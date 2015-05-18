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Истории из жизни

Перья черной птицы

Мой муж работал водителем, возил главного инженера одного из предприятий нашего города. Долгое время мы жили с двумя детьми в однокомнатной квартире в семейном общежитии. И вот, наконец, приобрели собственный дом.

Через некоторое время моя старшая дочь стала жаловаться, что во сне она постоянно видит какую-то страшную старуху, которая тянет к ней свои руки. Самыми страшными были именно руки — сухие, костлявые, синего цвета. Кроме того, руки с каждым её приходом вырастали на несколько сантиметров, и ребёнок рассказывал, что скоро старуха до неё доберётся. Пришлось дочери расстаться с собственной спальней и перейти в детскую к брату. И что удивительно, ночные кошмары прекратились.

Однажды мой муж поехал в город со своим начальником. Пока длилось совещание, муж скучал в машине. И тут подошла назойливая цыганка. Она всячески пыталась навязать свои услуги, обещала рассказать всю правду и так далее. Муж мой никаким гаданиям не верит, а цыганок всегда считал просто вымогателями денег. Поэтому, чтобы она отстала, он дал немного денег. Но цыганка неожиданно вырвала из головы мужа несколько волосков и сказала, что он должен их выкупить у неё, иначе быть беде. В это время пришёл его начальник, и было уже не до цыганки.

Домой муж приехал поздно вечером, а мы с детворой лежали на диване и играли в «города». Диван был расположен так, что, если его разложить, лежащий человек находится лицом к окну. Смеркалось. Шторы ещё не были закрыты. И в одно мгновение наша игра прекратилась. Все смотрели как заворожённые в окно. Там бесшумно летела прямо к нам огромная чёрная птица. Самое удивительное в ней было — её крылья. Они были словно из ажурной чёрной ткани. Птица долетела до окна и словно растворилась в стене нашего дома.

Через месяц муж заболел. За полгода он из цветущего 35-летнего мужчины превратился в инвалида I группы. Врачи поставили редкий диагноз — воспаление спинного мозга. Каждые два месяца наступало резкое ухудшение здоровья. И тогда я обратилась к колдуну. Тот сказал, что мужу «сделано» на смерть и даже свеча в церкви стоит за упокой. Недолго той свече гореть осталось. Ещё колдун сказал, что может погасить свечу, но окончательно вылечить мужа не в силах, поскольку поле того человека, который навёл порчу намного сильнее его поля.

Всё так и вышло. Муж мой с тех пор в одной поре. Ему не бывает ни лучше, ни хуже. Вот уже 10 лет он прикован к инвалидной коляске. После того как муж стал болеть, мы привели в дом того колдуна. Он прошёл со свечой по всем комнатам. Там, где когда-то боялась спать наша дочь, оказалось несметное количество нечистых духов, так сказал нам колдун, и ещё в том месте, где стоял диван.

После этого я пригласила священника, и он освятил наш дом. Когда решили делать перестановку мебели, нас ожидал ещё один сюрприз. За диваном оказался оторванным кусок плинтуса, причём с громадным гвоздём. А под ним большая куча земли, такой, какую оставляют кроты на полях. Только кроту тут взяться неоткуда, а стены толстые, каменные.

Но даже не это было страшно. В земле той было воткнуто небольшое чёрное пёрышко с ажурными краями — точная копия перьев той птицы, которую мы когда-то увидели, лёжа на диване.

Я собрала всё — землю, перо и даже плинтус и сожгла на костре. Говорят, что этого делать было нельзя. Что ещё ожидает меня, не знаю.

Автор: неизвестен.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56 by CoverПросмотров: 425Комментарии: 1
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Ключевые слова: Переезд муж цыганка проклятие

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 19:56
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Колдуна,а по его результатам священника... Когда у людей такой хаос в мировоззрении, они не способны взять на себя ответственность за жизнь, вот и цепляют всё подряд на себя...
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