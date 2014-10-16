Как ни старался, не смог изменить судьбу. История одноклассника

Kiria Просмотров: 881 Комментарии: 7 +22 Вчера, 16:15 by

Эта история растянулась во времени почти на полтора десятилетия. По её завершении понял — то, что в жизни человеку предначертано, вряд ли удастся избежать.История началась в конце восьмидесятых, а мне она стала известна летом 1995 года. На календаре жаркий июль. Была пятница, конец рабочей недели. Я с несколькими приятелями отправился на Кировский пляж на закате покупаться.Проходим мимо автобусной остановки. Слышу, меня кто-то окликает. Оглянулся, вижу — «Пахом», Юра Пахоменко, одноклассник. До восьмого класса вместе учились, потом он в ПТУ ушёл, а я десятилетку заканчивал.В школе мы с ним друзьями не были, более того, часто дрались. «Пахом» был задиристым пацаном, пользовался тем, что в старших классах училось два брата, которые не позволяли обижать младшего. В последней нашей драке победа осталась за мной.Тринадцать лет прошло с тех пор. Юрий сильно изменился, выглядел значительно старше своих лет и мне показалось, был очень уставшим. Наша школьная неприязнь забылась. Посыпались стандартные взаимные вопросы: «Как ты? Где ты? Семья? Дети? Видел кого-то из наших?»Я понял, что для ответов понадобится время и предложил «Пахому» пойти с нами на берег Иртыша, отдохнуть, покупаться, расслабиться после рабочей недели. Однако он категорически отказался, заявив, что ему нельзя находиться возле воды. Это возражение прозвучало неожиданно резко. Но затем Юрка уже спокойно добавил, что рад пообщаться со мной и предложил пройтись по ближайшему парку.Я предупредил своих приятелей, что немного задержусь и присоединюсь к ним позже, а сам с одноклассником отправился на теннисную аллею.Немного прошлись, беседуя, затем расположились на лавочке. Минут тридцать говорили о жизни, а под конец встречи я полюбопытствовал у него о странном запрете. Вот тогда узнал я эту страшную, мистическую историю, которая тянулась на тот момент уже семь лет.С его слов срочную службу он проходил в спецсвязи в какой-то секретной части, располагавшейся в Карпатах. И там ему во время самоволки старая цыганка, румынка, предсказала печальную судьбу. Согласно пророчеству — он и его два старших брата разделят одинаковую участь — уйдут из жизни рано, все утонут. Мол, это родовое наказание идёт по мужской линии. Кто-то из предков сильно согрешил.Естественно, Юра сначала не поверил гадалке, мало ли что наговорит опытная пройдоха, которая всю жизнь на доверчивых лохах наживается. Но он-то ведь не такой! Тем не менее по возвращении со службы домой в шутейной форме рассказал об этом своим братьям. Те в ответ искренне посмеялись, поскольку все были хорошими пловцами. Ведь на берегу большой сибирской реки выросли.Прошёл год, все уже позабыли о предсказании старой цыганки, и вдруг сценарий пророчества стал исполняться. Сначала тёплым летним вечером на глазах у многих свидетелей в реке утонул средний брат. Отдыхали компанией на берегу, коньячок под шашлычок. Решил искупаться, нырнул в хорошо знакомом месте и... всё. Тело нашли спустя несколько недель.Через год такая же участь постигла старшего брата. Как всё произошло, никто не видел. Ночевать домой не пришёл, а спустя день на берегу озера были найдены его вещи. Благодаря этому брата смогли обнаружить водолазы. Следственные органы пришли к выводу —несчастный случай.После этого Юрий уже не сомневался, в том, что предсказание старой гадалки не является пустыми словами. Жизнь изменилась, постоянное ожидание неизбежного, угнетало. Он стал мнительным, предпринял ряд мер, чтобы изменить сценарий пророчества. В частности, стал убеждённым трезвенником, ввёл табу на посещение любых водоёмов. Даже лужи теперь обходил стороной.Конечно, эта история меня сильно взволновала. Доводилось ранее слышать о чём-то подобном, но думал, что это всё из разряда баек. А тут знакомый человек поведал. И не верить ему нет повода. Такими вещами не шутят. На прощание искренне пожелал Юрию удачного изменения судьбы. Крепко пожали руки, и каждый пошёл своим жизненным путём. Лишь спустя годы я понял, что тогда мы виделись в последний раз.Прошло пять лет. Школа, в которой я учился, отмечала столетний юбилей создания и на праздник пригласила всех своих выпускников. В актовом зале собрались сотни бывших учеников. Конечно, эмоции зашкаливали, но была не только радость встреч, но и печаль от известий об утратах.Наш выпуск 1985 года оказался малочисленным. Пришло всего девять человек. Как выяснилось, многие не смогли пережить 90-е годы. Горячие точки, разгул преступности, болезни, алкоголизм и пр. сильно прорядили список живых. Нас осталось не более трети от всех, кто когда-то давно, в 1975 году перешагнул первый раз школьный порог.И вот тогда то я узнал, что Юрки Пархоменко тоже нет в списках живых. Первым делом спросил, как это случилось, и был очень удивлён, когда узнал, что наш одноклассник утонул. Но это невозможно, подумал я, ведь он был очень осторожным, сторонился водоёмов. Столько лет старался избежать неотвратимое, однако, к сожалению, так и не смог...Юрий ехал вечером один по трассе, перегонял иномарку. По всей видимости, либо произошло столкновение, либо не справился с управлением, в результате автомобиль, упал вверх дном в глубокий кювет, заполненный водой. Юра не смог выбраться.Вот и получается, что человеку по жизни предначертано, того уже не избежать. Каким-то образом можно схитрить, отложить на время, но окончательно отменить, вряд ли получится. Хотя сдаваться в любом случае не стоит.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Одноклассник встреча разговор судьба

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