Собака, которой не было

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:29

слон и слоненок Просмотров: 1 306 Комментарии: 10 +28 Вчера, 12:29 by

Случилась со мной на днях престранная история, коих со мной и так достаточно случается, а тут прямо не знаю, что и думать. И я решила сделать её достоянием общественности, так сказать.Итак, вышла я в сад за домом на минутку, выставить пустые цветочные горшки. Но уж так получается, как только увижу грядки, надо тут подергать, там порыхлить, это наверное у всех садоводов так. Задержалась.Вдруг слышу, кто-то зовёт: "Хозяйка!"Смотрю, в сад заглядывает незнакомый мужчина, у меня так сердце и оборвалось - дом-то я не закрыла, вот балда. Иду к нему, тороплюсь, вижу у раскрытой в дом двери стоит второй мужик: ай-яй-яй, блин, у меня в прихожке и сумочка с кошельком и документами, и в спальне шкатулка с украшениями...Подбегаю...- Что надо? - злым голосом. Сама думаю, сколько же вас, может кто и дом зашел.Но тот от дверей отпрянул и стал мне говорить, что они собирают пожертвования... я не дослушала. Из дома явственно доносился собачий лай и рычание. Господи, думаю, они еще и с собакой. Посетители же опасливо отошли от двери и держались поодаль. Похоже, что не зашли внутрь из - за собачьего лая. Странно - странно. Я им отказала и зашла в дом.Обошла все комнаты, никакой собаки не было. У нас вообще нет собаки. У соседей тоже. Все приборы были выключены, если предположить кино или видео. Но мы же слышали, мужчины даже испугались войти."Кто или что защитило мой дом, откуда взялась эта призрачная собака?" - думала я.И в памяти стали всплывать моменты, когда в комнатах ни с того ни с сего начинало пахнуть мокрой собачьей псиной. Раз воняло так, что окна пришлось открыть. Откуда берется запах, непонятно.Интересно, бывают домовые - собаки или это другая сущность? Но так или иначе, это стоит на страже нашего дома.

Ключевые слова: Дом мужчина собака авторская история

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