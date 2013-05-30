Взгляд со стороны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:45

Причина: Изменен раздел.

mja Просмотров: 56 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:45 by

Всё своё детство, до 9-го класса, я прожила с бабушкой и дедушкой. И вот, однажды случилось что-то интересное. Я даже сейчас не до конца понимаю, что же это было. У моих бабушки и дедушки квартира двухкомнатная, смежная. Из дальней комнаты (спальни) через дверь видно зал и за залом небольшой коридор: налево - кухня, направо выход из квартиры. Мне лет 8-9. Было лето. Днём решила я вздремнуть. Дверь в спальню не закрыла. Легла...Вижу, бабушка пошла открывать двери. Пришли гости. Мои крестные. И она их отвела на кухню. Они закрыли дверь, чтоб не шумно было. Я встала. Подошла к двери кухни (она со стеклом была, видно что там, на кухне) и смотрю кто где сидит, что они собрали небольшой столик, картошечка, селёдочка, бутылочка. Они шутили и на меня не обращали внимания. Я посмотрела в спальню и увидела себя! СЕБЯ!!! Я спала. Я лежала на животе. Руки под подушкой и лицо в мою сторону повернуто. Как только я увидела себя. Я проснулась по-настоящему. Я встала. Подошла к двери кухни и увидела ту же обстановку, что и во сне... только уже меня видели и позвали покушать. Я рассказала сон. Мне не поверили. Хотя, позже, бабушка мне рассказывала, что в этой квартире с ней часто что-то происходило. До сих пор не знаю, что это. Больше не было подобного.

Ключевые слова: Сон квартира родственники авторская история

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