории из жизни

Танцующий чертик

Рассказываю со слов моей давней знакомой. События 80-х годов.

Жила я с родителями в большом частном доме, в городе Якутске. Папа нам говорил, что в нашем доме живет черт. Ему ни я, тогда молодая девица, ни остальные члены семьи не верили (тем более, что отец был не дурак выпить). И вот, однажды ночью захотелось мне пить. Я встала и пошла на кухню, не включая света, все, как обычно. Подхожу к кухне. И вижу, что в центре ее танцует черт! Ростом примерно с шестилетнего ребенка.

Луна ярко освещает кухню. Музыки нет, но он именно танцует. При этом хитро улыбается сам себе, как будто восхищается сам себе, и выделывает примитивные, но очень жизнерадостные движения. Он тихонько, осторожно, почти бесшумно наступал ножками и прикладывал руку (или что там) ко рту. Я совершенно оцепенела, глядя на этот почти бесшумный танец.

Чертик кружится в каком-то радостном самозабвении. Видимо, он не заметил меня или сделал вид, что не замечает. Через какое-то время я закричала, завизжала, и дальше плохо помню. Прибежали родители, стали меня успокаивать. Включили свет, напоили чаем. Наутро мне папа сказал, что чертик наш - безобидный, не надо было так орать. Больше ни я, ни мои родные его не видели. Через несколько лет мы переехали из этого дома. Надеюсь, что мне никогда в жизни не придется увидеть ничего подобного.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:46 by ОккаПросмотров: 291Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Чертики луна дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:12
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1700|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 020
Надо же как забавно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: Мастер Талий
Вчера, 22:15
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 123
Так надо было раньше предупреждать, что он безвредный-то. А вдруг с перепугу огрела бы чем? Обиделся бы.)))

Чего сказать. Забавно. Хотя мне тяжеловато представить, что такие могут быть безвредными. Слышал одну страшилку, уже и пересказать не смогу, так давно это было, а одну фразочку запомнил: "Не верь бесам лукавым, не верь бесам просящим, не верь бесам плачущим". Всегда считал это единственной истиной. Сегодня-то он спокойный и добрый, а чего завтра удумает.

+
Зарегистрирован: 11.05.2019
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 639
Плюсанул. Невероятно. Нигде такого и даже подобного не читал. Видимо они, эти чёртики, реальные существа. Да уж. В лунном свете... . Примитивные, жизнерадостные движения... . Надо было ведь различить и дифференцировать эту жизнерадостность и примитивизм, восхищение и улыбку. Он ведь, по истории, очень близок к человеку.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 23:10
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 687
Нда, загадочная история.
Это что ж получается--молодой и не опытный чертенок? Он, пожалуй, поджидал хозяина дома, который любитель выпить. Ему хотел показаться и уже заранее веселился smile
плюс поставила.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#5 написал: Шерри
Вчера, 23:39
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 603
Рассмешили+
Мне его даже жалко стало. ОдЫн, совсем одЫн.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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