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Истории из жизни

Собака, которой не было

Случилась со мной на днях престранная история, коих со мной и так достаточно случается, а тут прямо не знаю, что и думать. И я решила сделать её достоянием общественности, так сказать.

Итак, вышла я в сад за домом на минутку, выставить пустые цветочные горшки. Но уж так получается, как только увижу грядки, надо тут подергать, там порыхлить, это наверное у всех садоводов так. Задержалась.

Вдруг слышу, кто-то зовёт: "Хозяйка!"

Смотрю, в сад заглядывает незнакомый мужчина, у меня так сердце и оборвалось - дом-то я не закрыла, вот балда. Иду к нему, тороплюсь, вижу у раскрытой в дом двери стоит второй мужик: ай-яй-яй, блин, у меня в прихожке и сумочка с кошельком и документами, и в спальне шкатулка с украшениями...

Подбегаю...

- Что надо? - злым голосом. Сама думаю, сколько же вас, может кто и дом зашел.

Но тот от дверей отпрянул и стал мне говорить, что они собирают пожертвования... я не дослушала. Из дома явственно доносился собачий лай и рычание. Господи, думаю, они еще и с собакой. Посетители же опасливо отошли от двери и держались поодаль. Похоже, что не зашли внутрь из - за собачьего лая. Странно - странно. Я им отказала и зашла в дом.

Обошла все комнаты, никакой собаки не было. У нас вообще нет собаки. У соседей тоже. Все приборы были выключены, если предположить кино или видео. Но мы же слышали, мужчины даже испугались войти.

"Кто или что защитило мой дом, откуда взялась эта призрачная собака?" - думала я.

И в памяти стали всплывать моменты, когда в комнатах ни с того ни с сего начинало пахнуть мокрой собачьей псиной. Раз воняло так, что окна пришлось открыть. Откуда берется запах, непонятно.

Интересно, бывают домовые - собаки или это другая сущность? Но так или иначе, это стоит на страже нашего дома.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:29
Вчера, 12:29 by слон и слоненокПросмотров: 1 306Комментарии: 10
+28

Ключевые слова: Дом мужчина собака авторская история

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Комментарии

#1 написал: Зденка
Вчера, 12:36
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Хотела бы я у себя дома домового-собаку). Плюс за историю.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 12:50
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (182|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 156
Хмм.. Хорошая призрачная охрана +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Jako tako
Вчера, 13:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (138|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 886
Интересная история. Может домовой иногда выполняет роль отпугивателя и защитника, но только как раз в виде собаки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Tengu
Вчера, 14:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 218
Неплохо) Кто бы это ни был, он смекалистый))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#5 написал: daytaler
Вчера, 16:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 999
Мда, что уж тут скажешь. Мир невидимый, защищает от мира видимого. Дожили, призраки на страже людей.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#6 написал: Слепой стрелец
Вчера, 20:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 162
Долгосрочная аренда: демонический пес для охраны квартиры, дома, дачи, символическая плата, функции: звук вокруг и ароматы, идентичные натуральным, самоявление в указанную недвижимость. Загадочно +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:00
+6
Группа: Посетители
Репутация: (737|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 163
Было нечто подобное в моей жизни, по этому лично я), не сомневаюсь в правдивости истории.
Меня тоже защитила собака. Ночью. От стаи кабанов. Собака пришла с вечера и легла рядом. В руки не шла, на еду не реагировала. А ночью пришли кабаны, стадо, купаться. И секач вышел на меня. Он видимо охранял территорию пока остальные купались. Вобщем собака его сдержала. Стадо испугавшись лая, стало уходить и секачу пришлось последовать за ними. Собака после ушла и никто её больше там не видел. Ни раньше, ни позже.
Рядом, метрах в стах, находится кладбище.
Очень большое, но по ночам там всегда тихо. Вот только в ту ночь, было немного иначе....
За стори - плюс канеш)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 07:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (1149|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 658
Цитата: ПИК НИК
Было нечто подобное в моей жизни, по этому лично я), не сомневаюсь в правдивости истории.
Меня тоже защитила собака. Ночью. От стаи кабанов. Собака пришла с вечера и легла рядом. В руки не шла, на еду не реагировала. А ночью пришли кабаны, стадо, купаться. И секач вышел на меня. Он видимо охранял территорию пока остальные купались. Вобщем собака его сдержала. Стадо испугавшись лая, стало уходить и секачу пришлось последовать за ними. Собака после ушла и никто её больше там не видел. Ни раньше, ни позже.
Рядом, метрах в стах, находится кладбище.
Очень большое, но по ночам там всегда тихо. Вот только в ту ночь, было немного иначе....
За стори - плюс канеш)

ПИК НИК, мне стало интересно, а что вы делали ночью в ста метрах от кладбища? И что было иначе в ту ночь? Кабаны пришли? Заинтересовал ваш комментарий....
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#9 написал: Глюпискатин
Сегодня, 11:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 159
Собака-домовой это пять. Хорошо бы двинуть эту идею в массы. Особенно бы она пригодилась нашим гражданам, которые проживают весьма стеснённо, работают допоздна, но хотят иметь собаку. Желательно крупной породы. Некоторые настолько хотят, что и заводят. После этого собака страдает в четырёх стенах, а за компанию с нею страдают все соседи, имеющие привычку проживать в своих квартирах не только по ночам.
Как бы пригодились таким гражданам вера, что собака них уже есть. Просто невидимая. А в остальном собака как собака - дом охраняет, хозяина защищает. Кормить и выгуливать не надо. Одни сплошные плюсы
Зарегистрирован: 27.01.2015
#10 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 12:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 243
Очень часто домового описывают, как звероподобное существо. Чаще всего - как нечто вроде кошки или лемура. Звуки ему тоже приписывают самые разные. Почему бы ему и не залаять по-собачьи?
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
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