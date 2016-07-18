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Страшные Арты

Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения

В рисунках молодого тайца Пенга, более известного как Witit Karpkraikaew, столько чернейшего юмора, что материал имеет полное право быть представлен и в спецрубрике Ужасно смешно. Как он сам пишет о себе, ему нравится рисовать нечто шокирующее. И это у него получается. Трупы, увечья, монстры... И даже зомбифицированные принцессы из диснеевских мульфильмов и зомби-собаки! Все это - творения мистера Karpkraikaew.
О самом художнике известно не так много. По профессии Пенг - дизайнер. Живет и работает в Тайланде. Любимая музыкальная группа - SNSD. Любимые фильмы - "Крик" и "История двух сестер". О прочих вкусовых пристрастиях тайца можно судить только по его рисункам. Таким, как этот:

Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения
Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения


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Сегодня, 14:28 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дизайнер черный юмор зомби хоррор арты

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 18:07
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Первая картинка - прям жирнющий такой намёк на некоторых дам-любительниц выедать мозги окружающим)
Зарегистрирован: 18.07.2016
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