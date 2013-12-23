Танцующий чертик

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Окка Просмотров: 291 Комментарии: 5 +7 Вчера, 19:46 by

Рассказываю со слов моей давней знакомой. События 80-х годов.Жила я с родителями в большом частном доме, в городе Якутске. Папа нам говорил, что в нашем доме живет черт. Ему ни я, тогда молодая девица, ни остальные члены семьи не верили (тем более, что отец был не дурак выпить). И вот, однажды ночью захотелось мне пить. Я встала и пошла на кухню, не включая света, все, как обычно. Подхожу к кухне. И вижу, что в центре ее танцует черт! Ростом примерно с шестилетнего ребенка.Луна ярко освещает кухню. Музыки нет, но он именно танцует. При этом хитро улыбается сам себе, как будто восхищается сам себе, и выделывает примитивные, но очень жизнерадостные движения. Он тихонько, осторожно, почти бесшумно наступал ножками и прикладывал руку (или что там) ко рту. Я совершенно оцепенела, глядя на этот почти бесшумный танец.Чертик кружится в каком-то радостном самозабвении. Видимо, он не заметил меня или сделал вид, что не замечает. Через какое-то время я закричала, завизжала, и дальше плохо помню. Прибежали родители, стали меня успокаивать. Включили свет, напоили чаем. Наутро мне папа сказал, что чертик наш - безобидный, не надо было так орать. Больше ни я, ни мои родные его не видели. Через несколько лет мы переехали из этого дома. Надеюсь, что мне никогда в жизни не придется увидеть ничего подобного.

Ключевые слова: Чертики луна дом авторская история

Другие, подобные истории: