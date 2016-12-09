Воняешь!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:08

Крокозябла Просмотров: 1 103 Комментарии: 16 +23 Вчера, 16:08 by

Не знаю, как у кого, но я именно в субботу веду все кулинарные приготовления: крашу яички, пеку куличики, делаю творожную Пасху и, конечно, мастрячу окрошку. Ну, не представляю я Пасху без этого чуждого иностранцам кушанья! Кинулась, а огурца-то у меня для приготовления нет. Придется топать в магазин через дорогу. Но суть моей истории не в окрошке и огурцах.: Субботним утром, перед тем как начинать приготовления пасхальных угощений, я всегда окуриваю квартиру ладаном, который приобретаю в церкви неподалеку. Бабуля моя так всегда делала, сколько я себя помню. Говорит, что запах привлекает ангелов, а еще очищает все вокруг себя.В общем, в квартире здорово пахло ладаном. Я этот запах очень люблю. Такой теплый, спокойный…: Пошла я в магазин под названием «Ярче». Выбрала парочку приличных с виду огурцов и встала в очередь на кассе. За мной в очередь встала пожилая женщина, которая все время что-то бормотала себе под нос. И вдруг среди этого бормотания, я четко слышу слова: «Воняет… Стоит воняет… Идти надо…Не хочу…». Потом эта женщина просто толкнула меня в спину корзинкой и быстренько, опять же что-то бормоча, перебежала на соседнюю открывшуюся кассу.Я сначала не придала значения. Мало ли, может, сумасшедшая какая. Рассчиталась и пошла на выход, а там около входной двери эта тетка стоит и так злобно на меня смотрит. И, когда я уже проходила мимо нее, она снова, только уже четко прошипела: «Воняешь!».Покрутив пальцем у виска, стараясь не обращать внимание на эту особу, я поспешила домой. И только дома, когда уже снимала свитер, ощутила на своей одежде… запах ладана!И тут до меня дошло, почему эта тетка все время повторяла: «Воняешь, воняешь»! Не зря говорят, чёрт ладана боится. Может и не черт, но какая-то темная сущность в этой тетке точно находилась. Иначе как объяснить ее поведение? Ведь всем вокруг, кроме нее, на меня было абсолютно фиолетово.

Ключевые слова: Ладан сущность запах авторская история

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