Лето. Шкаф. Труп

Летяга Просмотров: 573 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 10:47 by

Захотелось рассказать историю, которая со мной произошла лет в 9. Сразу скажу, что иногда происходит в жизни нечто такое, что можно и даже нужно списать на случайность, нелепое совпадение, но где-то там, в глубине души понимаешь, что такие совпадения один на хз сколько миллионов практически невозможны.Лето, июль, жарища, ночь. Папа с сестрой на море, мы с мамой одни спим в комнате. Часа в три ночи (глубокая ночь) раздаются невероятный грохот, я даже не знаю, как его описать, звон стекла, треск, шум, гам. Мы с мамой вскакиваем, у меня кирпичей полные штаны. Я в шоке, мама в шоке, не можем понять, что такое. Мама шепотом предполагает, что к нам на балкон и через балкон в квартиру вломился вор-домушник. Логично. Мы живём на 5 этаже пятиэтажки, балкон не застеклён. Там, где только что был грохот, наступает звенящая тишина. Но мы решили действовать. Убить врага. Обезвредить. При этом у самих зуб на зуб не попадает. Мама берет первое, что находи в комнате в темноте для самозащиты - торшер. Смешно, правда? Но больше ничего не было. И вот она волочит этот торшер из комнаты, по пути мы включаем везде свет. В квартире абсолютная тишина. Свет в комнате, где спим. Далее свет в коридоре. Ванна. Туалет. Доходим до кухни. Мама в темноту блеющим голосом говорит: «Мы сейчас милицию вызовем. Или соседа позовём на помощь.» (Ага-ага, телефона домашнего у нас не было, сотовых тогда в помине не было, сосед алкаш). Тишина. Мать неслущающимися пальцами врубает свет на кухне, готовая вдарить по голове торшером вору....В кухне пусто. Нет там никого. Зато, представляете, один из навесных шкафов от кухонного гарнитура лежит на полу, вся посуда, которая в нем была, - вдребезги. На нем ещё банки стояли пустые трёхлитровые - все в хлам. Так долго и истерично я никогда не смеялась. Нам с мамой даже посуды было не жалко, главное, что не вор! Мы поржали, убрались и легли спать со спокойной душой.На следующий день возвращаемся с работы/летнего лагеря и во дворе сталкиваемся с Наташей, соседкой - активисткой дома. Наташа деловито просит у мамы денег на похороны. Какие похороны? оОо.. Оказывается, умер наш сосед, Михаил. Инфаркт. Кстати, Михаил жил в соседнем подъезде, но наши стенки совпадали. И тут я вижу, что мамка как-то напряглась и спрашивает Наташу, мол а когда Михаил-то помер. Наташа в ответ, что нашла его сегодня жена после смены. Он так, скрючившись, и помер на диване, а вызванный эксперт по трупному окоченению сказал, что ночью - часа в 3-4.Маме совсем нехорошо стало. Отдали деньги, пришли домой. Я ей говорю, ты чего, мол, так напряглась-то? На что она мне ответила: «Ты помнишь, что ночью было? Ну так вот - говорят, что когда люди умирают и их дух выходит из физического тела, он начинает проходить сквозь естественные рамки - Стены, зеркала, стёкла. И от этого могут возникать колебания.» До сих пор помню, как сидела и у меня мурашки бегали по коже.Совпадение? Реально? Мне 30 лет и ни разу ни один предмет просто так не падал у меня в квартире. Сосед жил прямо за стенкой кухни, в той комнате и помер и как раз, когда его хватит инфаркт, у нас слетел целый шкаф с петель. Бред. Мне всегда проще думать, что это такое некое иррациональное совпадение и я все жду, когда что-то само возьмёт и упадёт у меня, но все что-то не падает...Автор - Gematogenka87.

Ключевые слова: Ночь кухня шкаф сосед смерть похороны совпадения

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