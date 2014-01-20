Бесёнок, или какие «питомцы» постоянно живут с людьми, ведущими аморальный образ жизни

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:17

Alisha134 Просмотров: 474 Комментарии: 8 +1 Сегодня, 09:17 by

Несколько лет назад, когда мне было чуть больше 20 лет, одна моя знакомая пригласила меня в гости, она жила недалеко от дома моих родителей. И вот в один из вечеров, после работы, я заглянула к ней. Она коротала вечер одна, за бутылкой «Мартини», гостеприимно налила бокал и мне, я выпила и меня разморило. За разговорами о жизни быстро наступил поздний вечер, она любезно предложила переночевать у неё, чтобы мне не идти после полуночи по спальному району города, где не так много людей и плохое освещение. Я решила, что так будет лучше и согласилась.В комнате, где она спала, помимо кровати был диван, который она мне и расстелила. Пока мы сидели на кухне, был странный момент – у меня нестерпимо чесался безымянный палец на левой руке, на нем было надето серебряное кольцо «Спаси и сохрани», которое я купила в церкви. Было острое желание его снять. Ладно, думаю, вероятно, это из-за алкоголя. Других ощущений не было, поэтому внимания этому особо не придала. Далее, хотела у неё зарядить свой телефон, достала зарядник, начала было вставлять в розетку на кухне, но тут закоротило так, что из розетки аж искры посыпались. Ну, думаю, проводка плохая, бывает. Хотя дом не старый и розетки новые, ремонт не так давно был. Не стала заряжать, решила, что на следующий день у себя на работе заряжу.Мы пошли в комнату и легли спать. Я долго не могла заснуть и лежала в темноте с открытыми глазами. Знакомая на тот момент уже давно спала. Ну, думаю, чужая квартира, всё незнакомое, из-за этого мне и не спится, бывает. Наконец-то мне удалось немного задремать, но я всё равно видела комнату в полусонном состоянии. Тут из-под кровати, где спала моя знакомая, на огромной скорости вылетает какое-то небольшое животное, я удивилась, ведь никаких животных у моей знакомой не было; сначала даже не поняла, кто это, в полутьме было не разглядеть – то ли кошка, то ли поросёнок чёрный, а на спинке у него, на шерсти, рыжие пятнышки или полоски. Выбежал из-под кровати и на балкон. Я бегу за ним, хочу поймать, а он назад бежит с балкона, но куда уж мне его догнать, он сверхбыстро пронёсся мимо и назад, под кровать, шмыгнул. Я подбегаю к выключателю, включаю свет в комнате, смотрю под кровать – там нет никого – и спрашиваю у знакомой, что это было, а она смотрит на меня, выпучив глаза, и говорит, не знаю. Но я-то понимаю, что она тоже видела, что и я. В общем, я кое-как дождалась утра и ушла поскорее, сказав напоследок, что ей нужно хотя бы молитвы прочесть и дом немного «почистить», а то что-то неладное творится у неё.Потом я поняла, чей облик, приняла та сущность: в интернете случайно увидела, это не совсем поросёнок, но близко к этому – это кабанёнок, именно так выглядит детеныш дикого кабана – черненький, с рыжими крапинками на спине. Впоследствии я много чего узнала об этой знакомой. Что-то она сама мне рассказала про себя, что-то люди, которые её знали, о ней рассказали. В общем, та сущность, которую я видела у неё в квартире, - это самое «невинное», что я могла там увидеть, учитывая её аморальный образ жизни.

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