Одной ладони хлопок

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:55

Tengu Просмотров: 517 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 05:55 by

Гуляла она в парке. Солнечный день, яркая листва, народ на великах катается, в общем, совершенная пастораль... В парке есть такой, скажем, сквер (странно звучит: сквер в парке, ну да ладно). Круглая площадка, по центру - огромная, заросшая чем попало клумба, по периметру расставлены скамейки. Все пустые, только на одной сидит, как ей издалека показалось, женщина в светлой куртке. Подошла поближе, с некоторым удивлением поняла, что нет, не женщина в светлой, а парень в серой... Ну сидит и сидит. Села напротив, наискосок через клумбу. Отдыхала, в Вотсапе болтала с кем-то. Лица парня с такого расстояния было не разглядеть, но совершенно точно, что в какой-то момент он поднял глаза и пристально посмотрел на мою подругу. Живой взгляд мы обычно чувствуем, вот и она почувствовала, подумала - может, я слишком громко разговариваю?..Слегка смутилась, встала и пошла. Там надо перейти аллейку, потом свернуть - и вот ты на светофоре... Все светлое, пронизано солнцем, деревья негусто растут. Вдруг подруга слышит за спиной какой-то странный звук. Три частых хлопка подряд. Очень, как она сказала, специфических. Похожих на хлопок в ладони, да не совсем. Или на парусный хлопок туго натянутой ткани, но это не точно... Или на то, как резко хлопают при взлете крылья большой птицы, но чуть иначе... В общем, и на то похоже, и на другое, и на третье, и при этом ни на что не похоже. Звучало как оклик, что ли.Она резко обернулась и увидела, что парень, сидевший на скамейке, ее, видимо, нагоняет. По крайней мере, он как-то быстро оказался совсем недалеко. Выглядел парень совершенно нейтрально, однако первая ее мысль была - а не псих ли он, рукоплещет тут самому себе?.. Она ускорилась, чтобы побыстрее оказаться в толпе. И снова услышала тот же тройной хлопок, еще ближе, чем в первый раз. Обернулась, уверенная, что сейчас увидит "психа со скамейки", - ан нет. Дорожка была пуста, и на газонах под деревьями его не было. Подруга удивилась в который раз за последние полчаса, постояла, поискала его глазами - нет, пропал парень. Впечатление было такое, словно он по хлопку перемещался в пространстве. Подруга поулыбалась этой мысли и пошла себе к светофору. Но историю все-таки потом рассказала, от нее остался какой-то тревожный солнечный осадок.Ваши версии, что это мог быть за звук? В руках у парня ничего не было, даже телефона. И какую цель в принципе можно преследовать таким образом? Чем-то меня эта история... удивила.

Ключевые слова: Парк хлопок звук парень подруга авторская история

Другие, подобные истории: