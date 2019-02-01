Дяденька

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 575 Комментарии: 4 +7 Вчера, 20:02 by

Как-то раз я стоял на остановке и ждал автобуса. Вдруг слышу:- Молодой человек, автобус номер такой-то давно проходил?Я обернулся - стоит мужчина лет пятидесяти, в сереньком пиджачке и жилетке. Одежда старая, но чистая и аккуратно выглаженная. Сам мужчина - причесан и чисто выбрит. По виду - инженер или служащий какого-нибудь госучреждения.До этого я периодически поглядывал вокруг и успел заметить, что на остановке стояла пожилая женщина, крепкий молодой мужчина в спортивном костюме и две девушки лет восемнадцати. А этого дяденьки ещё секунду-другую назад не было. Определённо. Он вырос, как из-под земли, опрятный, худощавый, низенький. Заговорил с вкрадчивой интонацией, пытаясь начать беседу: мол, погода стоит хорошая, цены недавно повысили, новости по телевизору такие, что лучше не смотреть, а, главное, здоровье бы не подкачало...Мне тогда было тринадцать, и я сразу же почувствовал неладное. Что ему от меня надо, думаю. Вот же, в двух шагах, стоят взрослые люди, если уж так хочется поговорить. Так нет, меня донимает. С другой стороны - дядя вроде бы мирный, может быть, думаю, он просто проникся ко мне симпатией. Так иногда бывает: только увидишь человека — и сразу чувствуешь потребность с ним познакомиться, поговорить... К тому же, люди рядом, чего бояться? Вот только в автобус с этим типом садиться бы не хотелось. А то ведь обязательно устроится рядом, а потом еще и сойдет на моей остановке... А если в какой-то момент из пассажиров в автобусе никого, кроме нас, не окажется? Хм...Так, думаю, ну этого дядю с его разговорами. Скажу, что не буду дожидаться автобуса, а пойду пешком. В этом районе многолюдно, здесь он меня не тронет, если увяжется вослед. А потом я зайду в какой-нибудь магазин и попрошу помощи у продавцов.Короче, мне стало страшно, я понял, что не хочу здесь больше оставаться. Мужчина по-прежнему что-то вкрадчиво мне объяснял, но я уже не слушал. "Господи, избавиться бы как-нибудь от него..." - было моей единственной мыслью.И вдруг я расслышал слово "кустики".- Что? - спрашиваю.- Хороший ты парень. Хочется сделать тебе что-то приятное. Пойдем, говорю, в кустики, - и кивает на сквер у драмтеатра, на противоположной стороне улицы.Внутри у меня все так и замерло. Думаю: вот оно! Вот как, оказывается, начинаются те самые истории, о которых рассказывают по телевизору. А потом - предательский удар, страшные мучения, жестокое убийство... Изуродованный труп в густых зарослях...- Да я, вообще-то... Мне надо к родственникам вернуться, я там у них одну вещь забыл... Я пойду, всего хорошего... Спасибо! - зачем-то добавил я.- Жаль... А я хотел тебе приятное сделать. Это совсем недолго... Жаль! - повторил мужчина с искренней досадой, но без злобы или обиды. Так, что я вдруг на мгновение пожалел его......А в следующее мгновение он уже уходил от остановки. Я молча смотрел ему в спину, причем мне показалось, что он сразу же оказался метрах в десяти от меня. Будто из видеозаписи вырезали фрагмент. Или - будто мужчина мгновенно перенесся в пространстве...Или это я так сильно испугался. Но момента, когда он отвернулся и пошел, я решительно не помнил.Подъехал автобус. В салоне я расположился подальше от окна и, в любую секунду готовый отвернуться, стал следить за тем, что происходит на улице. Автобус тронулся. Но "моего" дяденьки нигде не было видно, и это меня еще раз удивило и встревожило. Появившись будто бы из ниоткуда, он исчез как будто в никуда. Хотя, конечно, он просто мог уйти в сторону от проезжей части, зайти в ближайший двор и так далее.Я уже не отрывал глаз от окна. Я всерьез боялся, что на остановке у своего дома снова увижу Дяденьку, который, как ни в чем не бывало, с улыбкой выйдет мне навстречу...

Ключевые слова: Остановка собеседник разговор авторская история

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