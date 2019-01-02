Два странных случая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 152 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:47 by

Хочу рассказать о двух случаях, недавно со мной произошедших. Истории короткие и простенькие и, может быть, не стоят публикации - но мне захотелось ими поделиться...Первый случай, прошлая суббота.Есть у нас такой магазин - "Mller", там продается косметика, парфюмерия, разные сувениры и т. д. В этом магазине много зеркал, зеркала есть даже позади полок с товарами. И вот, иду я вдоль полок, рассматриваю товары и вижу в зеркале, как мимо меня по ряду проходит пожилая женщина. Не придаю этому обстоятельству никакого значения, тем более что в облике женщины не было ничего странного. Рассматриваю товары дальше, и женщина снова проходит мимо меня, теперь уже в обратном направлении. В этот раз я обернулся - и понял, что во всем ряду, кроме меня, больше никого нет. Ряд был такой длины, что женщина не успела бы покинуть его за те полсекунды, которые мне понадобились, чтобы повернуть голову.Я обошел весь отдел, заглянул в другие отделы, подошел к кассе - такой покупательницы нигде не было.Второй случай произошел позавчера. В этот день у нас был выходной в честь праздника, который называется Christi Himmelfahrt (по-русски - Вознесение). Погода была прекрасная, тепло, но не жарко. Листва свежая - деревья у нас зазеленели совсем недавно, так как апрель был холодный. Короче - выходной, хорошая погода, и я решил выехать куда-нибудь за черту города, чтобы прогуляться на природе.Доехал до ближайшего поселка. Смотрю - вокруг живописная картина: старые фахверковые дома, рядом новенькие коттеджы, и тут же - лужайка с пасущимися лошадями и овцами. Дальше - рапсовое поле, а за ним начинается лес. Получается, ярко-желтое на сочном зеленом фоне.Погулял я там вволю, ходил часа полтора, через каждые два шага что-нибудь фотографируя. Удалось даже заснять косулю, выскочившую из придорожных кустов и скрывшуюся в зарослях рапса. Еще я понаблюдал за аистами в гнезде, за семейством лебедей на небольшом местном пруду. Встретил и погладил кота. Одним словом, прекрасно провел время в общении с природой.Возвращаюсь к своей машине, которую припарковал у дороги на въезде в поселок, и вижу, как мимо на велосипеде проезжает девушка, может быть, лет шестнадцати. Совершенно обычная девушка, то есть, ничего странного ни в лице, ни в одежде, ни в поведении. Она просто ехала на велосипеде, позади у нее был маленький рюкзак. Вскоре с главной дороги она свернула к коттеджам и скрылась между домами.Я проводил ее взглядом, но не потому, что почувствовал что-то необычное. Просто она показалась мне симпатичной, и все.Через пять минут я остановился на стоянке у своего дома. Расстояние от поселка до дома - примерно семь километров. Как же я, мягко говоря, удивился, когда, выйдя из машины, увидел, как та же самая девушка спокойно едет мимо меня на велосипеде по нашей улице......Это совершенно точно была та же самая девушка, на том же самом велосипеде. Она проехала дом, стоянку и неспешно удалилась в том направлении, откуда я только что приехал.Я вновь проводил ее взглядом и в каком-то непонятном, растерянном состоянии пошел домой.

Ключевые слова: Магазин поле встреча авторская история

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