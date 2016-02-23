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Истории из жизни

История моей бабушки

Моя бабушка рассказала мне такую интересную историю... Год рождения моей бабушки - 1913. На данный момент бабушка, конечно, уже покойная.

Ее детство прошло в захолустной маленькой деревеньке в Ульяновской области, которой в настоящий момент уже не существует. На тот момент, когда это случилось, жила она со своими сестрами и стареньким дедом в частном доме в этой деревушке.
Сестер было пятеро. Старшей сестре было 16 лет, самой младшей 4 года. Бабушке было 6 лет. На тот момент их отец умер от последствий ранения после Первой мировой войны, мать вскоре умерла от тифа. Из близкой родни остался дедушка, который за ними присматривал.

Жили бедно, впроголодь. Пенсий им не давали, считались они в то время врагами народа, так как отец был белогвардейским офицером. Как-то они все-таки пережили то время. Все сестры дожили до глубокой старости. Старшие сестры на тот момент уже работали. Традиционного освещения в то время у них не было. И вечерами в доме у них горела лучина. Сейчас, вероятно, в это верится с трудом, но такое было... Компьютеры были не всегда.

И однажды как-то, уже поздней осенью, сидели они дома, дедушка им что-то рассказывал, горела лучина, свет был тусклый и вдруг совсем погас. В доме жил котенок - в тот момент он спал на лавке у входа. После того, как погасла лучина (как будто ее кто-то специально задул), раздался какой-то звук, а после того, когда снова появился свет, они увидели, что котенок лежит мертвый возле печи. Кто-то швырнул его в печь с такой силой, что размозжил ему голову.
Страх у всех был просто панический!

Бабушка всегда говорила, что раньше происходило очень много странных вещей.
И еще, к сведению, дедушка был добрейшей души человек, он не мог просто так убить кота, тем более при маленьких детях. Сила удара была страшная. А ему было под 90 лет. Тем более, что дело было в деревне, выкинул его на улицу и все...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:26 by AleksandraOlПросмотров: 422Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Бабушка деревня свет лучина звуки нечто котенок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:27
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3019|0)
Публикаций: 303
Комментариев: 1 770
Уф, я когда про вот такое вот с животными читаю, особенно с маленькими, меня прямо изнутри переворачивает...
Страшно...
Плюс
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Лешик
Вчера, 23:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 176
Да уж, представить себе боюсь даже. Какая же сволочь так котейку могла обидеть и зачем? А потом что было? С котом, ясное дело, ничего больше. А как они все в том доме дальше жили?
Зарегистрирован: 15.04.2017
#3 написал: conjure one
Вчера, 23:55
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 771
В подобных деревенских историях из далекого прошлого есть что-то общее: позднее время, дети, непрошеные "гости" и погибшие животные. Жуткое дело - пережить такое происшествие. Может, кто-то из местных колдунов приходил или что-то из потустороннего мира, но определенный почерк прослеживается. Поставлю плюс +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 00:12
-4
Группа: Комментаторы
Репутация: (131|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 473
накоенц-то не про приворот)) хорошая история, только может творческая? ну кто так мог котейку приложить от печь?
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:57
0
Группа: Авторы
Репутация: (2459|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 987
Ну опять понеслась. Щас мы всем сайтом опять будем котика жалеть.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#6 написал: AlphaOme
Сегодня, 01:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 30
Цитата: Баба Клава
Ну опять понеслась. Щас мы всем сайтом опять будем котика жалеть.

Ну почему только жалеть? Мементо мори, однако, "на тот момент".А котика жалко.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#7 написал: Юляся
Сегодня, 01:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 64
Ну швырнул и швырнул, кошка это определитель нечисти, как и собаки. Просто значит какой то сущи она помешала.....
Полтергейст же никого не смущает
Зарегистрирован: 6.05.2011
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:29
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (705|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
И вечерами в доме у них горела лучина. Сейчас, вероятно, в это верится с трудом, но такое было... - было даже в советское время такое. Сам помню, как сидели с лучиной по вечерам в деревне. Так что было это в порядке вещей, и ещё при этом пельмени под освещение тлеющей лучинки, лепили! И в карты время коротали за разговорами. Весёлое время было.
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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