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Истории из жизни

Коридорчик

Эта история случилась, когда я была уже взрослой девушкой. Я занималась некоторое время в Республиканском дворце детского и юношеского творчества. Это прекрасное здание, построенное в восьмидесятые годы, в два этажа. Одна часть здания-это огромнейший холл и большой зимний сад с бассейном с рыбами. Рядом - концертный зал. Другая часть здания - это творческие студии. Именно там и случился этот непонятный эпизод.

Представьте себе большой светлый коридор, метров 50 в длину. С одной стороны коридора - окна во всю стену, с другой стороны - двери, ведущие в студии. В начале и конце коридора, со стороны студий, расположены лестницы, ведущие на первый этаж. И в одном конце коридора, в противоположной от лестниц стороне, есть ещё маленький аппендикс, там всего одна дверь - в методический кабинет. В нём всегда заседал некий Владимир, не помню уже, какую должность он занимал. Лет 35, ростом под два метра, достаточно грузный, с громовым голосом. Классический Дед Мороз.

Итак, в поисках Владимира, который был нам в тот момент очень нужен, мы с подругой вышли из студии с одного конца коридора, намереваясь зайти в методический кабинет, расположенный ближе к другому концу коридора. И тут же увидели, что Владимир вышел нам навстречу, поднявшись по противоположной лестнице. На нем был концертный костюм (мы удивились: вроде бы никаких мероприятий и торжественных встреч в тот день не планировалось). Мы с подругой тут же замахали ему руками, закричали, чтобы привлечь его внимание. Но он нас не замечал, шёл не поднимая головы и явно был чем-то сильно озабочен. Это было очень удивительно, так как коридор был абсолютно пуст, это было начало дня, дети были в школах. Владимир просто не мог нас не видеть и не слышать. Но он, не обращая на нас внимания, прошел несколько метров нам навстречу и свернул в аппендикс к своему кабинету. Через несколько секунд в этот аппендикс свернули и мы. Дверь уже была закрыта, мы постучали, никто не откликнулся. Мы постояли в недоумении с полминуты, рассуждая, что делать дальше и почему Владимир не открывает. Потом мы подумали, что он он может быть там не один...

Мы вышли на лестницу и тут же встретили Владимира, поднимающегося нам навстречу. Он был одет в свой обычный "бабушкин" свитер. Мы стали рассказывать, что только что видели, как он зашёл в свой коридорчик. Как ни странно, Владимир не обратил внимание на наши слова, лишь с усмешкой сказал, что, наверное, мы видели его астральное тело. Потом мы все вместе вернулись к методическому кабинету, Владимир открыл ключом, в кабинете никого не было.

Для нас так и осталось непонятным, кого мы видели. Даже если это был другой человек, то куда он делся?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:22
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 14:22 by СабелькаПросмотров: 941Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Подруга коридор дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 14:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (75|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 842
Сидел себе в кабинете, и книжки по колдовству, да паранормальным явлениям почитывал.Что уразумел, то видать и опробовал.Вот и получилось.Может такое быть?Еще бы.Истинны слова одного из бурсаков: "после третьего штофа и не такое привидится".
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: Talisha
Вчера, 14:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1922|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 032
Астральное тело было бы, если бы Владимир спал в этот момент. А так - обычный фантомчик, след в пространстве, повторял привычный путь.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Сабелька
Вчера, 15:14
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 207
Цитата: Talisha
Астральное тело было бы, если бы Владимир спал в этот момент. А так - обычный фантомчик, след в пространстве, повторял привычный путь.


Вообще-то я реалист и в астральных телах и фантомах не разбираюсь вообще. Выражение "обычный фантомчик" приводит меня в полное замешательство. Но я видела это явление своими глазами, поэтому мне было бы интересно чуть подробнее узнать, что это могло быть, почему оно возникло и как часто такое случается.... Я сейчас не фантазирую, а вспоминаю: та часть коридора, от лестницы до аппендикса, не имела окон, и фигура действительно была какая-то затемненная и недостаточно отчётливая что ли... хотя у меня плохое зрение, но я не ношу очков, и расстояние было достаточно большое, я могу ошибаться...
Зарегистрирован: 5.04.2016
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (733|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 152
Сыроежкин. Он же электроник. Он же Вова.
Он же Гога....
Короче история примерно такая: из недалёкого будущего присылают на Землю киборга, с секретной миссией - появляться в самых разных местах и наводить смуту в неокрепших умах молодых талантов. Гнусный киборг - терминатор, приземляется ровно на складе реквизита и со словами "Мне нужна ваша куртка..." начинает рыться в сундуках с одеждой, в надежде найти хоть что-то по своему размеру. И то ли модель у него была старая и он не смог заказать себе одёжу в интернете, соединение постоянно висло, то ли интернета тогда ещё не существовало, но пришлось ему надеть на себя то, что подошло - концертный костюм для торжественных случаев. После этого, когда его резиновое тело было надёжно укрыто пропахшим нафталином фраком, он стал высматривать в замочную скважину , на кого бы ему стать похожим. И видимо заметил Владимира, а заменить своё безобразное лицо Арнольда Шварцнеггера на прекрасное лицо Владимира, было делом техники и пары секунд! Далее дождавшись когда Владимир отвлечётся, ужасный робот покинул склад с реквизитом и поднявшись перед ним по лестнице, стараясь ни с кем не общаться, ибо речевой редактор ещё был неоткалиброван, "протёк" под дверью, в его кабинет. В кабинете, от греха подальше, превратился в стол/шкаф. Поэтому то вы его не нашли.
И вообще.... странно всё это...
А если серьезно, версии две. Первая, это галлюцинация. Вторая, призрак оперы или хрономираж. Возможно Владимир уже одевался так в какие то моменты и его яркое духовное состояние, оставило неизгладимый отпечаток на временной матрице....
Шучу)))
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#5 написал: lv.love
Вчера, 17:55
-3
Группа: Посетители
Репутация: (0|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
И снова нудятина от этой "Сопельки" laughing
Зарегистрирован: 14.03.2021
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:11
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 554
Цитата: ПИК НИК
Сыроежкин. Он же электроник. Он же Вова.
Он же Гога....
Короче история примерно такая: из недалёкого будущего присылают на Землю киборга, с секретной миссией - появляться в самых разных местах и наводить смуту в неокрепших умах молодых талантов. Гнусный киборг - терминатор, приземляется ровно на складе реквизита и со словами "Мне нужна ваша куртка..." начинает рыться в сундуках с одеждой, в надежде найти хоть что-то по своему размеру. И то ли модель у него была старая и он не смог заказать себе одёжу в интернете, соединение постоянно висло, то ли интернета тогда ещё не существовало, но пришлось ему надеть на себя то, что подошло - концертный костюм для торжественных случаев. После этого, когда его резиновое тело было надёжно укрыто пропахшим нафталином фраком, он стал высматривать в замочную скважину , на кого бы ему стать похожим. И видимо заметил Владимира, а заменить своё безобразное лицо Арнольда Шварцнеггера на прекрасное лицо Владимира, было делом техники и пары секунд! Далее дождавшись когда Владимир отвлечётся, ужасный робот покинул склад с реквизитом и поднявшись перед ним по лестнице, стараясь ни с кем не общаться, ибо речевой редактор ещё был неоткалиброван, "протёк" под дверью, в его кабинет. В кабинете, от греха подальше, превратился в стол/шкаф. Поэтому то вы его не нашли.
И вообще.... странно всё это...
А если серьезно, версии две. Первая, это галлюцинация. Вторая, призрак оперы или хрономираж. Возможно Владимир уже одевался так в какие то моменты и его яркое духовное состояние, оставило неизгладимый отпечаток на временной матрице....
Шучу)))

Да вам романы писать smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: Сабелька
Вчера, 18:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 207
пос
Цитата: lv.love
И снова нудятина от этой "Сопельки" laughing



Давай, напиши умно и весело... почитаем.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#8 написал: Estellan
Вчера, 21:14
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2118|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 821
lv.love
Убедительно прошу вас воздержаться от оскорблений и перехода на личности в комментариях.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#9 написал: Eifersucht
Вчера, 21:53
+1
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 030
Недавно был в астрале в своём прошлом, год, примерно, 1992. Узнал это по старому нашему половику-дорожке. Покрутился, сделал сальто, полетал. Со мной был кто-то, тоже в астрале. Кто - ума не приложу. У меня есть вариант: это был я сам, но из прошлого. Возможно, тоже ошибочно. Использовал технику рассматривания темноты за собственными закрытыми веками. Наверное, я как-то выглядел внешне. Метаморфозы восприятия увидевших могут быть самыми разными и спать человек-объект наблюдения может, и в прошлом, и в будущем. В смысле не спать, а находиться в пограничном состоянии. Чтобы проявление было полным с видимой "материализацией", необходим просто заоблачный уровень владения астралом. Это возможно, но не с грузным Владимиром.
Единственно что, так в материальности не все могут видеть и не у всех может быть одинаковая картинка объекта. Так что две подруги именно увидели одинаковый объект - это значит было просто ошибочное восприятие Владимира на совершенно другого человека. Фантом тоже могут видеть не все. Проявленность фантома зависит больше от энергетического статуса объекта и привязанности его ко времени. Обе увидеть могут только в случае, если одна увидела, а вторая была просто индуцирована видением первой.
Плюс поставил.
Два слова Сабельке: дорогая Сабелька, вам бы надо доброй быть, а не быть упрямо злой. Неужели не видите, что вы, ну, просто невыносимы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#10 написал: Сабелька
Вчера, 23:04
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 207
Два слова Сабельке: дорогая Сабелька, вам бы надо доброй быть, а не быть упрямо злой. Неужели не видите, что вы, ну, просто невыносимы.[/quote]

Надо же ... А у меня от вас точно такое впечатление.
Я добрейшая женщина с обостренным чувством справедливости. Если доброму человеку несколько раз сказать "ты злой", он разозлится. Такая закономерность.
Для кого же я невыносима? Для вас? Я уже стараюсь не замечать ваше занудство. Это не я вас нашла в сети, а вы меня нашли, чтобы сообщить, что я старая, толстая, бесталанная и некрасивая. Или я невыносима для мальчика неясной ориентации с характерным именем love, который буквы- то с трудом читает и мысли не улавливает, но пришел специально оскорбить меня и мою уникальную казачью фамилию? Это он от меня настрадался? Или я невыносима для отряда ревнивых домохозяек, зависающих здесь и готовых заминусить каждое мое слово? До смешного доходит. Для кого же конкретно я невыносима?
Зарегистрирован: 5.04.2016
#11 написал: Бастинда
Сегодня, 00:14
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Поставила плюс.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
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