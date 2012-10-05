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Истории из жизни

Не пускайте беду в дом

1.


В 2015-м приезжала в гости к маме с ночевкой. Частный дом, комнаты расположены одна за другой, я спала в самой дальней от входа. Сам дом расположен внутри двора, не открыв достаточно высокие ворота попасть в который довольно сложно.

Проснулась ночью от стука во входную дверь. Спросонья понимаю, что кто-то свой (раз во двор попал), встаю, иду открывать. Прохожу через комнату, разделяющую мою и мамину спальни, стук становится настойчивее, и уже слышу мамин голос за дверью, почему-то с какими-то несвойственными ей жалобными нотками: "Юля, ну открой!".

Чтобы понимать: темнота в доме абсолютная - закрыты ставни (кто бывал в таких стареньких домах, тот знает, что с помощью ставен можно даже в самый яркий день создать абсолютный мрак).

Прохожу мамину спальню, до входной двери остаётся несколько метров - пересечь кухню, и в этот момент мамин голос с кровати: "Не открывай, я здесь, а там - не я. Я не знаю, что это". После этого стук прекратился.

Спросонья я даже жути не почувствовала, развернулась и пошла спать. А утром мама рассказала, что после этого тоже просыпалась от стука в дверь и моего голоса, буквально умолявшего открыть дверь. Но она решила сначала посмотреть - не на месте ли я случайно. Разумеется, я спала, и мама не стала открывать неведомой хне.

К обеду у этой истории было весьма странное продолжение. Звонит и муж (он оставался дома, за 600 км оттуда, и он не верит в сны, и вообще не суеверный) и спрашивает меня: "У вас точно все нормально?" Спрашиваю, с чего он взял, что что-то не так. Помолчал немного (духа, видимо, набирался, боялся суеверным показаться), а потом выдал: "Мне несколько раз за ночь снился один и тот же сон, как будто что-то большое ходит вокруг тещиного дома и пытается зайти, дверь дергает".

Что это было - не знаю, но здесь потом читала, что открывать нельзя - беду в дом пустишь.

2.


В данный момент муж взял в работу объект, с которого часто возвращается за полночь. Я предпочитаю закрывать вечером вторую дверь в доме (живем больше на втором этаже), хотя особой надобности в этом нет - первая на кодовом замке, код на котором меняем почти каждый день, за ней лестница на второй этаж, потом – веранда, и потом только вторая дверь (объясняю так подробно, чтобы было понятно, что постороннему человеку попасть на второй этаж практически невозможно).

На днях, около полуночи, слышу стук во вторую дверь - муж вернулся. Иду открывать и параллельно думаю: "Странно, ни нижняя не хлопнула, ни машину его не слышала, как подъехал". И что-то меня заставило перед самой дверью спросить: "Андрюш, ты?". И тишина в ответ. Я еще раз переспросила, хоть стук и не повторялся. Тишина. Думаю: "Что бы ты ни было, иди ты лесом, я не открою". Звоню ему - он ещё на объекте, но скоро будет (слышно и перфораторы, и прочий строительный шум).

Во втором часу ночи слышу как подъехала его машина (девочки меня поймут, звук двигателя машины мужа не перепутаешь ни с чьим другим). Поставила чайник, иду открывать и ловлю себя на мысли, что он долго не заходит - нижнюю дверь не слышно. Выглянула в окно - нет никакой машины. В гараж он так быстро не успел бы её загнать, да и ворота в гараже сильно шумные - невозможно не услышать. Иду наливать чай, а тут и стук в дверь. После того, что произошло час назад, думаю: "А спрошу-ка я, кто это к нам пожаловал". Разумеется, в ответ снова тишина. Звоню ему, а он только выехал.

Через полчаса снова стук в дверь. Перед этим снова его двигатель, но уже и звук нижней двери. Я за эту ночь уже с опытом, поэтому даже в окно смотреть не стала, лучше спросить у стучащего.

"Андрюш, ты?". "Мать, ты чего, а кто же ещё?" Открываю, в этот раз - он. "А чего ты вдруг спросить решила?". "Да так, ничего, ты просто за последние пару часов уже третий раз приезжаешь".

Он не спрашивал, а я и не рассказала, вот с вами делюсь теперь.

В общем, не открывайте на каждый стук, я думаю, так будет лучше.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17 by BlackSeaПросмотров: 798Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Стук в дверь существо полночь машина муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 12:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 282
Ночную атмосферу деревенского дома с закрытыми ставнями представляю себе очень хорошо - в детстве не одно лето было проведено в деревне, у папиных родителей. Еще помню, что после того, как выключали свет, все, кроме меня, сразу же засыпали - а я еще часов до двух лежал и прислушивался к стукам и скрипам из разных углов дома.

Когда нечто сверхъестественное не просто дает о себе знать, а еще маскируется под близких вам людей - становится особенно страшно, просто до какой-то душевной тошноты... (Слава богу, что сам с таким не сталкивался, но вообразить себе могу...)

Спасибо Вам за обе истории, за то, что рассказали о событиях и о своих переживаниях в эти страшные моменты. Никому бы, конечно, не пожелал пережить такое.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 424
"Андрюш, ты?" - прозвучало как кодовое слово, лучше всех замков, надежный пароль для входа в дом. Переживала вместе с автором, нечисть прям долго и настойчиво рвалась в дом, обошлось, что та не имитировала голос мужа.
Хорошо, не открыли дверь, ночью бдительность не помешает.+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: BlackSea
Сегодня, 12:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 54
Цитата: ebegen31
Ночную атмосферу деревенского дома с закрытыми ставнями представляю себе очень хорошо - в детстве не одно лето было проведено в деревне, у папиных родителей. Еще помню, что после того, как выключали свет, все, кроме меня, сразу же засыпали - а я еще часов до двух лежал и прислушивался к стукам и скрипам из разных углов дома.

Когда нечто сверхъестественное не просто дает о себе знать, а еще маскируется под близких вам людей - становится особенно страшно, просто до какой-то душевной тошноты... (Слава богу, что сам с таким не сталкивался, но вообразить себе могу...)

Спасибо Вам за обе истории, за то, что рассказали о событиях и о своих переживаниях в эти страшные моменты. Никому бы, конечно, не пожелал пережить такое.

Да, вы очень точно описали это ощущение страха - именно душевная тошнота. Но почему-то в обоих случаях этот страх настигал после, наутро, когда вспоминала и осознавала ситуацию. А в сам момент происходящего только какой-то азарт, типа, посмотрим кто кого (во втором случае), а в первом - мысли вроде "утро вечера мудренее, пока посплю". Зато потом, вспоминая все в подробностях, становится страшно. Какое-то у меня заторможенное восприятие, видимо)

Цитата: акжана
"Андрюш, ты?" - прозвучало как кодовое слово, лучше всех замков, надежный пароль для входа в дом. Переживала вместе с автором, нечисть прям долго и настойчиво рвалась в дом, обошлось, что та не имитировала голос мужа.
Хорошо, не открыли дверь, ночью бдительность не помешает.+++

Да, тоже об этом думаю, почему в одном случае нечто имитировало голос близкого человека, а во втором - отмалчивалось.
Зарегистрирован: 8.01.2020
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:12
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2718|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 704
Цитата: BlackSea
тоже об этом думаю, почему в одном случае нечто имитировало голос близкого человека, а во втором - отмалчивалось.

Может у них есть свои правила игры)) жуть конечно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:32
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 815
Полагаю, им нужно не столько, чтобы их впустили в дом, сколько, чтобы сделали так, как им надо. То есть теоретически они могут просить и настаивать на чем угодно и где угодно.
Жутко, как в страшном сне.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 15:35
+1
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Комментариев: 1 252
Во втором случае какая-то настойчивая молчаливая хня попалась, аж три раза приходила.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#7 написал: Ель
Сегодня, 15:58
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Публикаций: 6
Комментариев: 140
А если задаться вопросом, почему это было таким настойчивым ? Кто то очень "добрый" скорее всего эту "хню" на этот дом и науськал.А оно ждало приглашения.....т.е. открытых дверей на свой запрос
Зарегистрирован: 19.05.2020
#8 написал: BlackSea
Сегодня, 16:42
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Комментариев: 54
Цитата: Kreisleiter13
Во втором случае какая-то настойчивая молчаливая хня попалась, аж три раза приходила.

2 раза) На третий раз своя хня явилась, родная satisfied
Зарегистрирован: 8.01.2020
#9 написал: Tengu
Сегодня, 16:48
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Комментариев: 1 207
Пугающие истории. Вопрос: мать слышала голос дочери, дочь - голос матери. Т.е. в реальности не было пи того, ни другого, мозг сам дорисовал знакомый голос. Это же как филигранно надо голову морочить человеку?..
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#10 написал: BlackSea
Сегодня, 17:10
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Публикаций: 5
Комментариев: 54
Цитата: Ель
А если задаться вопросом, почему это было таким настойчивым ? Кто то очень "добрый" скорее всего эту "хню" на этот дом и науськал.А оно ждало приглашения.....т.е. открытых дверей на свой запрос

Кстати, тоже версия. В любом случае, у этого кого-то "доброго", если таковой был, не получилось. К счастью.
Зарегистрирован: 8.01.2020
#11 написал: BlackSea
Сегодня, 17:41
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Публикаций: 5
Комментариев: 54
Цитата: Tengu
Пугающие истории. Вопрос: мать слышала голос дочери, дочь - голос матери. Т.е. в реальности не было пи того, ни другого, мозг сам дорисовал знакомый голос. Это же как филигранно надо голову морочить человеку?..

Вы знаете, я готова была допустить, что нам с мамой просто приснились одинаковые реалистичные сны, такое ведь тоже бывает, говорят, хоть и редко. Но снилось все из нас троих только мужу, о чем он и рассказал. Странно, что он в своём сне видел все происходящее снаружи, как бы с высоты (по его словам)
Зарегистрирован: 8.01.2020
#12 написал: BlackSea
Сегодня, 18:02
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 54
Цитата: Tengu
Это же как филигранно надо голову морочить человеку?..
Вообще странно, что это нечто в обеих ситуациях не догадалось ответить голосом мужа. Ведь тогда бы с гораздо большей вероятностью и я, и мама открыли бы дверь. Возможно, они оставляют нам какой-то шанс догадаться (дают форточку, так сказать). Ведь в первом случае и голос был немного не такой, с какими-то фальшивыми нотками, не знаю, как правильно описать...
Зарегистрирован: 8.01.2020
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