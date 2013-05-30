Странные улыбающиеся мужчины

Ольга1185 Просмотров: 499 Комментарии: 4 +6 Вчера, 21:15 by

Когда моему старшему сыну было 6 лет, я уже готовилась стать мамой второго ребеночка. Третье узи показало, что будет девочка, не было никаких сомнений. Как и все, я регулярно ездила в женскую консультацию или гуляла в парке.Как раз в парке это впервые и случилось. Были сумерки, зима, мы гуляли с сыном, вокруг были тоже мамы с детишками, которые возились в сугробах. Я стояла напротив узкой парковой дорожки, она уходила в сторону от меня. Вдалеке на дорожке я вскоре увидела шатающегося, похоже пьяного, мужчину, он шел в мою сторону. До меня еще было далековато, но он начал жестикулировать и что-то невнятно говорить мне, улыбаясь. Я не разглядела его лицо, так как в парке светили только фонари, но улыбку увидела и услышала веселый тон неразборчивых слов говорящего.Еще один похожий случай произошел, когда я шла в том же парке по дорожке, но уже в дневное время. Молодой мужчина прошел мимо меня, отошел метра на 4 вперед, а потом развернулся в мою сторону и, улыбаясь, что-то проговорил. Я снова не разобрала ни слова, хотя говорил он довольно громко. И в третий раз подобное случилось со мной по дороге в женскую консультацию. Тогда я уже шла со своей мамой. Мимо нас прошел опять по тротуару молодой мужчина. Он нас на полметра обогнал, потом развернулся, улыбнулся во все лицо и что-то неразборчиво (!!) опять мне сказал. В этот раз я прямо очень удивилась, а особенно мама, которая тоже не разобрала ни слова из того, что он сказал. Она потом говорила, будто у мужчины была каша во рту. Эти случаи произошли на поздних сроках моей беременности, почти подряд, возможно тут есть какая-то связь. Может и совпадения, но мне было от них не по себе.Еще один странный случай произошел уже когда моя дочь Катерина родилась. Иду я в том же парке с коляской. Вышли на прогулку с новорожденной всего лишь во второй раз. Навстречу мне незнакомые женщина с девочкой, тоже идут, гуляют, говорят между собой. Проходят мимо меня, я отчетливо слышу, о чем говорят, слышу, как мать называет дочь по имени - Лиля. И ровно в тот момент, когда женщина поравнялась со мной, она неожиданно повернула голову к моей коляске и отчетливо и с выражением произнесла: "Катя". И пошла дальше с девочкой, опять беседуя. Я опешила и, повернувшись в их сторону, смотрела, как они уходят все дальше по дорожке... Почему я тогда не догадалась подойти и спросить, откуда ей известно имя моей дочери, не знаю... Просто женщина настолько естественно продолжила разговор с девочкой, будто ничего и не было...

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