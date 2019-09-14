Домовой

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:55

printerr Просмотров: 374 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 11:55 by

История началась с того, что я отправился в гости к своим дедушке и бабушке. Друг от друга мы живем недалеко, в поселке городского типа.После разговоров и игр в карты, я и не заметил как быстро пролетело время. Перед сном я поставил телефон на зарядку, которую взял у бабушки. Проснувшись и позавтракав, я пошёл домой.И вот, спустя день, на меня жалуется мама, что я бабушке не вернул зарядное устройство, однако у меня даже в мыслях не было забрать его. После долгих поисков по всему нашему дому, выяснилось, что у нас его точно нет. Наступал вечер, родители меня отправили отнести дедуле и бабуле мёд. Я решил остаться у них на ночёвку и попробовать поискать эту вещь, ну мало ли, люди старые, могли упустить из виду. Когда я пришёл, у нас завязался диалог:- Привет, Лёшенька, а не ты ли забрал зарядную? Я весь дом обыскала, словно провалилась сквозь землю!- Да мы тоже всё обыскали!!!После мы снова перепроверили и обыскали весь дом. И вот, сидим мы на диване в той комнате, где обычно зарядка находится, когда я её использую, после жалоб бабушки на то, что она всегда только в двух разных комнатах была, всегда её забирали, и вот её нет!С улыбкой на лице, я в шутку сказал: "А может быть это Домовой стащил побаловаться?".После этих слов, бабушка кивнула и тоже улыбнулась, ведь всякое действительно может быть, но я даже слегка удивился, ведь, когда я им про чертей истории рассказывал, мне все не верили, но интересовались, а теперь поверили!Ну вот положили мы конфетки возле куклы домовёнка, да сказали, чтоб он вернул вещь. Вот и время пролетело, десятый час, я лёг спать после того, как пожелал спокойной ночи дедушке и бабушке.Ночь. Мне никак не спится, меня раздирают мысли про домового, всё размышлял и размышлял... Так я пролежал до двенадцати часов. Я что-то почувствовал, наострил слух и слышу, словно кто-то скребётся прямо возле моей кровати. Мне стало очень жутко... первая мысль была про домового, сердце ушло в пятки... кто же это? Может быть это крыса какая-то? Мышь? Я пытался притвориться, будто сплю, но меня выдавали ноги, колени вместе с руками дёргались очень сильно, звуки продолжались, потом я начал слышать звук ходьбы, но не простой ходьбы, а как-будто кто-то царапает когти об ламинат и ускоряется в коридор... Я был напуган ещё больше, но по-прежнему оставались утешительные мысли о том, что это мышь. Звуки пропали, весь дом заполонила тишина...Вдруг я услышал звук, доносившийся из кухни... это было два постукивания по столу. Я был напуган ещё сильнее, так как понял, что обыкновенная мышь вряд-ли такое смогла бы провернуть...Стоит ли говорить, что я был ещё сильнее напуган? Затем я услышал звук, это был звук чавканья и прямо возле меня, я от страха зажмурил глаза, чтоб случайно, хотя бы краем глаза не увидеть источник шума... Чавканье было достаточно громким, потом я перестал бояться, но моё тело нет, я начал прокручивать в голове, как я рассказываю эту историю бабушке и дедушке, я был уверен, что мне никто не поверит. И тут чавканье прекратилось, я начал слышать ещё какой-то звук, даже не знаю, как его описать, но в голове у меня была картина, как нечто залазит на шкаф, но всё же повернуться мне было страшно, я не знал, чего можно ожидать. Звуки снова прекратились. Я слышу как на кухне, словно тапок кто-то кинул на пол. Звуки потихоньку прекратились, я расслабился, но всё равно не мог заснуть, я думал лишь о том, что это было. Я начал щипать себя в надежде понять, что это сон, но это был не он. Так я просидел до утра.В итоге, зарядное нашлось на пуфике, в спальне бабушки, она мне говорила, что точно там проверяла, как и весь дом.Это было самым страшным, что я пережил...

Ключевые слова: Домовой страшная история из жизни домовые шум авторская история

Другие, подобные истории: