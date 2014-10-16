Коридорчик

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:22

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сабелька Просмотров: 941 Комментарии: 11 +11 Вчера, 14:22 by

Эта история случилась, когда я была уже взрослой девушкой. Я занималась некоторое время в Республиканском дворце детского и юношеского творчества. Это прекрасное здание, построенное в восьмидесятые годы, в два этажа. Одна часть здания-это огромнейший холл и большой зимний сад с бассейном с рыбами. Рядом - концертный зал. Другая часть здания - это творческие студии. Именно там и случился этот непонятный эпизод.Представьте себе большой светлый коридор, метров 50 в длину. С одной стороны коридора - окна во всю стену, с другой стороны - двери, ведущие в студии. В начале и конце коридора, со стороны студий, расположены лестницы, ведущие на первый этаж. И в одном конце коридора, в противоположной от лестниц стороне, есть ещё маленький аппендикс, там всего одна дверь - в методический кабинет. В нём всегда заседал некий Владимир, не помню уже, какую должность он занимал. Лет 35, ростом под два метра, достаточно грузный, с громовым голосом. Классический Дед Мороз.Итак, в поисках Владимира, который был нам в тот момент очень нужен, мы с подругой вышли из студии с одного конца коридора, намереваясь зайти в методический кабинет, расположенный ближе к другому концу коридора. И тут же увидели, что Владимир вышел нам навстречу, поднявшись по противоположной лестнице. На нем был концертный костюм (мы удивились: вроде бы никаких мероприятий и торжественных встреч в тот день не планировалось). Мы с подругой тут же замахали ему руками, закричали, чтобы привлечь его внимание. Но он нас не замечал, шёл не поднимая головы и явно был чем-то сильно озабочен. Это было очень удивительно, так как коридор был абсолютно пуст, это было начало дня, дети были в школах. Владимир просто не мог нас не видеть и не слышать. Но он, не обращая на нас внимания, прошел несколько метров нам навстречу и свернул в аппендикс к своему кабинету. Через несколько секунд в этот аппендикс свернули и мы. Дверь уже была закрыта, мы постучали, никто не откликнулся. Мы постояли в недоумении с полминуты, рассуждая, что делать дальше и почему Владимир не открывает. Потом мы подумали, что он он может быть там не один...Мы вышли на лестницу и тут же встретили Владимира, поднимающегося нам навстречу. Он был одет в свой обычный "бабушкин" свитер. Мы стали рассказывать, что только что видели, как он зашёл в свой коридорчик. Как ни странно, Владимир не обратил внимание на наши слова, лишь с усмешкой сказал, что, наверное, мы видели его астральное тело. Потом мы все вместе вернулись к методическому кабинету, Владимир открыл ключом, в кабинете никого не было.Для нас так и осталось непонятным, кого мы видели. Даже если это был другой человек, то куда он делся?

Ключевые слова: Подруга коридор дверь авторская история

Другие, подобные истории: