Талантливый мистер Karpkraikaew и его творения

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:28 by

В рисунках молодого тайца Пенга, более известного как Witit Karpkraikaew, столько чернейшего юмора, что материал имеет полное право быть представлен и в спецрубрике Ужасно смешно. Как он сам пишет о себе, ему нравится рисовать нечто шокирующее. И это у него получается. Трупы, увечья, монстры... И даже зомбифицированные принцессы из диснеевских мульфильмов и зомби-собаки! Все это - творения мистера Karpkraikaew.О самом художнике известно не так много. По профессии Пенг - дизайнер. Живет и работает в Тайланде. Любимая музыкальная группа - SNSD. Любимые фильмы - "Крик" и "История двух сестер". О прочих вкусовых пристрастиях тайца можно судить только по его рисункам. Таким, как этот:

Ключевые слова: Дизайнер черный юмор зомби хоррор арты

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