Не пускайте беду в дом

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:17

BlackSea Просмотров: 798 Комментарии: 12 +14 Сегодня, 11:17 by

В 2015-м приезжала в гости к маме с ночевкой. Частный дом, комнаты расположены одна за другой, я спала в самой дальней от входа. Сам дом расположен внутри двора, не открыв достаточно высокие ворота попасть в который довольно сложно.Проснулась ночью от стука во входную дверь. Спросонья понимаю, что кто-то свой (раз во двор попал), встаю, иду открывать. Прохожу через комнату, разделяющую мою и мамину спальни, стук становится настойчивее, и уже слышу мамин голос за дверью, почему-то с какими-то несвойственными ей жалобными нотками: "Юля, ну открой!".Чтобы понимать: темнота в доме абсолютная - закрыты ставни (кто бывал в таких стареньких домах, тот знает, что с помощью ставен можно даже в самый яркий день создать абсолютный мрак).Прохожу мамину спальню, до входной двери остаётся несколько метров - пересечь кухню, и в этот момент мамин голос с кровати: "Не открывай, я здесь, а там - не я. Я не знаю, что это". После этого стук прекратился.Спросонья я даже жути не почувствовала, развернулась и пошла спать. А утром мама рассказала, что после этого тоже просыпалась от стука в дверь и моего голоса, буквально умолявшего открыть дверь. Но она решила сначала посмотреть - не на месте ли я случайно. Разумеется, я спала, и мама не стала открывать неведомой хне.К обеду у этой истории было весьма странное продолжение. Звонит и муж (он оставался дома, за 600 км оттуда, и он не верит в сны, и вообще не суеверный) и спрашивает меня: "У вас точно все нормально?" Спрашиваю, с чего он взял, что что-то не так. Помолчал немного (духа, видимо, набирался, боялся суеверным показаться), а потом выдал: "Мне несколько раз за ночь снился один и тот же сон, как будто что-то большое ходит вокруг тещиного дома и пытается зайти, дверь дергает".Что это было - не знаю, но здесь потом читала, что открывать нельзя - беду в дом пустишь.В данный момент муж взял в работу объект, с которого часто возвращается за полночь. Я предпочитаю закрывать вечером вторую дверь в доме (живем больше на втором этаже), хотя особой надобности в этом нет - первая на кодовом замке, код на котором меняем почти каждый день, за ней лестница на второй этаж, потом – веранда, и потом только вторая дверь (объясняю так подробно, чтобы было понятно, что постороннему человеку попасть на второй этаж практически невозможно).На днях, около полуночи, слышу стук во вторую дверь - муж вернулся. Иду открывать и параллельно думаю: "Странно, ни нижняя не хлопнула, ни машину его не слышала, как подъехал". И что-то меня заставило перед самой дверью спросить: "Андрюш, ты?". И тишина в ответ. Я еще раз переспросила, хоть стук и не повторялся. Тишина. Думаю: "Что бы ты ни было, иди ты лесом, я не открою". Звоню ему - он ещё на объекте, но скоро будет (слышно и перфораторы, и прочий строительный шум).Во втором часу ночи слышу как подъехала его машина (девочки меня поймут, звук двигателя машины мужа не перепутаешь ни с чьим другим). Поставила чайник, иду открывать и ловлю себя на мысли, что он долго не заходит - нижнюю дверь не слышно. Выглянула в окно - нет никакой машины. В гараж он так быстро не успел бы её загнать, да и ворота в гараже сильно шумные - невозможно не услышать. Иду наливать чай, а тут и стук в дверь. После того, что произошло час назад, думаю: "А спрошу-ка я, кто это к нам пожаловал". Разумеется, в ответ снова тишина. Звоню ему, а он только выехал.Через полчаса снова стук в дверь. Перед этим снова его двигатель, но уже и звук нижней двери. Я за эту ночь уже с опытом, поэтому даже в окно смотреть не стала, лучше спросить у стучащего."Андрюш, ты?". "Мать, ты чего, а кто же ещё?" Открываю, в этот раз - он. "А чего ты вдруг спросить решила?". "Да так, ничего, ты просто за последние пару часов уже третий раз приезжаешь".Он не спрашивал, а я и не рассказала, вот с вами делюсь теперь.В общем, не открывайте на каждый стук, я думаю, так будет лучше.

Ключевые слова: Стук в дверь существо полночь машина муж авторская история

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