Детские поделки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 706 Комментарии: 9 +9 Вчера, 21:59 by

История знакомой, которая работала в качестве психолога с одной семьей. Достаточно молодая семейная пара консультировалась по вопросам взаимоотношений с сыном. Ребенок был с особенностями. Талантливый мальчишка, достаточно замкнутый, даже дома почти никогда не разговаривал.Вопросов и проблем там было много, но нужно выделить отдельный аспект, который соответствует теме. Мальчик все свое свободное время проводил в своей комнате, которая была чем-то средним между мастерской мастера на все руки и выставочным залом. Рисование, лепка из пластилина, глины и даже резьба по дереву. У него был свой мир, в котором ему интересно, но с внешним миром ему приходилось контактировать и в нем не обходилось без конфликтных ситуаций. Ну как конфликтных... чаще всего его просто обижали, а он на это никак не отвечал, просто молча уходил, закрывался в своей комнате и долго оттуда не выходил. Результатом была очередная поделка. Родители всегда замечали, что на рисунках и в поделках ребенка можно узнать конкретных людей. Странность в том, что после конфликта мальчик делал очередную такую поделку в виде своего обидчика, а после мог долго держать ее в руках (в случае с рисунком держал лист).Были некоторые ситуации, когда с обидчиком после этого случались какие-то неприятности. Например, когда в 1 классе делали поделки из желудей в виде человечков, одноклассник умудрился стырить самые лучшие желуди вместе со шляпками. Поделка все равно была сделана из того, что осталось, но на одну ногу желудей не хватило, и она была сделана из обломка карандаша. Одноклассник через неделю ушел на больничный со сломанной ногой.Учительница обидела незаслуженной оценкой. Фигурка из пластилина была выброшена в лужу у дома, на следующий день учительница, на глазах у всей школы, не удержалась на каблуках и шлепнулась в лужу под дружный смех.В подростковом возрасте начались разногласия с родителями. Отец требовал помощи по дому т.к. дом был частный, работы много, а мальчика на огород не выгнать, все сидит рисует или лепит что-то. Мать поначалу защищала, но потом согласилась с тем, что в 13 лет уже пора бы оторваться от детских занятий и помочь по дому. В этот период родители стали все чаще узнавать себя в работах сына. Попытки поговорить были безуспешны. Мать то ли от нервов, то ли еще от чего начала недомогать. Нашла рисунки сына, где она была изображена под капельницами на больничной койке и вскоре туда и угодила. Тогда она впервые поговорила с мужем о том, что увлечение их сына ее пугает.Пока она лежала в больнице, у отца с сыном произошел жесткий конфликт. Мало того, что по дому не помогает, так еще и мать навестить не захотел. Мужчина в ярости разгромил всю мастерскую, выбросив пластилин, карандаши, альбомы. Мальчик был в ярости, он убежал и закрылся в сарае, именно в этом сарае мать нашла расплющенную фигурку из глины, но уже после ДТП, в котором чуть не погиб глава семейства.Не известно, чем закончилась та история. Главное, что родители обратились за помощью, в надежде наладить контакт со своим ребенком.

Ключевые слова: Ребенок странность совпадения семья авторская история

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