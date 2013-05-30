Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Страшный человек

Я хорошо помню тот момент, когда впервые увидел страшного человека.

Мне было семь лет. Лето подходило к концу, и мы с родителями ездили по городу в поисках необходимых вещей для школы.
Тем суетным августовским днем мы искали ранец. Обошли уже несколько торговых точек, но ни один из предложенных вариантов не нравился матери: какие-то были больше меня, какие-то меньше.

Я стоял и угрюмо смотрел на то, как мать недовольно цокает, перебирая пестрые ранцы, а затем от скуки решил оглядеться и повернул голову налево, в сторону пустыря, который служил для местных продавцов мусорной площадкой для коробок.
Вполоборота стоял человек. Несмотря на то, что пустырь находился на солнцепеке, человека я разглядеть не смог. Я видел лишь темную фигуру, будто смотрел не на человека, а на его тень. Я тогда еще не понимал особенностей света и световых лучей, но мое сознание смекало, что этот человек не был похож на других. И эта непохожесть стала эпицентром моего внимания, и я исподлобья начал следить за неподвижной фигурой.

Мать, заметив, что я потерял интерес к ранцам, строго посмотрела на меня, а потом спросила, что я делаю. И я, будучи наивным ребенком, сказал ей, что наблюдаю за темным человеком, а потом незаметно указал на него пальцем.
Мать посмотрела на пустырь.

- Сынок, там нет никакого темного человека.

Мать встревожено потрогала мою голову, вероятно подозревая, что меня мог хватить солнечный удар, а после снова взглянула на пустырь.

- Там нет никого, сынок.

Обернувшись, я тотчас испытал чувство, от которого по телу побежали мурашки. Каким-то странным образом я понял, что тот человек меня заметил и, более того, он понял, что и я его увидел. Теперь он развернулся и стоял прямо.

С этого момента все и началось.

***

Мы не купили ранец. Уже сидя в отцовской машине, я видел, что темный человек не спеша шел по направлению к нам. Он шел медленно, будто не владея собственным телом, и по мере его приближения я понимал, что не могу разглядеть его рук, ног или черт лица.
Чем ближе он подходил к машине, тем больший ужас я испытывал. Внутреннее чувство самосохранения, которое активируется в те моменты, когда мы встречаем то, что так не похоже на нас или те вещи, к которым мы привыкли. Именно это чувство подсказывало мне, что этот страшный человек, который вот-вот дойдет к нам, не принесет с собой ничего хорошего.
Когда отец, наконец-то, завел машину, и мы стали отъезжать, фигура на мгновение замерла, но после продолжила свой путь, пока не скрылась за поворотом.

Ему понадобилось несколько часов, чтобы найти нас. Я это понял, когда перед сном пошел закрывать форточку, чтобы ночью не налетели комары. Он стоял в огороде, напоминая собой пугало, которому не хватало диковинной шляпы для завершения образа.
Позвав родителей, я сказал им, что в огороде находится чужой человек. Отец вышел на улицу с фонарем, и, когда проходил мимо страшного человека, недоуменно обернулся и пожал плечами. То же самое сделала и мать, которая наблюдала за ним с крыльца.
Они его так и не увидели.

***

Страшного человека видел наш кот и очень его боялся. Он шипел на него всякий раз, когда выходил во двор, но человек его не замечал. Он все стоял в огороде, напротив окна комнаты, где я спал. Стоял утром, днем и вечером. Не приближался, а потому я вскоре привык к нему. Лишь однажды, когда с утра зарядил сильный дождь с грозой, он зашел в дом.
Кот тогда убежал на улицу, а я с немым ужасом и паникой наблюдал за темной фигурой, которая доставала до потолка и стояла в углу моей комнаты. Мне казалось, что своим присутствием эта фигура делала меня больным: кости ломило, голова раскалывалась, а тело лихорадило. И чем дольше страшный человек находился рядом, тем больнее я себя чувствовал.
Дождь закончился к вечеру, и фигура ушла, но уже тогда температура моего тела впервые в жизни поднялась до 40 градусов.

***

Я болел уже неделю. Переменные успехи были, но к вечеру температура снова поднималась до 38-39 градусов. К тому моменту, как к нам приехала бабушка, местный терапевт уже готовила для меня направление на госпитализацию в инфекционку. И я был этому даже рад, поскольку с момента болезни страшный человек приближался ко мне все ближе и ближе. Однажды ночью, когда мне было совсем плохо, и я не спал, я увидел его фигуру, склоненную над моей кроватью. От него исходил неприятный запах, и я будто бы увидел темные прорези глаз и рта на его безликом лице…

***

- Что ж вы, Оксана, иконы убрали из его комнаты?

Это было первое, на что обратила внимание бабушка, когда приехала к нам домой и разложила по полкам варенья и джемы, которые специально приготовила для меня.

- Да, мы, мам, и не думали… - голос мамы был тихий, но я все равно его услышал. – Не до этого было.

- Понятно.

Бабушка пришла ко мне в комнату и около каждого окна положила икону, а после огляделась, посмотрела в окно и сказала мне:

- Ух, ну и смрад тут стоит, могильный. Тут каждый захворает. Ну, ничего, я святую воду привезла, сейчас окроплю.

Весь вечер бабушка читала молитвы, окропляя углы моей комнаты и всего дома. Я лежал и старался не смотреть в окно, боясь, что это может разозлить страшного человека.

- Ты не бойся, мой хороший, - сказала мне бабушка тем же вечером, - я многое в жизни повидала и кое-что знаю. Выпей чаю с вареньем, а после прими лекарство. Завтра к тебе придет врач, и если улучшений не будет, то тебя уже будут лечить в больнице, но я думаю, что все будет хорошо. Сегодня с тобой посплю, ты глазки крепко закрой и не открывай до самого утра, хорошо?
***

Бабушка легла спать на полу подле окон, велев мне развернуться к стенке и крепко закрыть глаза. Ночью разверзлась настоящая гроза с градом. Причем град был такой сильный, что казалось, будто в окна кто-то стучит кулаком. Ветер напоминал завывания злого зверя, а раскаты грома сотрясали дом. И в этой какофонии звуков мне казалось, будто я слышал тихий шепот и какие-то бормотания, которые не стихали до самого утра.

***

На следующий вечер мне стало лучше, температура хоть и держалась, но уже сдавала свои позиции, и через три дня пришла в норму.

С выздоровлением пропал и страшный человек. Родители связывали мои рассказы с ним, с начинающейся лихорадкой, а бабушка ничего не говорила, только велела нам больше на тот рынок не соваться, тем более со мной. Говорила, что второй встречи со страшным человеком я могу не перенести.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:02 by GlebbyПросмотров: 1 171Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Страшный человек видение силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 22:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 001
Всё, конечно, так. Но только две вещи подозрительны для меня.
1_ В семь лет закрывать самостоятельно форточку от комаров??? Что такой был самостоятельный?
2_ Терапевт готовила направление в инфекционку... И что? Чё ли не до конца приготовила?
Надеюсь, Глебби ответит на эти вопросы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 23:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 273
Похоже на творческую. Нет?
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 00:16
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11708|-4)
Публикаций: 985
Комментариев: 9 568
Цитата: верю-не верю
Похоже на творческую.

Мне тоже так показалось. Причём с прямолинейной, как шпала, моралью.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: daytaler
Сегодня, 00:31
-2
Группа: Посетители
Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 757
Прям как в фильме "Восставший из ада" - 1 часть.На 44 минуте.Страшно...Угу-гу-у-у-!!!
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#5 написал: daytaler
Сегодня, 00:48
-1
Группа: Посетители
Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 757
Он стоял в огороде, напоминая собой пугало, которому не хватало диковинной шляпы для завершения образа.
Джиперс Криперс 2001 год, смотрите на 53:56...
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#6 написал: Скарм
Сегодня, 07:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 527
Творческая история, однозначно!
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#7 написал: Luminary
Сегодня, 08:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 585
Творческая история как их сборника рассказов хорошего писателя.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#8 написал: daytaler
Сегодня, 13:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 757
Цитата: Luminary
Творческая история как их сборника рассказов хорошего писателя.

Хорошего писателя?Вы уже так давно на сайте, где выработанная годами — чуйка на плагиат?Тот, кто это сочинял, просто фрагменты ужастиков описал, да и все.Писал школьник.В творческие.
– Возвратить немедленно в творческие, – продолжал daytaler, – сидит там эта писанина тише воды, ниже травы, и ни о каком разделе " из жизни" на 4STORе, чтобы и не мечтала, ясно?

Цитата: Скарм
Творческая история, однозначно!

Рукопись, такая же "из жизни" — как паспорт Поплавского!

Цитата: Летяга
Мне тоже так показалось.

Наверное, в душе возникнет жалость,
Когда пойму — всё только показалось…
Ну, а пока — обманываю разум,
Гляжу вокруг каким-то «третьим глазом»,
Который неизвестно где таится:
Он в облаке большую видит птицу,
Русалку — в глубине воды озёрной,
И звёздный блеск во тьме ночной и чёрной,
Стезю — в тропинке, в росах — изумруды…
Но им людей разглядывать не буду,
Поскольку всё обычное, земное
К лицу нам… тут выдумывать не стоит —
Не хочется, чтоб возникала жалость,
Когда пойму, что всё мне показалось.
Анна Опарина
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 13:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 262
Обычное творчество.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.