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Истории из жизни

Как я делала ритуал на снятие порчи

Без проблем никто не живет, но у меня три года подряд просто черная полоса какая-то.

Началось с моего увольнения. Найти работу сразу не могла, так как живем в небольшом поселке и ездила на работу за 35 километров в районный центр. Из-за того, что я дома, начались ссоры с мужем, хотя я не сидела без дела – огород, хозяйство. Затем заболела наша козочка и через два дня ее не стало. Мало того, что это моральная потеря, так еще и доход был от продажи козьего молока. Перечислять все неприятности нет смысла. Я начала подозревать, что на нашу семью навели порчу. И вскоре это подтвердилось.

Мне дали совет, как не только проверить, но и избавиться от колдовства. Нужно ровно в полночь забить гвозди во все имеющееся пороги в доме и даже во дворе. Хотя было очень страшно, мужу я ничего не сказала, сделала все сама. Он не верит в мистику и порчу.

Рано утром меня как будто кто толкнул в бок и послышался женский голос. Я вскочила, вышла на улицу, и увидела у калитки женщину. Я удивилась, так как она жила далековато, да и не общались мы с ней, только здоровались при встрече.

Я спросила, что ей нужно. Женщина очень просила под разными смешными предлогами впустить ее во двор, но я отказала, помня свой ночной ритуал. Но тут на шум вышел муж, подошел к калитке и открыл ее. Женщина прошмыгнула к двери дома, попить воды. Муж вынес кружку, она отпила глоток, а остаток вылила прямо на порог. И тут же ушла.

Я решила, что ритуал нужно будет начинать сначала, но придется все рассказать мужу. Так я и сделала. Он не поверил в порчу, но сказал, что согласен быть со мной, чтобы мне не было так страшно. Нужно было только дождаться полнолуния. Позже, я хотела стряхнуть воду с коврика около порога и даже его сжечь, и нашла под ним небольшой интересный камешек. Я ручаюсь, что его там не было раньше. Слышав когда-то, что подклад нужно сжечь, я бросила его в печку. Как только я ее затопила вечером, чтобы ужин приготовить, как оттуда повалил черный дым и начался пожар.

Такого ужаса я не испытывала никогда, хотя беды хватало в жизни. Хорошо, что муж был дома, залез на крышу, и из шланга лил воду в трубу. Прибежали соседи, вскоре и пожарные подоспели. Веранда сгорела, задымлены все комнаты, но я рада, что хоть дом уцелел.

Я не отказалась от своего намерения повторить ритуал. Но теперь я никого не пущу не только во двор, но и близко к нему.

Автор: Ольга.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34 by CoverПросмотров: 512Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Деревня порча муж соседка

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 16:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 672
Бывает и такое. А муж подставил вас под удар.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#2 написал: swandance
Сегодня, 16:36
-2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 97
магия - это биоэнергетика, отказ от вредных привычек, внетелесные практики, добрые дела, посты, закалка организма, а не бесполезные заговоры и ритуалы.

обратитесь на эзотерический форум тонкий мир, возможно там вам помогут, найдете в гугле.

а если у вас тяжелая судьба - это может быть отработка кармы, тогда тем более нужно очень много делать добрых дел.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#3 написал: daytaler
Сегодня, 16:53
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (85|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 127
В историю верю. Ножи нужны, если нож воткнут в землю, или в калитку, они не прошмыгнут, имею в виду лиходеи. И вот снова: кто делает пакости, кто является основным проводником замыслов дьявольских? Женщина, если её вообще можно назвать женщиной, проститутка сатаны.
Сжечь подклад в печи... Она бы еще мусор в печи сжигала...
Обязательно нужно заказывать за здравие врагам.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#4 написал: swandance
Сегодня, 18:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 97
Цитата: daytaler
Обязательно нужно заказывать за здравие врагам.


это еще зачем? так может говорить только дурак.

библию писали евреи для гоев, чтобы они нас обворовывали а мы за их прощение еще и молились

авраамические религии-мусор.

в индуизме куда больше правды.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 18:17
+3
Онлайн
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Репутация: (152|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 909
На самом деле, вряд ли поверила в историю, если бы у нас не случилось похожей ситуации. Когда меня перестанет триггерить после воспоминаний об этом, я наверное даже сюда ее напишу. Мужьям искренне советую хотя бы иногда прислушиваться к советам жён, даже если их слова кажутся невероятными. Если жена не дура, она не посоветует плохого.
Истории плюс. А автор хотя бы узнала, кто порчу сделал.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Iriia077
Сегодня, 18:22
0
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Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 100
если бы я все гвозди забивала, которые у меня есть, то на это ушло бы несколько дней
Зарегистрирован: 27.05.2018
#7 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 20:14
0
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 582
Цитата: swandance
Цитата: daytaler
Обязательно нужно заказывать за здравие врагам.


это еще зачем? так может говорить только дурак.

библию писали евреи для гоев, чтобы они нас обворовывали а мы за их прощение еще и молились

авраамические религии-мусор.

в индуизме куда больше правды.

Индуизм вообще говно полное.Самое лучшее-это атеизм.В атеистических странах ,самый высокий уровень жизни-в этом вся правда и истина.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#8 написал: Eulalia
Сегодня, 22:29
0
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 518
Хорошо, когда частный дом, а как проверить, есть ли порча, если живёшь в квартире?(
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#9 написал: daytaler
Сегодня, 23:24
0
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Группа: Посетители
Репутация: (85|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 127
Цитата: Reiana Flaim
А муж подставил вас под удар.

Муж? Нет. Недосказанность, рассказывать нужно все, глупо таить, рано или поздно вырвется мысль наружу. Вот и вырвалась. Кто натупил? Жена. Банальный страх навеянный системой.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
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