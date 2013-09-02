Как я делала ритуал на снятие порчи

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:34

Cover Просмотров: 512 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 15:34 by

Без проблем никто не живет, но у меня три года подряд просто черная полоса какая-то.Началось с моего увольнения. Найти работу сразу не могла, так как живем в небольшом поселке и ездила на работу за 35 километров в районный центр. Из-за того, что я дома, начались ссоры с мужем, хотя я не сидела без дела – огород, хозяйство. Затем заболела наша козочка и через два дня ее не стало. Мало того, что это моральная потеря, так еще и доход был от продажи козьего молока. Перечислять все неприятности нет смысла. Я начала подозревать, что на нашу семью навели порчу. И вскоре это подтвердилось.Мне дали совет, как не только проверить, но и избавиться от колдовства. Нужно ровно в полночь забить гвозди во все имеющееся пороги в доме и даже во дворе. Хотя было очень страшно, мужу я ничего не сказала, сделала все сама. Он не верит в мистику и порчу.Рано утром меня как будто кто толкнул в бок и послышался женский голос. Я вскочила, вышла на улицу, и увидела у калитки женщину. Я удивилась, так как она жила далековато, да и не общались мы с ней, только здоровались при встрече.Я спросила, что ей нужно. Женщина очень просила под разными смешными предлогами впустить ее во двор, но я отказала, помня свой ночной ритуал. Но тут на шум вышел муж, подошел к калитке и открыл ее. Женщина прошмыгнула к двери дома, попить воды. Муж вынес кружку, она отпила глоток, а остаток вылила прямо на порог. И тут же ушла.Я решила, что ритуал нужно будет начинать сначала, но придется все рассказать мужу. Так я и сделала. Он не поверил в порчу, но сказал, что согласен быть со мной, чтобы мне не было так страшно. Нужно было только дождаться полнолуния. Позже, я хотела стряхнуть воду с коврика около порога и даже его сжечь, и нашла под ним небольшой интересный камешек. Я ручаюсь, что его там не было раньше. Слышав когда-то, что подклад нужно сжечь, я бросила его в печку. Как только я ее затопила вечером, чтобы ужин приготовить, как оттуда повалил черный дым и начался пожар.Такого ужаса я не испытывала никогда, хотя беды хватало в жизни. Хорошо, что муж был дома, залез на крышу, и из шланга лил воду в трубу. Прибежали соседи, вскоре и пожарные подоспели. Веранда сгорела, задымлены все комнаты, но я рада, что хоть дом уцелел.Я не отказалась от своего намерения повторить ритуал. Но теперь я никого не пущу не только во двор, но и близко к нему.Автор: Ольга.

Ключевые слова: Деревня порча муж соседка

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