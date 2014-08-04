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Истории из жизни

Горящий куст

После вручения аттестатов и концерта во дворце культуры, мы шли пешком в школу, где должны были состояться банкет и дискотека. По дороге класс разделился на тех, кто сразу пошел к школе, и тех, кто задержался возле киоска. Там мы купили сигареты, спиртное и лимонад. Подойдя к зданию школы, мы, человек десять, не стали сразу заходить внутрь, а устроились на скамейке возле спортплощадки, пустили по кругу бутылку, закурили, завели между собой какой-то разговор. Как вдруг с другой стороны площадки, сразу за которой начинался сквер, до нас донесся шум, похожий на хруст ломаемых веток. На краю сквера загорелось дерево, сразу всё, от нижней части ствола до верхушки. Оно горело, пуская искры, громко потрескивая в тишине ночи (или позднего вечера - было, по-моему, что-то около двенадцати). Через примерно полминуты дерево потухло, и снова - почти мгновенно. В том месте сразу же воцарилась темнота, как будто кто-то накрыл дерево огромным куском материи. И полная тишина: ни голосов тех, кто мог бы это сделать, ни звука шагов, ни каких-либо иных звуков. И даже запаха гари не чувствовалось. Интересно, что мы тогда почти не удивились, не пошли через поле к скверу, чтобы посмотреть, что это было. Несколько человек из компании коротко и невнятно высказались по поводу увиденного, и мы еще минут десять спокойно стояли на том же месте и разговаривали о чем-то совсем другом.

Потом мы зашли в школу.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:47
Сегодня, 06:47 by ebegen31Просмотров: 412Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Школа компания вечер огонь дерево авторская история

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Комментарии

#1 написал: Дама в черном
Сегодня, 07:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 371
Долго же вы шли в школу и, или просидели возле неё, если уж время около полуночи было, на банкет получается не попали. А насчёт дерева, утром оно как выглядело ?
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:30
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11622|-4)
Публикаций: 963
Комментариев: 9 533
Ваша история лишний раз доказывает, что самая распространённая человеческая реакция при столкновении с неизвестным - умеренное удивление и пожимание плечами.
Цитата: Дама в черном
утром оно как выглядело ?

Да, мне тоже интересно. Хотя я предполагаю, что утром о нём никто не вспомнил. И через неделю - тоже.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 967
Мне нравится внимание автора, и по предыдущим историям это видно. Плюсанул. Кажется, что объяснение можно найти, но сначала опишу свои воспоминания.
На моём выпускном вечере по случаю окончания школы, было довольно-таки торжественно и великолепно. Но когда моя любимая девушка несколько танцев протанцевала с высоким идеальным одноклассником - мне было не до веселья. Я не знал что делать, либо ударится в непрестанные рыдания, либо вступить в битву с одноклассником. Но меня вдруг ухватила молодая учительница с пышными формами. Не я её ухватил, а она меня. Веселье сражу же вернулось, тяжеловесность улетучилась. Итак, мы практически весь вечер и протанцевали. И я понял, что лёгкость восприятия наиболее благоприятная форма в случае отражения действительности любого вида. Эта формула применима и для восприятия невероятного. Так что коротко и невнятно - это больше безразлично, чем легко и вдумчиво. Думаю, было просто баловство местной ребятни, или даже одноклассников. Не буду описывать, как это делается, ДЕРЕВА НАДО БЕРЕЧЬ. Подрезать, спиливать в городах исполины и высохшие деревья - это обязательно, потому что ветер и падающие деревья никто не отменял. А вот поджигать нельзя, за это можно схлопотать штраф или даже срок.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Lami
Сегодня, 10:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Цитата: Летяга
Ваша история лишний раз доказывает, что самая распространённая человеческая реакция при столкновении с неизвестным - умеренное удивление и пожимание плечами.

Согласна. Всякий раз, когда происходило что-то очень странное и необъяснимое со мной, реакция у меня всегда была, как у тибетского монаха, познавшего тайну мироздания. Спокойная отчужденность. Хотя я, та еще истеричка, могу заорать, даже если мимо пролетит стрекоза.
Зарегистрирован: 16.12.2019
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