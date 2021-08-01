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Истории из жизни

Детские поделки

История знакомой, которая работала в качестве психолога с одной семьей. Достаточно молодая семейная пара консультировалась по вопросам взаимоотношений с сыном. Ребенок был с особенностями. Талантливый мальчишка, достаточно замкнутый, даже дома почти никогда не разговаривал.

Вопросов и проблем там было много, но нужно выделить отдельный аспект, который соответствует теме. Мальчик все свое свободное время проводил в своей комнате, которая была чем-то средним между мастерской мастера на все руки и выставочным залом. Рисование, лепка из пластилина, глины и даже резьба по дереву. У него был свой мир, в котором ему интересно, но с внешним миром ему приходилось контактировать и в нем не обходилось без конфликтных ситуаций. Ну как конфликтных... чаще всего его просто обижали, а он на это никак не отвечал, просто молча уходил, закрывался в своей комнате и долго оттуда не выходил. Результатом была очередная поделка. Родители всегда замечали, что на рисунках и в поделках ребенка можно узнать конкретных людей. Странность в том, что после конфликта мальчик делал очередную такую поделку в виде своего обидчика, а после мог долго держать ее в руках (в случае с рисунком держал лист).
Были некоторые ситуации, когда с обидчиком после этого случались какие-то неприятности. Например, когда в 1 классе делали поделки из желудей в виде человечков, одноклассник умудрился стырить самые лучшие желуди вместе со шляпками. Поделка все равно была сделана из того, что осталось, но на одну ногу желудей не хватило, и она была сделана из обломка карандаша. Одноклассник через неделю ушел на больничный со сломанной ногой.

Учительница обидела незаслуженной оценкой. Фигурка из пластилина была выброшена в лужу у дома, на следующий день учительница, на глазах у всей школы, не удержалась на каблуках и шлепнулась в лужу под дружный смех.

В подростковом возрасте начались разногласия с родителями. Отец требовал помощи по дому т.к. дом был частный, работы много, а мальчика на огород не выгнать, все сидит рисует или лепит что-то. Мать поначалу защищала, но потом согласилась с тем, что в 13 лет уже пора бы оторваться от детских занятий и помочь по дому. В этот период родители стали все чаще узнавать себя в работах сына. Попытки поговорить были безуспешны. Мать то ли от нервов, то ли еще от чего начала недомогать. Нашла рисунки сына, где она была изображена под капельницами на больничной койке и вскоре туда и угодила. Тогда она впервые поговорила с мужем о том, что увлечение их сына ее пугает.

Пока она лежала в больнице, у отца с сыном произошел жесткий конфликт. Мало того, что по дому не помогает, так еще и мать навестить не захотел. Мужчина в ярости разгромил всю мастерскую, выбросив пластилин, карандаши, альбомы. Мальчик был в ярости, он убежал и закрылся в сарае, именно в этом сарае мать нашла расплющенную фигурку из глины, но уже после ДТП, в котором чуть не погиб глава семейства.
Не известно, чем закончилась та история. Главное, что родители обратились за помощью, в надежде наладить контакт со своим ребенком.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:59 by Юлия РысьПросмотров: 706Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Ребенок странность совпадения семья авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tinка
Вчера, 23:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Ужас! Как мать ,боюсь даже представить себя на
месте родителей Вот так не найдёшь в чем то взаимопонимания или повздоришь с ребёнком и живи в ожидании неприятностей.

Фильм "Омен" напомнила история

+ поставила
Зарегистрирован: 1.08.2021
#2 написал: daytaler
Сегодня, 01:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 090
Заказать Неусыпаемую псалтирь о духовном здравии.
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Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#3 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 02:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 578
Фильм был с таким сюжетом.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#4 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 09:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 100
Тоже вспоминается фильм с похожим сюжетом, по-моему, "Дело номер 39". Но история понравилась,+!

А все упомянутые несчастья всё же списываю на совпадения.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 09:56
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (279|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 419
Мальчик похоже аутист или с аспергером. Эти люди не от мира сего, иначе чувствуют жизнь. Но вопрос опять же к причинно- следственной связи, что изначально- посылы пацана или это знаки через него.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:42
+1
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Репутация: (99|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 735
Отличная история! +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#7 написал: Iriia077
Сегодня, 14:28
-2
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Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 98
Этого ребенка проще удалить. чем налаживать с ним контакт. Психолог то не боится с ним работать?
Зарегистрирован: 27.05.2018
#8 написал: daytaler
Сегодня, 14:45
0
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Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 090
Цитата: Iriia077
Этого ребенка проще удалить.

И так, что вы предлагаете? Заказать за упокой мальчику, или провести обряд на кладбище, закопать его фото в свежую могилу? Кладбищенская порча на смерть по фотографии.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#9 написал: Talisha
Сегодня, 14:46
+1
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Репутация: (1953|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 092
Ребенок с интересной кармой пришел. Задача родителей была направлять духовно, раз подобная сила у человека, Не справились, не хватило духа. Психолог вряд ли поможет
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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