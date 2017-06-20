ФАКТОРИАЛ "Я" - ТЕРРИТОРИЯ ЧЕСТИ

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:08

Eifersucht Просмотров: 432 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 09:08 by

ЧЕСТЬ.Когда раскроется игра —Как негодуют шулера!И как кричат о честиИ благородной мести! (Саша Чёрный, 1910 год.).Где-то году в 90-м в книжном магазине мне попалась книжка Никодима Святогорца «Невидимая брань» в переводе Феофана Затворника. Феофан – затворник ещё тот, являлся в своё время невероятным мастером слова, потому я сходу купил это произведение.С тех пор прочитал раз пять. Совершенно не принимался мною текст, яростно он задевал мою честь, по сути, противоречил моим принципам, каким-то личностным установкам, тягостно было принимать описанное противоборство. Чтобы следовать букве из этой книги, надо было отказаться от своей чести.Не только в православии яростно задевается честь, но и в буддизме, шаманстве. Буддизм вообще закрыт по этому направлению для сторонних наблюдателей, лишь в одном месте я читал о непристойностях учителя по отношению к ученикам-монахам. В последнее время, в связи с огромными денежными отчислениями, появилась надежда, что буддизм будет частично приоткрыт, но увы, в их текстах одна вода. Правда в документальных фильмах о монахах есть очень много единичной информации об этом, на основании которой можно развить и разгадать систему логическим путём.Сталкинг у шаманов вообще запредельная в понимании вещь, при обилии слов и предложений он абсолютно закрыт ещё похлеще, чем у буддистов. И тоже, в каких-то, интактных к верованиям, фильмах (допустим, о вулканах), шаман, дающий журналисту интервью, такую околесицу несёт, что явно за этими словами стоит целая система поведения.Не удивительно, что так, ведь на практике в самых разнообразных коллективах понимание чести, как художественное произведение мозаики, имеет самую невообразимую гамму и содержание. Да ещё любые поползновения одного чела из коллектива учить чести, автоматически ставит его под наблюдение всей толпы, а затем, если не делает его врагом, то обязательно ставит под осуждение и наказание, и последующее неприятие.В 1987 году я ходил к одной молодой женщине, к которой ходило всё село. Там частенько случались драки между кавалерами. В общем и целом отхватил звездюлей и я. Весь этот казус случился по известной причине с подачи моего родственника (в подробностях писать не буду). Хотя, по-честному, виноват, в общем и целом я сам, не фиг было ходить к красотке, которая рада не только тебе одному. Того родственника я не винил никогда, в моей душе против него не было ничего плохого – по-честному так.Прошло довольно-таки много времени. И вот случился лет восемь назад неприятный случай: тот мой родич вздёрнулся, покончил жизнь самоубийством.Пришёл домой пьяным, жене ничего не сказал, удалился в пристройку и тихонечко удавился.Лет пять назад я работал в ночную смену. Настроение рабочее, никаких проблем, всё в штатном режиме. Я следовал к объекту в цехе. (Этот случай уже описывал в комментарии, что он случился по пути в магазин, это было не там на самом деле, а на работе).Вдруг услышал, кто-то меня зовёт: «Эй, эй, Юра…, да услышь ты меня, наконец…».Я в недоумении оглянулся и не найдя никого, ответил в пустоту «Да, слышу тебя. Не пойму, ты где? И кто ты?..».«Прости меня» - донеслось до меня из неизвестности.Ну, поскольку я сторонник прощения, если просят об этом, тем более в данном случае чёрти знает за что. Ответил, удаляясь в недоумении, поскольку на разговоры с неизвестностью у меня не было времени: «Да, конечно. Я прощаю тебя!».И всё. Тишина.Страха при этом не было. Но такое идиотское чувство было, что я слышал вовсе не ушами. Казалось бы, а чем ещё можно слышать?... Ну вот такое было чувство.Голос не был дифференцируемым и субъект не представился, но я откуда-то уже знал, что он принадлежал тому родственнику, который ушёл из жизни по своей воле.Так ли это или не так – мне не ведомо, лишь уверенность есть. Я стал размышлять над этим, анализировать, вспоминать прочитанную религиозную муть, какие-то разрозненные отрывки документалистики… . Не оставлял информацию на протяжении ряда лет. И вот что получилось.Низший загробный мир, он как продолжение нашего видимого мира. И без сомнения честь, как личностная характеристика, переводится туда вместе с энергетическим субъектом, но которая «утяжеляет». И получается, что наша честь – это лишнее обременение души. А поскольку такой багаж неотрывен после смерти, на этом строится функционал (закономерность) низшего мира. Умерший, по причине невозможности отказаться от собственного багажа, тяготится именно своей честью, которая служит якорем для низшего мира. Ему ничего не остаётся, как просить прощения, так как критики к багажу нет. Он получает прощение и, избавляясь от якоря, спокойненько выходит из низшего мира. А выходит ли? – Вопрос.Мало того, получается, что честь меняет полностью структуру биополя даже живущего человека на много-много лет вперёд и, самое главное, приумножается в полной связи и адекватно самым разнообразным (негативным и позитивным) жизненным ситуациям, задевающим собственное «я», то бишь я – как личности и, возможно, ведёт к серьёзной болезни.Обычно, после анализа подобия, у меня, для проверки, следует практика. Эта практика строго индивидуальна и держится в секрете на определённый период. Мне это интересно, какие-то краски добавляются в бело-чёрную жизнь, какие-то тайны приоткрываются.Я стал отказываться от чести, как судорожно крепкого скелета своей личности. Это отражается в моём поведении на людях всего лишь, ничего более. И для меня самое настоящее открытие проявилось, что люди смеются, радуются какой-то своей свободе и хорошему настроению в ответ на эту мою «серьёзность» при, казалось бы, тупиковой ситуации.Подробности техники писать не буду, потому что история и так скандальная. Да и чтобы разжевать необходимо страниц сто текста. А так, для истории ради любопытства в самый раз. Я в этой технике уже пол года. До сих пор, можно так сказать, продвигаюсь на ощупь в кромешной тьме, пока верно.Исключительно всё заключается в образе проявления на людях.Есть весьма чёткие особенности - последствия этого у меня и у моего окружения: у меня появилась какая-то внутренняя лёгкость, я воспринимаю мир, как в детстве, устойчиво легко переношу физические нагрузки, усталость преодолевается как в тридцать лет, своих лет не чувствую. Ощущение некоего счастья, удачи что ли…Пробовал как-то в сложных ситуациях некоторым людям по отдельности подсказывать, что делать, как выйти из сложности, через некоторое время этот чел воспринимает всё в штыки и меня в том числе. А вот люди, которые загибаются по жизни, меня почему-то зеркалят (повторяют слова, действия, жесты, придумывают подобия слов). Почему? Не понятно. Но видно внешне, они как-то при этом преображаются на очень короткое время, словно просыпаются от долгого сна.Ну, если уж совсем коротко, то можно эту вещь умять в одно предложение: отказаться от собственного «Я». В счёт почему-то идут серьёзные конфликтные жизненные ситуации. Ответ выражается в поведении от понимания, что делать в случае отказа от собственного «Я». Конфликтов за это время у меня было мало, но, удивительно даже для самого себя, выходил «сухим из воды» и в прекрасном настроении, причём у агрессивного оппонента вызывал улыбку.Всем привет. Можете закидывать меня шапками. У меня всё. Хи-хи.P.S: Приходит измождённый гражданин к государственному чиновнику и говорит ему о своей проблеме, чиновник срывается и выговаривает всякие гадости, проявляя неуважение к гражданину. А гражданин отвечает с угрюмым видом: «Вы знаете, я тоже сам себя перестал уважать после ваших слов. Пойду себя поколочу усердно… .». Всё. Больше ничего не надо в этом случае. По крайне мере чел сохранил свою энергию и избавился от обременения души лишним багажом. А может быть и разрешится его проблема.

Ключевые слова: Честь загробный мир родственник авторская история

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