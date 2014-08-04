Горящий куст

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:47

ebegen31 Просмотров: 412 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 06:47 by

После вручения аттестатов и концерта во дворце культуры, мы шли пешком в школу, где должны были состояться банкет и дискотека. По дороге класс разделился на тех, кто сразу пошел к школе, и тех, кто задержался возле киоска. Там мы купили сигареты, спиртное и лимонад. Подойдя к зданию школы, мы, человек десять, не стали сразу заходить внутрь, а устроились на скамейке возле спортплощадки, пустили по кругу бутылку, закурили, завели между собой какой-то разговор. Как вдруг с другой стороны площадки, сразу за которой начинался сквер, до нас донесся шум, похожий на хруст ломаемых веток. На краю сквера загорелось дерево, сразу всё, от нижней части ствола до верхушки. Оно горело, пуская искры, громко потрескивая в тишине ночи (или позднего вечера - было, по-моему, что-то около двенадцати). Через примерно полминуты дерево потухло, и снова - почти мгновенно. В том месте сразу же воцарилась темнота, как будто кто-то накрыл дерево огромным куском материи. И полная тишина: ни голосов тех, кто мог бы это сделать, ни звука шагов, ни каких-либо иных звуков. И даже запаха гари не чувствовалось. Интересно, что мы тогда почти не удивились, не пошли через поле к скверу, чтобы посмотреть, что это было. Несколько человек из компании коротко и невнятно высказались по поводу увиденного, и мы еще минут десять спокойно стояли на том же месте и разговаривали о чем-то совсем другом.Потом мы зашли в школу.

Ключевые слова: Школа компания вечер огонь дерево авторская история

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