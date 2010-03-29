Из детства

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:50

Морелла Просмотров: 202 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 11:50 by

В детстве, лет до десяти, часть лета я проводила в небольшом посёлке под Екатеринбургом. Там жила семья моей тёти, у них я и гостевала. Посёлок был рядом с лесом и казался сказочным, отчасти из-за старых деревянных домиков дореволюционной застройки. Воспоминания о том времени очень тёплые: были друзья, вечерний чай с пирогами во дворе, речка и лес с земляникой, даже по родному дому не было желания поскучать. Но однажды я заболела, вечером быстро подскочила температура и сбить её никак не удавалось, так как тётя была врачом, она начала меня лечить. Позже, оценив состояние, решила понаблюдать за мной и, если всё будет ухудшаться, везти в город. Решение было верным, так как утром я пошла на поправку. Но вот ночью произошло то, что не даёт мне покоя и по сей день.Я проснулась посреди ночи, по ощущениям часа в два-три, было темно и тихо, как бывает только в небольших селениях, где нет скоростных дорог и постоянного движения. Чувствовала я себя абсолютно здоровой, лишь небольшая слабость, как после болезни. Пару мгновений я просто лежала, а потом услышала странный стук, совсем слабый, во входную дверь. Отчётливо помню, что страха не было совершенно. Я встала и пошла на закрытую веранду (раньше это были сени), где и находилась входная дверь. Пока шла, стук не прекращался и не усиливался. Подойдя, я хотела открыть дверь, а тут зачем-то спросила:- Кто там?Мне ответила мама, сказала что приехала. И именно её голос, и само присутствие меня дико насторожили, я была уверена, что быть её здесь не могло, она физически не успела бы добраться. Говорила она тихо, безэмоционально и односложно, и ещё одна деталь, которую я вспомнила намного позже... Голос доносился вровень со мной, то есть будто человек присел на корточки или был ростом с ребёнка лет семи-восьми. На веранде было несколько больших окон, одно как раз находилось рядом с дверью, но встав на носочки, я не увидела ничего, у входа было пусто, а мамин голос просил открыть дверь. Хорошо помню только одну фразу: "Настён, открой." Она несколько раз повторила её, а потом продолжился стук. В это мгновенье я ощущала себя очень странно, будто я одна в целом доме, если не во всём мире. Помню темноту, тишину, нарушаемую монотонным стуком, и полное ощущение одиночества, словно время остановилось. Я плохо помню обратный путь, но знаю, что вернулась в кровать и заснула. Случись это во взрослом возрасте, вряд ли бы я так спокойно это восприняла, а тогда эмоции и ощущения были иными, замороженными что ли. Утром я проснулась мокрой от пота, а рядом, в кровати, спала тётя. Она сказала, что всю ночь была со мной и заснула под утро, когда температура уже спала. Я ничего не рассказала о ночном визитёре, посчитав произошедшее дурным сном или бредом, но до чего же он был реальным. Позже, я была и под наркозом и в бреду, но эти состояния были иными, совершенно не похожими на историю из детства. А стук, именно такой, тихий и монотонный, я услышала однажды на похоронах, когда люди кидали землю на опущенный гроб.

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