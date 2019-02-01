Лето. Шкаф. Труп

Лето. Шкаф. ТрупЗахотелось рассказать историю, которая со мной произошла лет в 9. Сразу скажу, что иногда происходит в жизни нечто такое, что можно и даже нужно списать на случайность, нелепое совпадение, но где-то там, в глубине души понимаешь, что такие совпадения один на хз сколько миллионов практически невозможны.
Лето, июль, жарища, ночь. Папа с сестрой на море, мы с мамой одни спим в комнате. Часа в три ночи (глубокая ночь) раздаются невероятный грохот, я даже не знаю, как его описать, звон стекла, треск, шум, гам. Мы с мамой вскакиваем, у меня кирпичей полные штаны. Я в шоке, мама в шоке, не можем понять, что такое. Мама шепотом предполагает, что к нам на балкон и через балкон в квартиру вломился вор-домушник. Логично. Мы живём на 5 этаже пятиэтажки, балкон не застеклён. Там, где только что был грохот, наступает звенящая тишина. Но мы решили действовать. Убить врага. Обезвредить. При этом у самих зуб на зуб не попадает. Мама берет первое, что находи в комнате в темноте для самозащиты - торшер. Смешно, правда? Но больше ничего не было. И вот она волочит этот торшер из комнаты, по пути мы включаем везде свет. В квартире абсолютная тишина. Свет в комнате, где спим. Далее свет в коридоре. Ванна. Туалет. Доходим до кухни. Мама в темноту блеющим голосом говорит: «Мы сейчас милицию вызовем. Или соседа позовём на помощь.» (Ага-ага, телефона домашнего у нас не было, сотовых тогда в помине не было, сосед алкаш). Тишина. Мать неслущающимися пальцами врубает свет на кухне, готовая вдарить по голове торшером вору....
В кухне пусто. Нет там никого. Зато, представляете, один из навесных шкафов от кухонного гарнитура лежит на полу, вся посуда, которая в нем была, - вдребезги. На нем ещё банки стояли пустые трёхлитровые - все в хлам. Так долго и истерично я никогда не смеялась. Нам с мамой даже посуды было не жалко, главное, что не вор! Мы поржали, убрались и легли спать со спокойной душой.
На следующий день возвращаемся с работы/летнего лагеря и во дворе сталкиваемся с Наташей, соседкой - активисткой дома. Наташа деловито просит у мамы денег на похороны. Какие похороны? оОо.. Оказывается, умер наш сосед, Михаил. Инфаркт. Кстати, Михаил жил в соседнем подъезде, но наши стенки совпадали. И тут я вижу, что мамка как-то напряглась и спрашивает Наташу, мол а когда Михаил-то помер. Наташа в ответ, что нашла его сегодня жена после смены. Он так, скрючившись, и помер на диване, а вызванный эксперт по трупному окоченению сказал, что ночью - часа в 3-4.
Маме совсем нехорошо стало. Отдали деньги, пришли домой. Я ей говорю, ты чего, мол, так напряглась-то? На что она мне ответила: «Ты помнишь, что ночью было? Ну так вот - говорят, что когда люди умирают и их дух выходит из физического тела, он начинает проходить сквозь естественные рамки - Стены, зеркала, стёкла. И от этого могут возникать колебания.» До сих пор помню, как сидела и у меня мурашки бегали по коже.
Совпадение? Реально? Мне 30 лет и ни разу ни один предмет просто так не падал у меня в квартире. Сосед жил прямо за стенкой кухни, в той комнате и помер и как раз, когда его хватит инфаркт, у нас слетел целый шкаф с петель. Бред. Мне всегда проще думать, что это такое некое иррациональное совпадение и я все жду, когда что-то само возьмёт и упадёт у меня, но все что-то не падает...
Автор - Gematogenka87.
Источник.
Сегодня, 10:47 by ЛетягаПросмотров: 573Комментарии: 4
Ключевые слова: Ночь кухня шкаф сосед смерть похороны совпадения