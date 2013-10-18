Сущность безумия смотрела мне в глаза

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:42

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Я, являясь постоянным читателем мистических историй на этом сайте, решила написать историю-размышление. Хочется от Вас услышать Ваше мнение по данной теме. А речь пойдет о сущностях, которые подселяются к человеку.Как-то раз мне попался на просторах интернета интересный рассказ про лярв и других таких астральных тварей. Там речь шла о магазинах. В крупных торговых центрах к человеку в рекламных целях присасываются астральные твари, побуждая его к растратам и бездумному шопоголизму. Не знаю, так ли это на самом деле, бывает ли такое. А вот я, кажется, несколько лет назад смотрела в «глаза» сущности безумия. И я могу с уверенностью сказать, что безумие можно не только почувствовать, но и увидеть. Вот моя история.Так трагически случилось, что у моей мамы резко наступила деменция и она оказалась полностью на моем уходе. Не буду рассказывать все, что говорили врачи-психотерапевты. Она могла, но отказывалась ходить. Из еды был только завтрак, потом мания подозрения появилась: якобы таблетки, прописанные врачом – отрава и т.д.Однажды я проходила мимо комнаты, где она находилась все время. Почему-то в полном возбуждении, она нашла в себе силы (а она ела только завтрак, даже психиатры не смогли её уговорить нормально питаться), перевернула довольно тяжёлый диван и в сильном возбуждении ходила туда-сюда по комнате. А на диване она оставила только подушку. И как только я вспомню эту подушку, у меня тело покрывается гусиной кожей от страха. У подушки реально было что-то вроде лица. Это вмятины нестерпимо злющих глаз, выемка, похожая на рот. А самыми странными были ушки. Каким-то образом обычная плотная подушка наверху по краям немного светилось, и так это было похоже на ушки. Я помню, даже отвела взгляд, так страшно было, а потом посмотрела-то же самое.Что это было? Мать спустя полгода умерла. На третий день после ее смерти я слышала сильный стук из шкафа. Помогла нецензурная брань. Потом стали ко мне подползать то жучок, то муравейчик, я подумала, что это она в такой форме пришла попрощаться. Количество мистических случаев в квартире после ее смерти сократилось процентов на 99.И ещё одна вещь, ценный урок, который мне дал психиатр скорой, приезжавший к ней. Я спросила, как могло с ней так произойти, что прагматичный такой человек резко так слег? А он сказал, что наши черты характера с возрастом усугубляются и приводят к таким расстройствам.После ее смерти мы выбросили диван, нашли за ним гору таблеток, многие вещи повыбрасывали. Практически пустая комната стала. Всю осень, зиму и весну, вплоть до отключения батарей в комнате стоял гул намного громче, чем если бы я слышала гул машин на дороге. Впоследствии мы поклеили обои, обставили все мебелью. Шум прошел.Вот что же все-таки это было? Я уверена, что психиатр прав в причине, но и подушку (бррр как вспомню) не могу не принимать во внимание. Я видела безумие, я реально чувствовала его в воздухе.Автор: Афина Паллада.

Ключевые слова: Деменция уход подушка сущность

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