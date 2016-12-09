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Истории из жизни

Воняешь!

Не знаю, как у кого, но я именно в субботу веду все кулинарные приготовления: крашу яички, пеку куличики, делаю творожную Пасху и, конечно, мастрячу окрошку. Ну, не представляю я Пасху без этого чуждого иностранцам кушанья! Кинулась, а огурца-то у меня для приготовления нет. Придется топать в магазин через дорогу. Но суть моей истории не в окрошке и огурцах.

Предыстория: Субботним утром, перед тем как начинать приготовления пасхальных угощений, я всегда окуриваю квартиру ладаном, который приобретаю в церкви неподалеку. Бабуля моя так всегда делала, сколько я себя помню. Говорит, что запах привлекает ангелов, а еще очищает все вокруг себя.
В общем, в квартире здорово пахло ладаном. Я этот запах очень люблю. Такой теплый, спокойный…

Продолжение: Пошла я в магазин под названием «Ярче». Выбрала парочку приличных с виду огурцов и встала в очередь на кассе. За мной в очередь встала пожилая женщина, которая все время что-то бормотала себе под нос. И вдруг среди этого бормотания, я четко слышу слова: «Воняет… Стоит воняет… Идти надо…Не хочу…». Потом эта женщина просто толкнула меня в спину корзинкой и быстренько, опять же что-то бормоча, перебежала на соседнюю открывшуюся кассу.

Я сначала не придала значения. Мало ли, может, сумасшедшая какая. Рассчиталась и пошла на выход, а там около входной двери эта тетка стоит и так злобно на меня смотрит. И, когда я уже проходила мимо нее, она снова, только уже четко прошипела: «Воняешь!».
Покрутив пальцем у виска, стараясь не обращать внимание на эту особу, я поспешила домой. И только дома, когда уже снимала свитер, ощутила на своей одежде… запах ладана!
И тут до меня дошло, почему эта тетка все время повторяла: «Воняешь, воняешь»! Не зря говорят, чёрт ладана боится. Может и не черт, но какая-то темная сущность в этой тетке точно находилась. Иначе как объяснить ее поведение? Ведь всем вокруг, кроме нее, на меня было абсолютно фиолетово.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:08
Вчера, 16:08 by КрокозяблаПросмотров: 1 103Комментарии: 16
+23

Ключевые слова: Ладан сущность запах авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1953|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 539
Я тоже запах ладана люблю - спокойный он и теплый, да) А теток и дядек полно таких +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Масик
Вчера, 17:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 22
Другие может просто промолчали. А бабкам всё всегда надо знать.
Зарегистрирован: 12.01.2018
#3 написал: Долгопят
Вчера, 18:13
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 496
может, у нее аллергия и мухоморный характер?
Не кидайте в меня тапки, но у меня аллергия на органические запахи- пот, табак, даже на вонь из рта request .вот так приходишь к стоматологу- а он только что покурил, пожевал Стиморол и скушал чесночную колбасу...а потом достает из широких штанин "дрель свою зубную" и не знаешь куды бечь.
плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:01
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2424|0)
Публикаций: 1 233
Комментариев: 8 648
У бабушки острый нюх на запахи, а может просто не переносит запах ладана, ну и совсем уж мистично...чертик то в ней живёт и не брезгует старушечьим телом. Таким никогда не угодишь, по жизни люди брезгливые, и все у них не так выглядят, живут, работают. Желчные люди, особо в преклонном возрасте обостряются все их "недовольства" и "зависть" чужой жизни. У меня соседка такая была, бабушка божий одуванчик, все у неё не такие. Теперь наверно на том свете достаёт всех.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Tigger power
Вчера, 19:17
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1953|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 539
Цитата: Сделано_в_СССР
Желчные люди, особо в преклонном возрасте обостряются все их "недовольства" и "зависть" чужой жизни.

Это точно laughing
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Шахерезада
Вчера, 20:04
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 674
Цитата: Сделано_в_СССР
У бабушки острый нюх на запахи, а может просто не переносит запах ладана, ну и совсем уж мистично...чертик то в ней живёт и не брезгует старушечьим телом.
А ещё бабулька та вампирша, пыталась пробить на эмоции автора своим "воняешь", не у каждого хватит выдержки не вступить в конфликт от такой провокации и хорошо, что Вы не отреагировали и прошли мимо. +++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#7 написал: просто Вася
Вчера, 20:16
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3187|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 518
Жаль нельзя было на месте проверить свою догадку, окурив эту бабку ладаном. А что касается этого выражения: "чёрт ладана боится", то тут можно сказать, что всё темное его боится.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#8 написал: Olga-Viculia
Вчера, 20:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 344
Может бабка была с псих.заболеванием?Я запах ладана на дух не переношу,он вызывает у меня приступ мигрени и ассоциируется со смертью и разрушением.Ужасный,удушливый запах.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#9 написал: Эмма Шульц
Вчера, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 97
Цитата: просто Вася
Жаль нельзя было на месте проверить свою догадку, окурив эту бабку ладаном

Точно)) Вот бы было здорово))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#10 написал: Долгопят
Вчера, 21:33
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 496
ладно , обкурив..а еще окропить водицей освященной и и пульнуть вдогонку осиновый кол.Граждане, мы еще не совсем старые, а довольно изобретательны в своей кровожадности. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#11 написал: conjure one
Вчера, 22:33
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5741|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 234
Судя по неразборчивым бормотаниям и агрессии бабка одержима бесом. И страшно, и жалко таких людей. За историю +++.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#12 написал: songless_bird
Вчера, 22:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Цитата: Olga-Viculia
Может бабка была с псих.заболеванием?Я запах ладана на дух не переношу,он вызывает у меня приступ мигрени и ассоциируется со смертью и разрушением.Ужасный,удушливый запах.

А я уж подумала, что одна такая) тяжелый запах, ни с чем хорошим не ассоциируется, только негативные мысли вызывает, и голова начинает болеть. Может во мне тоже какая то тёмная сущность сидит unamused
Зарегистрирован: 26.02.2018
#13 написал: просто Вася
Вчера, 22:46
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3187|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 518
Цитата: Долгопят
ладно , обкурив..а еще окропить водицей освященной и и пульнуть вдогонку осиновый кол.Граждане, мы еще не совсем старые, а довольно изобретательны в своей кровожадности

Ага, особенно когда вместе собираемся. bully
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#14 написал: Шонди
Вчера, 23:47
0
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 272
Цитата: просто Вася
Жаль нельзя было на месте проверить свою догадку, окурив эту бабку ладаном. А что касается этого выражения: "чёрт ладана боится", то тут можно сказать, что всё темное его боится.
Плюс истории.

Можно было перекреститься и посмотреть на бабкину реакцию.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#15 написал: murmeltier
Сегодня, 00:11
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Публикаций: 4
Комментариев: 276
Я это...за собой странных бормотаний, шипения и ползания по стенам не наблюдала, но тем не менее, запах ладана мне не нравится, как впрочем и прочие тяжёлые "восточные" ароматы. Вот не люблю и все тут 507 так что, по моему мнению, тут дело вкуса и стервозности характера) чудные бабки встречаются порой чаще, чем грибы после дождя crazy так что не факт, что бабуля была в роли чьей-то квартиры на ножках)) просто так звёзды легли smile
Зарегистрирован: 9.01.2015
#16 написал: Avnikif
Сегодня, 00:13
+1
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Комментариев: 173
Ну я походу тоже темная сущность, прям ненавижу запах ладана, и голова трещать по швам начинает и стойкие ассоциации с похоронами и старухами- плакальщицами. Так что бабку эту понимаю))) но я бы конечно промолчала, а то не этично как-то бормотать, что кто-то воняет. Но бабуле зачёт однозначно)
Зарегистрирован: 30.08.2017
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