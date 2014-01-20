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Истории из жизни

Бесёнок, или какие «питомцы» постоянно живут с людьми, ведущими аморальный образ жизни

Несколько лет назад, когда мне было чуть больше 20 лет, одна моя знакомая пригласила меня в гости, она жила недалеко от дома моих родителей. И вот в один из вечеров, после работы, я заглянула к ней. Она коротала вечер одна, за бутылкой «Мартини», гостеприимно налила бокал и мне, я выпила и меня разморило. За разговорами о жизни быстро наступил поздний вечер, она любезно предложила переночевать у неё, чтобы мне не идти после полуночи по спальному району города, где не так много людей и плохое освещение. Я решила, что так будет лучше и согласилась.

В комнате, где она спала, помимо кровати был диван, который она мне и расстелила. Пока мы сидели на кухне, был странный момент – у меня нестерпимо чесался безымянный палец на левой руке, на нем было надето серебряное кольцо «Спаси и сохрани», которое я купила в церкви. Было острое желание его снять. Ладно, думаю, вероятно, это из-за алкоголя. Других ощущений не было, поэтому внимания этому особо не придала. Далее, хотела у неё зарядить свой телефон, достала зарядник, начала было вставлять в розетку на кухне, но тут закоротило так, что из розетки аж искры посыпались. Ну, думаю, проводка плохая, бывает. Хотя дом не старый и розетки новые, ремонт не так давно был. Не стала заряжать, решила, что на следующий день у себя на работе заряжу.

Мы пошли в комнату и легли спать. Я долго не могла заснуть и лежала в темноте с открытыми глазами. Знакомая на тот момент уже давно спала. Ну, думаю, чужая квартира, всё незнакомое, из-за этого мне и не спится, бывает. Наконец-то мне удалось немного задремать, но я всё равно видела комнату в полусонном состоянии. Тут из-под кровати, где спала моя знакомая, на огромной скорости вылетает какое-то небольшое животное, я удивилась, ведь никаких животных у моей знакомой не было; сначала даже не поняла, кто это, в полутьме было не разглядеть – то ли кошка, то ли поросёнок чёрный, а на спинке у него, на шерсти, рыжие пятнышки или полоски. Выбежал из-под кровати и на балкон. Я бегу за ним, хочу поймать, а он назад бежит с балкона, но куда уж мне его догнать, он сверхбыстро пронёсся мимо и назад, под кровать, шмыгнул. Я подбегаю к выключателю, включаю свет в комнате, смотрю под кровать – там нет никого – и спрашиваю у знакомой, что это было, а она смотрит на меня, выпучив глаза, и говорит, не знаю. Но я-то понимаю, что она тоже видела, что и я. В общем, я кое-как дождалась утра и ушла поскорее, сказав напоследок, что ей нужно хотя бы молитвы прочесть и дом немного «почистить», а то что-то неладное творится у неё.

Потом я поняла, чей облик, приняла та сущность: в интернете случайно увидела, это не совсем поросёнок, но близко к этому – это кабанёнок, именно так выглядит детеныш дикого кабана – черненький, с рыжими крапинками на спине. Впоследствии я много чего узнала об этой знакомой. Что-то она сама мне рассказала про себя, что-то люди, которые её знали, о ней рассказали. В общем, та сущность, которую я видела у неё в квартире, - это самое «невинное», что я могла там увидеть, учитывая её аморальный образ жизни.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17 by Alisha134Просмотров: 474Комментарии: 8
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Ключевые слова: Бес квартира знакомая ночь сущность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 09:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 613
с такими подругами как автор и врагов не надо))) все то у нее блуд в посуточных квартирах, знакомые аморальные, и все такое, одна она в белом пальто, ага))) Надеюсь знакомая перестала с вами общаться))))
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#2 написал: DRUID
Сегодня, 11:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (356|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 448
Это не кабаненок, а особая разновидность белочки(горячечки). Не пейти паленый алкоголь и не паленый то-же.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:21
+1
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 012
У вас невероятные данные для осознания во сне. Надо всего ничего: немножко почитать об этой технике.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 11:22
0
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Репутация: (134|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 861
Чего только не привидится во сне после мартини…
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Lami
Сегодня, 15:12
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Цитата: Luminary
с такими подругами как автор и врагов не надо))) все то у нее блуд в посуточных квартирах, знакомые аморальные, и все такое, одна она в белом пальто, ага))) Надеюсь знакомая перестала с вами общаться))))

Согласна. Не подруга аморальная, а автор неблагодарная. Покоробила меня эта история.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#6 написал: Alisha134
Сегодня, 15:19
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 28
Цитата: Luminary
с такими подругами как автор и врагов не надо))) все то у нее блуд в посуточных квартирах, знакомые аморальные, и все такое, одна она в белом пальто, ага))) Надеюсь знакомая перестала с вами общаться))))

Ахах, наивный вы человек, помнится, вы писали под предыдущим постом, что в съёмных, посуточных квартирах, только студенты и парочки встречаются и занимаются исключительно возвышенной любовью smile smile smile
Со знакомой я сама перестала общаться, у меня другие взгляды на жизнь, хоть и познакомились мы в тренажёрном зале и общались на общие темы спорта, но жизнь нас всё таки развела. Она сама, долго от меня не отлипала, еле отстала, так как я ко всем людям отношусь вежливо и по-доброму, не вступаю в конфликты и не ругаюсь при любом удобном случае, то ей это очень понравилось, друзей у неё вообще нет, в силу особенностей характера и некоторых увлечений. Я могу дать ей ваши контакты, у меня ещё остался её номер телефона, в чёрном списке правда, думаю, она с удовольствием захочет с кем-нибудь подружиться, даже приедет в ваш город с вами познакомиться, она реально так может сделать, я даже очень хочу, чтобы вы с ней подружились smirk и прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы, у вас, смотрю, не хватает острых ощущений в жизни, вот и наберетесь опыта, пусть и негативного, но это ведь бесценный опыт smile А потом здесь, напишите о своих впечатлениях smile Напишите мне в личку свой номер телефона, я обменяю вас контактами. Предупрежу заранее, чтобы вы меня впоследствии не проклинали, что я о чем-то промолчала: помимо употребления большого количества алкоголя, она употребляет ещё и ПАВ (психо-активные вещ-ва, наркоту попросту говоря), я не стала об этом писать в посте, решила, что не пройдёт публикацию. Я лично, открыто презираю людей, которые употребляют нарк-ту, не считаю их какими-то больными людьми. Сомневаюсь даже, что у них есть в принципе душа и какие-то человеческие чувства. Ну это мое личное мнение, вам то это может показаться совершенно нормальным. Далее, родная бабка по отцу, у неё была ведьма, самая настоящая, с огненно-рыжими волосами, в той деревне, где жила, не осталось людей, кому она не напакостила-колдовством и не только, даже своим детям гадости делала и никто из 9 детей, когда она умерла, не приехал хоронить, только какая-то дальняя родственница, которая её в глаза никогда не видела, приехала и похоронила. «Дар» свой, она никому не успела передать, но вот в генах, это отложилось прочно. Та моя знакомая и без всякого «дара», колдует только так. Когда я ей сказала, что отказываюсь с ней общаться из-за её зависимостей, то её понесло и она мне всё выпалила, как она на меня порчу сделает, да ещё похуже, чем на меня делала раньше smirk Вот и вас ждёт та же награда, за то что будете с ней общаться, проверите заодно, как она там поднатаскалась в колдовстве, получится у неё «пробить вашу ауру» или нет smirk Расскажите потом свои ощущения smile А и ещё. Если у вас есть муж или парень, то не удивляйтесь, если она с ним переспит. Ой, не так написала, по вашему, это займётся высокодуховным актом любви smirk Но это так, лирика. Не может она стерпеть, если у кого-то есть личная жизнь, а у неё нет. У всех свои знакомых, она пыталась мужчин отбить или хотя бы, с ними переспать. В общем, пишите свой номер в личку быстрее, нельзя вам упускать возможности, подружиться с таким прекрасным человеком smile Я вот «белое пальто», не смогла такую вытерпеть, вы правы pensive , я очень плохой человек pensive , у меня нет терпения всю жизнь, общаться с таким человеком smirk А вы, Жанна Д’Арк и Мать Тереза в одном лице, покажите нам всем, истинный пример дружбы на всю жизнь blush
Зарегистрирован: 18.04.2021
#7 написал: Alisha134
Сегодня, 15:35
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 28
Цитата: Lami
Цитата: Luminary
с такими подругами как автор и врагов не надо))) все то у нее блуд в посуточных квартирах, знакомые аморальные, и все такое, одна она в белом пальто, ага))) Надеюсь знакомая перестала с вами общаться))))

Согласна. Не подруга аморальная, а автор неблагодарная. Покоробила меня эта история.


Ахах, Lami, пишите и свой номер в личку, познакомлю вас и Luminary, со своей бывшей знакомой. Прочитайте только сначала то, о чем я предупредила Luminary, в своём комментарии выше, чтобы вы не говорили впоследствии, что вас не предупреждали.
Согласна в той мере, что историю про ночевку в её квартире, я изложила кратко и не описала всех подробностей, чем могла вызвать больше вопросов. Но я предлагаю всем, кто сомневается, на собственном опыте подружиться с этой моей бывшей знакомой, мало ли, вы никогда не встречали таких людей в своей жизни и не знаете, что такое может быть. В качестве опыта, хоть и негативного, могу предложить вам такое знакомство.
Зарегистрирован: 18.04.2021
#8 написал: Alisha134
Сегодня, 15:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 28
Цитата: DRUID
Это не кабаненок, а особая разновидность белочки(горячечки). Не пейти паленый алкоголь и не паленый то-же.


Я с детства, когда алкоголь был полностью исключён, видела разных существ во сне и на границе сна и яви, на яву, признаться, пока не видела, точно испугалась бы сильно scream Знаю несколько людей и их знакомых, а так же, их детей, которые тоже видели подобное. Наверно, массовая белая горячка, даже у детей smirk А один мой знакомый, три года над, даже наблюдал летающую тарелку в небе над тайгой, когда ездил в турпоход и все кто был с ним (7 человек), тоже это видели. Учитывая, сколько только на этом сайте историй, сотни тысяч людей пишут, о необычных явлениях, то половине (а то и больше) России и странам СНГ, тоже нужно поставить диагноз «белая горячка» smile
Зарегистрирован: 18.04.2021
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