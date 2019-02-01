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Истории из жизни

Лето. Шкаф. Труп

Захотелось рассказать историю, которая со мной произошла лет в 9. Сразу скажу, что иногда происходит в жизни нечто такое, что можно и даже нужно списать на случайность, нелепое совпадение, но где-то там, в глубине души понимаешь, что такие совпадения один на хз сколько миллионов практически невозможны.

Лето, июль, жарища, ночь. Папа с сестрой на море, мы с мамой одни спим в комнате. Часа в три ночи (глубокая ночь) раздаются невероятный грохот, я даже не знаю, как его описать, звон стекла, треск, шум, гам. Мы с мамой вскакиваем, у меня кирпичей полные штаны. Я в шоке, мама в шоке, не можем понять, что такое. Мама шепотом предполагает, что к нам на балкон и через балкон в квартиру вломился вор-домушник. Логично. Мы живём на 5 этаже пятиэтажки, балкон не застеклён. Там, где только что был грохот, наступает звенящая тишина. Но мы решили действовать. Убить врага. Обезвредить. При этом у самих зуб на зуб не попадает. Мама берет первое, что находи в комнате в темноте для самозащиты - торшер. Смешно, правда? Но больше ничего не было. И вот она волочит этот торшер из комнаты, по пути мы включаем везде свет. В квартире абсолютная тишина. Свет в комнате, где спим. Далее свет в коридоре. Ванна. Туалет. Доходим до кухни. Мама в темноту блеющим голосом говорит: «Мы сейчас милицию вызовем. Или соседа позовём на помощь.» (Ага-ага, телефона домашнего у нас не было, сотовых тогда в помине не было, сосед алкаш). Тишина. Мать неслущающимися пальцами врубает свет на кухне, готовая вдарить по голове торшером вору....

В кухне пусто. Нет там никого. Зато, представляете, один из навесных шкафов от кухонного гарнитура лежит на полу, вся посуда, которая в нем была, - вдребезги. На нем ещё банки стояли пустые трёхлитровые - все в хлам. Так долго и истерично я никогда не смеялась. Нам с мамой даже посуды было не жалко, главное, что не вор! Мы поржали, убрались и легли спать со спокойной душой.

На следующий день возвращаемся с работы/летнего лагеря и во дворе сталкиваемся с Наташей, соседкой - активисткой дома. Наташа деловито просит у мамы денег на похороны. Какие похороны? оОо.. Оказывается, умер наш сосед, Михаил. Инфаркт. Кстати, Михаил жил в соседнем подъезде, но наши стенки совпадали. И тут я вижу, что мамка как-то напряглась и спрашивает Наташу, мол а когда Михаил-то помер. Наташа в ответ, что нашла его сегодня жена после смены. Он так, скрючившись, и помер на диване, а вызванный эксперт по трупному окоченению сказал, что ночью - часа в 3-4.

Маме совсем нехорошо стало. Отдали деньги, пришли домой. Я ей говорю, ты чего, мол, так напряглась-то? На что она мне ответила: «Ты помнишь, что ночью было? Ну так вот - говорят, что когда люди умирают и их дух выходит из физического тела, он начинает проходить сквозь естественные рамки - Стены, зеркала, стёкла. И от этого могут возникать колебания.» До сих пор помню, как сидела и у меня мурашки бегали по коже.

Совпадение? Реально? Мне 30 лет и ни разу ни один предмет просто так не падал у меня в квартире. Сосед жил прямо за стенкой кухни, в той комнате и помер и как раз, когда его хватит инфаркт, у нас слетел целый шкаф с петель. Бред. Мне всегда проще думать, что это такое некое иррациональное совпадение и я все жду, когда что-то само возьмёт и упадёт у меня, но все что-то не падает...


Автор - Gematogenka87.
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Сегодня, 10:47 by ЛетягаПросмотров: 573Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Ночь кухня шкаф сосед смерть похороны совпадения

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 11:14
+5
Группа: Посетители
Репутация: (390|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 778
Падение любого физического тела имеет причину. Если падает кухонный настенный шкафчик, то значит "его время пришло упасть". Он "устал" висеть. Есть даже понятие научное - усталость металлов. Она ведь возникает при воздействии нагрузки в течение длительного времени на металл. Я смею предположить, что и дерево имеет такое свойство и другие материалы.
Вот когда предмет взлетает, преодолевая силу притяжения - это да!
И есть ещё предположение у меня касательно падения шкафчика и смерти соседа: а вдруг смерть явилась не причиной, а следствием? Сосед спокойно себе лежал на диване, может даже ещё не спал. А тут грохот прямо над ухом, может у него возникли ужасные ассоциации с этим грохотом - это и послужило предпосылкой к инфаркту.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#2 написал: daytaler
Сегодня, 14:23
0
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Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 757
Верю.Мне рисуется образ разгневанной души, которую наскоро оторвали от тела, не дав ей закончить начатое, или не дав просто счастливо пожить.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:36
0
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 001
Дух выходит из тела даже в результате обычного сна у каждого человека, единственная разница умершего и спящего - осознание. Правда, в последнее время появилось официально третье состояние - это осознанные состояния сна у живых людей. Астральное тело ничего общего не имеет с телом физическим, потому физические изменения материального мира маловероятны после смерти. Они возможны, но механизм только через намерение после осознания своей смерти. Всю жизнь бояться смерти, а тут хлоп..., а оказывается жив после смерти, просто состояние поменялось из соплежёванного в старости в крайне выразительное счастья и радости в смерти физического тела.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: акжана
Сегодня, 15:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 439
В 2013 году умер мой начальник, хороший был человек, мягкий по характеру, из интеллигентов, однако имел слабость к выпивке. Не пил месяцами, потом срывался и пил дней десять, но не до беспамятства, на работу приходил, подпишет документы и до свиданья. Однажды ему стало плохо с сердцем прямо на рабочем месте, вызвали скорую, умер в реанимации. Сразу после поминок комиссионно решили открыть сейф, изъять нужные документы, личные вещи передать семье и пр. Открыли значить кабинет, заходим толпой (четверо женщин) , а кабинетик длинный метров десять, пока шли к сейфу, наша гл.бухша не утерпела, сказал о покойнике следующее, буквально пару слов, мол хороший был человек, но алкаш, умер плохо и там наверное с него сейчас спрашивают. Не успели мы открыть сейф. Письменный стол начальника стал сильно вибрировать, если можно так выразиться, короче его трясло. Мы вначале оцепенели, тупо уставились на стол, наверное не могли оценить ситуацию, то ли бежать, то ли под стол заглянуть, была бредовая мысль, что может кто сидит под столом. Потом одна из женщин взвизгнула нехорошо, тут мы очнулись и толкая друг друга, сметая на ходу стулья ринулись к выходу. Потом завхоз, ходил проверить кабинет, сказал что нет там никого, от себя добавил, что плохо говорить про покойника не стоит, не нам мол судить и все такое.
Все-таки навесной шкаф не сам упал. Права была мама, покойный сосед решил навестить и не рассчитал энергию. ++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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