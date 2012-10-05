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Истории из жизни

Прощение кошки

Есть у меня небольшой домик в тихом и довольно живописном уголке. Основное его достоинство – нахождение в шаговой доступности от места моего проживания. Живу я за городом, но в городской черте. В посёлке городского типа.
Домик этот я использую по-разному: он и как тёплое место сезонного хранения мотоцикла, и как склад, и как место досуга.
Мы там часто собирались с друзьями. Дело молодое – чистый воздух, мангал... Одним словом, культурно отдыхали во всей полноте смысла этого словосочетания.

Было начало мая 2015 года, был тёплый кубанский весенний вечер... Мы с друзьями смотрели кино, когда в гости пожаловала её величество Кошка. Симпатичная, аккуратная, с довольно интеллигентной мордой.

Позже, от пожилой соседки, я узнал об её непростой судьбе, но это - отдельная история. А в тот день эта кошка выбрала меня. И с того дня я стал присматривать за ней: кормить, лечить болячки, даже развлекать её практически каждодневными совместными походами "на охоту". Одним словом, я был вынужден "с нуля" обучаться всем тонкостям взаимоотношений с этими животными. Думаю, владельцы кошек меня поймут.
В летние вечера года 2016, может, 2017 мы с другом часто по пятницам допоздна засиживались в моём домике. Пока все разговоры поразговариваем, пока попрощаемся, пока я всё приберу после наших встреч... А время уже - начало четвёртого. Южная ночь сдаёт свои позиции, и небо на востоке зеленеет. Я валюсь с ног от усталости и домой идти просто нет сил. Думаю, почему бы не поспать прямо здесь? Часиков хотя бы 5-6?
В такие ночи Мурка, как правило, укладывалась у меня на 15-20 минут в ногах, а позже отправлялась на свою лежанку.
Самое запоминающееся для меня тогда было то, как я просыпался. А вернее то, как меня будила моя Мурка.

Я сплю чутко. Как правило, между 6 и 7 утра, Мурка спускалась ко мне, и, тихо мурлыкая, подкрадывалась к моему лицу. И сидела. Видимо, смотрела на меня. Я же делал вид, что сплю. Мурка, понимая, что эффекта от созерцания моей физиономии нет, предпринимала дальнейшие шаги – аккуратно клала свою лапку мне на шею или щёку. Теперь я уже не мог, конечно, более изображать из себя спящего. Приходилось вставать, давать ей еды и отправлять по её кошачьим делам. А я продолжал досыпать до 8 или 9 утра...
Время шло, многое поменялось. И посиделки те прошли. Но привязанность кошки ко мне всё крепла. Да и я - что греха таить! – к ней привязался. Когда я уезжал по делам или на отдых (не более 2-4 дней), просил маму присмотреть за Муркой – покормить, проведать. И особенно было приятно слышать не только от мамы, но и от соседки, что, мол, когда тебя нет, Мурка часами сидит, ждёт тебя. Высматривает, откуда ты обычно приходишь. Скучает.
Да и я скучал по ней.

Всего один раз я решил пригласить её к себе в квартиру, познакомить её с новым местом – там, где я живу. Мурка вела себя настороженно, всё аккуратно осмотрела, обнюхала. Особого удовольствия она не испытывала. Уделила внимание моей кровати – видно, мой запах мой её несколько успокаивал. Но я не стал далее подвергать её "стрессу" - через 10 минут отнёс кошку в её "родной" дом.
Это было в 2018 году.
В августе 2020 один мой "сердобольный" товарищ попросил меня пристроить 4 котят – мама-кошка умерла, мол, чего тебе стоит? Так появились у меня новые коты. Мурка, конечно, к ним отнеслась без восторга, но я ей дал однозначно понять, что теперь придётся нам всем как-то уживаться вместе. Конечно, кошка стала уходить из своих любимых мест и начала встречать меня в отдалении от нашей обычной точки встречи.
И я – признаю! – стал ей меньше уделять внимания.

Ранним утром 24 сентября 2020 г. я уехал на 3 дня и попросил маму, как обычно, заместить меня перед котами.
В воскресенье вечером 27 сентября я приехал, и мама мне сказала, что на обеде в субботу Мурки не было. Я шёл через "наше" место, где она меня обычно встречала. Её не было. Я звал её, но она не пришла.
Не пришла она и на следующий день. И через следующий. Не пришла она через неделю. И нет её до сего дня...
Ночью 13 октября 2020 г. я проснулся от того, что кошка, мурлыча, тихо подкрадывается к моему лицу. Я не открывал глаза, но чувствовал, как сминается подушка под лапами животного. Я ощутил на своей шее аккуратное прикосновение лапки...

Первое, что мне пришло в голову – это негодование. Какой кот решил меня разбудить в этот ранний час?! Я протянул руку к телефону, посмотрел на время – 06:35.
И меня накрыла печаль. Я - дома! Я в своей кровати. Тут, в квартире, нет никаких котов. Но на своей шее я всё ещё ощущал тёплое прикосновение.
Наверное, искала меня моя Мурка. Долго. И она вспомнила, что, возможно, меня можно найти в том месте, где она была всего один раз. И она пришла попрощаться. И простить меня.

Если то был лишь отголосок сна, пусть и самого реалистичного в моей жизни - я смиренно готов это признать. Значит, ещё есть шанс, что Мурка вернётся. И для этого случая я храню для неё пакетики с её любимой едой. И хранить буду столько, сколько отмерено котам в этой земной жизни.
А если это был не сон? Значит, Мурка в том месте, где время для неё не имеет никакого значения. И она смогла прорваться через многие измерения, чтобы увидеть меня и сообщить, что всё хорошо. Что она ждёт встречи со мной. И мы обязательно встретимся, когда придёт мой час.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:00 by 23regПросмотров: 816Комментарии: 12
+23

Ключевые слова: Кошка дом прощание авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 18:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 257
"И я – признаю! – стал ей меньше уделять внимания"

А это произошло из-за котят, или у вас в принципе не было возможности уделять кошке прежнее внимание?
Зарегистрирован: 5.10.2012
#2 написал: Ель
Вчера, 18:11
+3
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Публикаций: 6
Комментариев: 134
Это не сон. Есть такое. Похожее в моем рассказе "Прощание кошака"
Зарегистрирован: 19.05.2020
#3 написал: Luminary
Вчера, 18:54
-3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 443
да, тут такие истории любят))) но это пекуляция, не люблю такие истории.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: Jako tako
Вчера, 18:57
+6
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Репутация: (125|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 787
Очень трогательно написано. Еле сдержала слёзы, если честно. Видно, как автор относился к кошке.
Я надеюсь, что кошка всё-таки жива, ещё вернётся к автору. А этот случай был просто сном от того, что автор думает о кошке и переживает за неё.
Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: ebegen31
Вчера, 19:00
+8
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 257
Цитата: Luminary
да, тут такие истории любят)))


Да, тут любят такие истории, потому что людям свойственно любить животных. И в таких историях они находят отклик своим чувствам.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#6 написал: holsten
Вчера, 19:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 505
Очень трогательно. Они для нас лишь часть жизни, а мы для них - вся жизнь...
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#7 написал: Estellan
Вчера, 19:22
-5
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 235
Комментариев: 2 769
Цитата: Luminary
да, тут такие истории любят))) но это пекуляция, не люблю такие истории.

Поддержу. Дети, животные, война - беспроигрышные темы.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#8 написал: Сабелька
Вчера, 19:35
+6
Онлайн
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Публикаций: 11
Комментариев: 149
Причем тут беспроигрышные темы и спекуляция? Видно же, человек пишет не для того, чтоб плюсы собрать, а от души, эмоции кипят, все даты помнит...
Зарегистрирован: 5.04.2016
#9 написал: Black Bagira
Вчера, 19:58
+5
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Репутация: (1114|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 646
Прошло полгода,вряд ли Мурочка вернётся(, к сожалению , живущих на улице животных подстерегает очень много опасностей...Я тоже, как и вы, Автор, очень надеюсь, что они ждут нас там, за чертой, и мы когда нибудь обязательно встретимся...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#10 написал: Ольга1981
Сегодня, 00:51
+5
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Правда душевно написано. Видно, что вы действительно любите свою Мурку и ждете ее. Хочу поддержать. У бабушки в деревне была кошка, тоже, кстати, Мурка. И вот она пропала. Уже и не ждали, уже жила новая кошка. Прошло 2(!) года! Бабушка пошла доить корову в сарай, сидит доит, тут ей на плечо кошка прыгнула. Бабушка подумала, что это новая кошка Машка. Глянула и обалдела - это была Мурка. Где она была 2 года неизвестно, но ведь вернулась же. Может и ваша вернется еще?! От всей души этого желаю.
Зарегистрирован: 26.07.2019
#11 написал: Talisha
Сегодня, 09:52
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Комментариев: 4 949
Приходила Мурка попрощаться, вывод, сделанный в конце, верный.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#12 написал: VENDETTA
Сегодня, 13:08
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Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 134
Милая история. И пусть тут мистики чуть, плюс поставлю за доброту автора (хоть и отчасти соглашусь про спекуляции). Пусть доброты будет больше, и такого человеческого отношения к нашим животным. Либо у вас кошка была особенная, либо вы придавали слишком много ей значения.
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
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