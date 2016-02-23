История моей бабушки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:26

Причина: Стилистика автора сохранена

AleksandraOl Просмотров: 422 Комментарии: 8 +8 Вчера, 23:26 by

Моя бабушка рассказала мне такую интересную историю... Год рождения моей бабушки - 1913. На данный момент бабушка, конечно, уже покойная.Ее детство прошло в захолустной маленькой деревеньке в Ульяновской области, которой в настоящий момент уже не существует. На тот момент, когда это случилось, жила она со своими сестрами и стареньким дедом в частном доме в этой деревушке.Сестер было пятеро. Старшей сестре было 16 лет, самой младшей 4 года. Бабушке было 6 лет. На тот момент их отец умер от последствий ранения после Первой мировой войны, мать вскоре умерла от тифа. Из близкой родни остался дедушка, который за ними присматривал.Жили бедно, впроголодь. Пенсий им не давали, считались они в то время врагами народа, так как отец был белогвардейским офицером. Как-то они все-таки пережили то время. Все сестры дожили до глубокой старости. Старшие сестры на тот момент уже работали. Традиционного освещения в то время у них не было. И вечерами в доме у них горела лучина. Сейчас, вероятно, в это верится с трудом, но такое было... Компьютеры были не всегда.И однажды как-то, уже поздней осенью, сидели они дома, дедушка им что-то рассказывал, горела лучина, свет был тусклый и вдруг совсем погас. В доме жил котенок - в тот момент он спал на лавке у входа. После того, как погасла лучина (как будто ее кто-то специально задул), раздался какой-то звук, а после того, когда снова появился свет, они увидели, что котенок лежит мертвый возле печи. Кто-то швырнул его в печь с такой силой, что размозжил ему голову.Страх у всех был просто панический!Бабушка всегда говорила, что раньше происходило очень много странных вещей.И еще, к сведению, дедушка был добрейшей души человек, он не мог просто так убить кота, тем более при маленьких детях. Сила удара была страшная. А ему было под 90 лет. Тем более, что дело было в деревне, выкинул его на улицу и все...

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