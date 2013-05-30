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Истории из жизни

Странные улыбающиеся мужчины

Когда моему старшему сыну было 6 лет, я уже готовилась стать мамой второго ребеночка. Третье узи показало, что будет девочка, не было никаких сомнений. Как и все, я регулярно ездила в женскую консультацию или гуляла в парке.

Как раз в парке это впервые и случилось. Были сумерки, зима, мы гуляли с сыном, вокруг были тоже мамы с детишками, которые возились в сугробах. Я стояла напротив узкой парковой дорожки, она уходила в сторону от меня. Вдалеке на дорожке я вскоре увидела шатающегося, похоже пьяного, мужчину, он шел в мою сторону. До меня еще было далековато, но он начал жестикулировать и что-то невнятно говорить мне, улыбаясь. Я не разглядела его лицо, так как в парке светили только фонари, но улыбку увидела и услышала веселый тон неразборчивых слов говорящего.

Еще один похожий случай произошел, когда я шла в том же парке по дорожке, но уже в дневное время. Молодой мужчина прошел мимо меня, отошел метра на 4 вперед, а потом развернулся в мою сторону и, улыбаясь, что-то проговорил. Я снова не разобрала ни слова, хотя говорил он довольно громко. И в третий раз подобное случилось со мной по дороге в женскую консультацию. Тогда я уже шла со своей мамой. Мимо нас прошел опять по тротуару молодой мужчина. Он нас на полметра обогнал, потом развернулся, улыбнулся во все лицо и что-то неразборчиво (!!) опять мне сказал. В этот раз я прямо очень удивилась, а особенно мама, которая тоже не разобрала ни слова из того, что он сказал. Она потом говорила, будто у мужчины была каша во рту. Эти случаи произошли на поздних сроках моей беременности, почти подряд, возможно тут есть какая-то связь. Может и совпадения, но мне было от них не по себе.

Еще один странный случай произошел уже когда моя дочь Катерина родилась. Иду я в том же парке с коляской. Вышли на прогулку с новорожденной всего лишь во второй раз. Навстречу мне незнакомые женщина с девочкой, тоже идут, гуляют, говорят между собой. Проходят мимо меня, я отчетливо слышу, о чем говорят, слышу, как мать называет дочь по имени - Лиля. И ровно в тот момент, когда женщина поравнялась со мной, она неожиданно повернула голову к моей коляске и отчетливо и с выражением произнесла: "Катя". И пошла дальше с девочкой, опять беседуя. Я опешила и, повернувшись в их сторону, смотрела, как они уходят все дальше по дорожке... Почему я тогда не догадалась подойти и спросить, откуда ей известно имя моей дочери, не знаю... Просто женщина настолько естественно продолжила разговор с девочкой, будто ничего и не было...

Вчера, 21:15 by Ольга1185Просмотров: 499Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Парк мужчина неразборчивая речь беременность женщина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 22:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 962
Да уж, ничё не понял. Мне кажется, что девочка особенная. плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Jako tako
Вчера, 23:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 814
Очень странные происшествия.
Может и совпадение, но уж сильно странное какое-то.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Ольга1981
Вчера, 23:56
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Классная история. Про мужчин очень странно, что это за мужчины интересно? А про женщину может быть так, что она что то дочке рассказывала и именно в тот момент, когда они поравнялись с вами история ее содержала слова "Катя".
Еще интересно, почему вы ни разу не приблизились к этим людям? Не переспросили? Не узнали у женщины про имя? Я бы обязательно подошла бы, даже догнала бы и спросила, что они говорят.
Или что то мешало вам это сделать?
Зарегистрирован: 26.07.2019
#4 написал: Ель
Сегодня, 08:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 139
А я подумал, модераторы спят, что ли ? Что в этой истории такого необычного ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
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