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Истории из жизни

Одной ладони хлопок

Гуляла она в парке. Солнечный день, яркая листва, народ на великах катается, в общем, совершенная пастораль... В парке есть такой, скажем, сквер (странно звучит: сквер в парке, ну да ладно). Круглая площадка, по центру - огромная, заросшая чем попало клумба, по периметру расставлены скамейки. Все пустые, только на одной сидит, как ей издалека показалось, женщина в светлой куртке. Подошла поближе, с некоторым удивлением поняла, что нет, не женщина в светлой, а парень в серой... Ну сидит и сидит. Села напротив, наискосок через клумбу. Отдыхала, в Вотсапе болтала с кем-то. Лица парня с такого расстояния было не разглядеть, но совершенно точно, что в какой-то момент он поднял глаза и пристально посмотрел на мою подругу. Живой взгляд мы обычно чувствуем, вот и она почувствовала, подумала - может, я слишком громко разговариваю?..

Слегка смутилась, встала и пошла. Там надо перейти аллейку, потом свернуть - и вот ты на светофоре... Все светлое, пронизано солнцем, деревья негусто растут. Вдруг подруга слышит за спиной какой-то странный звук. Три частых хлопка подряд. Очень, как она сказала, специфических. Похожих на хлопок в ладони, да не совсем. Или на парусный хлопок туго натянутой ткани, но это не точно... Или на то, как резко хлопают при взлете крылья большой птицы, но чуть иначе... В общем, и на то похоже, и на другое, и на третье, и при этом ни на что не похоже. Звучало как оклик, что ли.

Она резко обернулась и увидела, что парень, сидевший на скамейке, ее, видимо, нагоняет. По крайней мере, он как-то быстро оказался совсем недалеко. Выглядел парень совершенно нейтрально, однако первая ее мысль была - а не псих ли он, рукоплещет тут самому себе?.. Она ускорилась, чтобы побыстрее оказаться в толпе. И снова услышала тот же тройной хлопок, еще ближе, чем в первый раз. Обернулась, уверенная, что сейчас увидит "психа со скамейки", - ан нет. Дорожка была пуста, и на газонах под деревьями его не было. Подруга удивилась в который раз за последние полчаса, постояла, поискала его глазами - нет, пропал парень. Впечатление было такое, словно он по хлопку перемещался в пространстве. Подруга поулыбалась этой мысли и пошла себе к светофору. Но историю все-таки потом рассказала, от нее остался какой-то тревожный солнечный осадок.

Ваши версии, что это мог быть за звук? В руках у парня ничего не было, даже телефона. И какую цель в принципе можно преследовать таким образом? Чем-то меня эта история... удивила.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:55
Сегодня, 05:55 by TenguПросмотров: 517Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Парк хлопок звук парень подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (84|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 097
Мне кажется вот что... . Все женщины пребывают немножко в отдалении от мира, как бы не соприкасаясь с ним, держатся от него на расстоянии. И держатся от иллюзии на расстоянии тоже, тем самым фиксируя иллюзию как всамделишную вещь. А ведь это основная техника по контакту с параллельным миром. Потому женщины больше мистичны, чем мы - мужчины.
Хлопки эти были из параллельного мира, потому что их идентифицировать было сложно, причина была не ясна, и источник был не определяем.
Не знаю писал ли в комментариях, я как-то увидел из окна квартиры огромную реалистичную курицу высотой пять метров, сидящую во дворе. И держал эту иллюзия десять минут, потом не хватило сил, само собой восстановилась детализация реальности и "курица" превратилась в женщину с коляской. Вообще, в истории существует некая подсказка лично для меня, при иллюзии лучше отвести взгляд, ещё будучи уверенным в реальности фантасмагории. Спасибо за идею. И плюс вам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:46
+1
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Репутация: (1959|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 102
Интересно... Много может быть объяснений этому.
Вот даже хлопки заинтересовали больше, чем парень. А у меня так часто бывало - сначала вижу одного человека, а при приближении под другим углом - совсем другой.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:09
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 598
Я одного не поняла. Чего утром так нещадно минусовали? Только плюсанула, уже новый минус crazy. Мистика, не иначе.
Не хотелось бы мне на её месте быть. Почему-то показалось, недобрыми были его намерения. А хлопки может послужили предупреждением, помешали.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 12:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (150|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 903
Я как обычно пошла гуглить (неплохая привычка, кстати). Одна из первых ссылок выдала мне интересное:
Возможно хлопки в ладоши – это язык потустороннего мира.

В русской народной культуре рукоплескания выступают в качестве языка "незаложных" покойников, то есть умерших неестественной смертью: "Утонувшая в р. Неручи женщина, по словам крестьян Орловской губ., "в ночное время показывалась из воды и хлопала в ладоши, а также хохотала..."

"Русалки прелестны собой; они бледны, но черты лица восхитительны, стан волшебный, косы ниже колен... на Тройцын день они выходят в лес; там целую неделю они качаются по ветвям дерев, поют, играют, бегают по берегам рек и озер, катаются по росистой траве. накануне Духова дня бегают во ржи, хлопают в ладоши, хохочут..."

В народных быличках и поверьях хлопанье в ладоши приписывается демонологическим персонажам: лешему, русалкам. Например, крестьяне Ярославской губернии считали, что "говорить леший не говорит, но часто и громко свистит, хлопает в ладоши и лалайкает. Вполне возможно, что ритуальные хлопки в ладоши рассматривались как один из способов общения с языческими божествами

Символика рукоплесканий. Плуцер-Сарно


Возможно нечто из потустороннего мира таким образом привлекало внимание подруги. А вот что ему нужно было - вопрос. Плюс от меня как всегда. )
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Tengu
Сегодня, 15:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 223
Цитата: Eifersucht
Вообще, в истории существует некая подсказка лично для меня, при иллюзии лучше отвести взгляд, ещё будучи уверенным в реальности фантасмагории. Спасибо за идею. И плюс вам.


Думаете, тогда иллюзия станет реальностью? Пока вы на нее не смотрите, но уверены в ее существовании?)

Цитата: зелёное яблочко
Почему-то показалось, недобрыми были его намерения. А хлопки может послужили предупреждением, помешали.


Мне почему-то тоже так показалось. Не знаю, был ли он опасен, но ну их, таких парней в сером. Про хлопки, честно, не знаю, что думать.

Цитата: Jako tako
Я как обычно пошла гуглить (неплохая привычка, кстати).


Занятная инфа, кстати. На русала он вряд ли был похож, но версия интересная. Такой странный способ коммуникации за невозможностью других)) Может, и псих, конечно. Очень быстро нырнувший в какие-нибудь кусты.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: Nlo
Сегодня, 17:57
0
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Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 740
Не хочу никого разочаровывать, но есть куча обстоятельств или профессий, когда люди себя ведут странно.
От дисплазии бедра, когда приходится прыгать на ноге и бежать, чтоб кость встала на место, до хлопков в ладоши и рычания, чтоб голос на аудиозаписи звучал хорошо.
История по солнечному настроению понравилась, люблю парки. И кстати, именно тем, что там позволено делать то, что предосудительно в городе. Йога, распевки, и тд.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:17
0
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Репутация: (84|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 097
Цитата: Tengu
Думаете, тогда иллюзия станет реальностью? Пока вы на нее не смотрите, но уверены в ее существовании?)

Нет. Думаю, что произойдёт накопление ожидания, а точнее энергии на это ожидание, освобождённой от формирования обычной реальности. Со следующей - опять и так далее. А вот когда кубышка будет полной, раз только и там... . Сказочность восприятия иллюзии должна обязательно противоречить нашему миру. Как только выйдем из круга всех людей формирования нашего мира, мы тут же сформируем своё восприятие уже в параллельном мире.
Но с первого раза тоже может получиться, надо только иметь свободную энергию для этого. К сожалению, вся эта энергия тратится на формирование обычной реальности. А когда мы воспринимаем иллюзию, то, веря в неё тем самым по сути отказываясь от мнения и знаний всех без исключения людей, можем заглянуть за ширму нашего реального мира туда, где существует параллельный мир.
Может смотрели рекламу не помню чего. Там мужчина, находясь на собрании, снимает галстук и выходит вон от людей. Как только он вышел, то сразу начинают рушится стены. Вот, примерно, так и с разрушенной реальностью. Надо всего ничего: выйти из круга людей. По рекламе чувствуется, что америкосы об этом знают больше.
И тогда знаете что будет? Когда ты будешь кричать, что реальности на самом деле не существует, что наш мир - это всего лишь наше восприятие. Тебе никто не поверит. Все упорно будут смотреть в своё же восприятие и воспринимать тебя чудаком. Пока ты не замолчишь и в лучшем случае не станешь играть роль обывателя, как все. Но однажды открытая дверь уже никогда не закроется. Даже спустя двадцать лет ты будешь всё равно этим заниматься. Здорово, не правда ли, услышать хлопок в ладошки из ниоткуда?
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (84|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 097
Цитата: Eifersucht
Нет. Думаю, что произойдёт накопление ожидания, а точнее энергии на это ожидание, освобождённой от формирования обычной реальности. Со следующей - опять и так далее. А вот когда кубышка будет полной, раз только и там... . Сказочность восприятия иллюзии должна обязательно противоречить нашему миру. Как только выйдем из круга всех людей формирования нашего мира, мы тут же сформируем своё восприятие уже в параллельном мире.
Но с первого раза тоже может получиться, надо только иметь свободную энергию для этого. К сожалению, вся эта энергия тратится на формирование обычной реальности. А когда мы воспринимаем иллюзию, то, веря в неё тем самым по сути отказываясь от мнения и знаний всех без исключения людей, можем заглянуть за ширму нашего реального мира туда, где существует параллельный мир.
Может смотрели рекламу не помню чего. Там мужчина, находясь на собрании, снимает галстук и выходит вон от людей. Как только он вышел, то сразу начинают рушится стены. Вот, примерно, так и с разрушенной реальностью. Надо всего ничего: выйти из круга людей. По рекламе чувствуется, что америкосы об этом знают больше.
И тогда знаете что будет? Когда ты будешь кричать, что реальности на самом деле не существует, что наш мир - это всего лишь наше восприятие. Тебе никто не поверит. Все упорно будут смотреть в своё же восприятие и воспринимать тебя чудаком. Пока ты не замолчишь и в лучшем случае не станешь играть роль обывателя, как все. Но однажды открытая дверь уже никогда не закроется. Даже спустя двадцать лет ты будешь всё равно этим заниматься. Здорово, не правда ли, услышать хлопок в ладошки из ниоткуда?

Меня поймут эмо и, может быть, панки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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