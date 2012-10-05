Прощение кошки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

23reg Просмотров: 816 Комментарии: 12 +23 Вчера, 16:00 by

Есть у меня небольшой домик в тихом и довольно живописном уголке. Основное его достоинство – нахождение в шаговой доступности от места моего проживания. Живу я за городом, но в городской черте. В посёлке городского типа.Домик этот я использую по-разному: он и как тёплое место сезонного хранения мотоцикла, и как склад, и как место досуга.Мы там часто собирались с друзьями. Дело молодое – чистый воздух, мангал... Одним словом, культурно отдыхали во всей полноте смысла этого словосочетания.Было начало мая 2015 года, был тёплый кубанский весенний вечер... Мы с друзьями смотрели кино, когда в гости пожаловала её величество Кошка. Симпатичная, аккуратная, с довольно интеллигентной мордой.Позже, от пожилой соседки, я узнал об её непростой судьбе, но это - отдельная история. А в тот день эта кошка выбрала меня. И с того дня я стал присматривать за ней: кормить, лечить болячки, даже развлекать её практически каждодневными совместными походами "на охоту". Одним словом, я был вынужден "с нуля" обучаться всем тонкостям взаимоотношений с этими животными. Думаю, владельцы кошек меня поймут.В летние вечера года 2016, может, 2017 мы с другом часто по пятницам допоздна засиживались в моём домике. Пока все разговоры поразговариваем, пока попрощаемся, пока я всё приберу после наших встреч... А время уже - начало четвёртого. Южная ночь сдаёт свои позиции, и небо на востоке зеленеет. Я валюсь с ног от усталости и домой идти просто нет сил. Думаю, почему бы не поспать прямо здесь? Часиков хотя бы 5-6?В такие ночи Мурка, как правило, укладывалась у меня на 15-20 минут в ногах, а позже отправлялась на свою лежанку.Самое запоминающееся для меня тогда было то, как я просыпался. А вернее то, как меня будила моя Мурка.Я сплю чутко. Как правило, между 6 и 7 утра, Мурка спускалась ко мне, и, тихо мурлыкая, подкрадывалась к моему лицу. И сидела. Видимо, смотрела на меня. Я же делал вид, что сплю. Мурка, понимая, что эффекта от созерцания моей физиономии нет, предпринимала дальнейшие шаги – аккуратно клала свою лапку мне на шею или щёку. Теперь я уже не мог, конечно, более изображать из себя спящего. Приходилось вставать, давать ей еды и отправлять по её кошачьим делам. А я продолжал досыпать до 8 или 9 утра...Время шло, многое поменялось. И посиделки те прошли. Но привязанность кошки ко мне всё крепла. Да и я - что греха таить! – к ней привязался. Когда я уезжал по делам или на отдых (не более 2-4 дней), просил маму присмотреть за Муркой – покормить, проведать. И особенно было приятно слышать не только от мамы, но и от соседки, что, мол, когда тебя нет, Мурка часами сидит, ждёт тебя. Высматривает, откуда ты обычно приходишь. Скучает.Да и я скучал по ней.Всего один раз я решил пригласить её к себе в квартиру, познакомить её с новым местом – там, где я живу. Мурка вела себя настороженно, всё аккуратно осмотрела, обнюхала. Особого удовольствия она не испытывала. Уделила внимание моей кровати – видно, мой запах мой её несколько успокаивал. Но я не стал далее подвергать её "стрессу" - через 10 минут отнёс кошку в её "родной" дом.Это было в 2018 году.В августе 2020 один мой "сердобольный" товарищ попросил меня пристроить 4 котят – мама-кошка умерла, мол, чего тебе стоит? Так появились у меня новые коты. Мурка, конечно, к ним отнеслась без восторга, но я ей дал однозначно понять, что теперь придётся нам всем как-то уживаться вместе. Конечно, кошка стала уходить из своих любимых мест и начала встречать меня в отдалении от нашей обычной точки встречи.И я – признаю! – стал ей меньше уделять внимания.Ранним утром 24 сентября 2020 г. я уехал на 3 дня и попросил маму, как обычно, заместить меня перед котами.В воскресенье вечером 27 сентября я приехал, и мама мне сказала, что на обеде в субботу Мурки не было. Я шёл через "наше" место, где она меня обычно встречала. Её не было. Я звал её, но она не пришла.Не пришла она и на следующий день. И через следующий. Не пришла она через неделю. И нет её до сего дня...Ночью 13 октября 2020 г. я проснулся от того, что кошка, мурлыча, тихо подкрадывается к моему лицу. Я не открывал глаза, но чувствовал, как сминается подушка под лапами животного. Я ощутил на своей шее аккуратное прикосновение лапки...Первое, что мне пришло в голову – это негодование. Какой кот решил меня разбудить в этот ранний час?! Я протянул руку к телефону, посмотрел на время – 06:35.И меня накрыла печаль. Я - дома! Я в своей кровати. Тут, в квартире, нет никаких котов. Но на своей шее я всё ещё ощущал тёплое прикосновение.Наверное, искала меня моя Мурка. Долго. И она вспомнила, что, возможно, меня можно найти в том месте, где она была всего один раз. И она пришла попрощаться. И простить меня.Если то был лишь отголосок сна, пусть и самого реалистичного в моей жизни - я смиренно готов это признать. Значит, ещё есть шанс, что Мурка вернётся. И для этого случая я храню для неё пакетики с её любимой едой. И хранить буду столько, сколько отмерено котам в этой земной жизни.А если это был не сон? Значит, Мурка в том месте, где время для неё не имеет никакого значения. И она смогла прорваться через многие измерения, чтобы увидеть меня и сообщить, что всё хорошо. Что она ждёт встречи со мной. И мы обязательно встретимся, когда придёт мой час.

Ключевые слова: Кошка дом прощание авторская история

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