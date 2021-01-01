Телефон

Юлия Рысь Просмотров: 190 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 20:10 by

Все прошлое лето гостил в деревне. У бабушки с дедом живности полный двор. Козы, куры, утки и т.д. В доме жила кошка Мурка. Обычная мвшеловка, которая исправно выполняла свою работу. Внимания на неё особо никто не обращал, приходила и уходила, когда вздумается. Потом пропала на какое-то время.Утром проснулся от ворчания бабушки. Вышел из комнаты и понял, по какому поводу она возмущалась. У печки в коробке невозмутимо сидела Мурка, и не одна, а с 5 котятами. Бабка грозилась утопить, но мы с дедом уговорили оставить, дали обещание, что всех раздадим.Котята подросли и всем, кроме одного, мы нашли дом. Остался самый мелкий котярка неудачного окраса, да ещё с повреждённой задней лапой, на которую он толком не вставал. Было понятно, что он такой никому не нужен и что придётся его оставить себе. Было решено, что увезу в городскую квартиру.Прошёл ещё месяц. Котенок уже спокойно выходил на улицу, ловил правда бабочек, а не мышей, но зато смело конфликтовал с петухом, пытаясь ухватить за перья на хвосте.Однажды во время перекура на крыльце я услышал лай за забором. Бродячие собаки гнали нашего котёнка по улице. Он было вскочил на забор, но соскользнул и побежал в сторону леса. Бросив все, побежал за ними. Шансов, что успею догнать до того, как его раздерут, было мало. Добежал до кромки леса, далее в сторону лая собак. В самой чаще увидел, как собаки бросаются на дерево, на котором сидит этот мелкий беглец. Отогнал собак, полез на дерево, т.к. спускаться котенок отказался.Уже дома заметил, что во всей этой суматохе посеял телефон. Ещё в лесу почувствовал, что из кармана что-то вылетело, но останавливаться было некогда. Пусть недорогой, но контакты... Утром собрался пойти поискать.Но утром ждал сюрприз. Телефон был обнаружен в Муркиной коробке рядом с мирно спящим котярой. Обронить его туда раньше не мог, т.к. точно помню, что ковырялся в нем на крыльце до погони, а из леса пришёл уже без него.Проблемный котяра теперь живёт в городской квартире, доводя до истерики попугая. Кому объявить благодарность за возврат телефона, так и не понял.

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