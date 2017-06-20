"Лесная" история пользователя Reddit«Когда мне было шесть, моими няньками были приятная дама среднего возраста и ее такой же приятный супруг. Летом я и мой брат-близнец всегда были у них дома и играли с двумя внуками этой пары: братом и сестрой примерно такого же возраста. Это в буквальном смысле было моим счастливым местом. У этой дамы была лучшая коллекция фильмов и мультиков для шестилетки. Здесь я впервые посмотрела «Последний Единорог», так же, как и «Русалочку», «Великого мышиного сыщика», «Землю до начала времен» и «Отважный маленький тостер». А ее муж был супер-поваром, по детским меркам. Каждый день куриные наггетсы и пицца. У них были детский квадроцикл, бассейн, большой детский домик и детская площадка на заднем дворе. Они устраивали лучшее в округе шоу на 4 Июля [День Независимости в США]. Шестилетняя я была самой счастливой девчонкой на планете. Они были одними из самых богатых в округе. Никто из них не работал, поэтому понятия не имею, откуда у них водились деньги, но меня это не волновало.
Одним летним днем мальчишки были просто мальчишками, а я и вторая маленькая девочка считали, что они были злыми. В реальности же мальчики хотели играть в войнушку, а девочки хотели играть в свадьбу. Или в что-то такое же глупое. Что бы то ни было. В общем, она и я были расстроены, отказались играть с мальчишками, а вместо этого решили пособирать цветочки, которые росли на краю леса. Мы считали, что это были гипсофилы, хотя на самом деле это был ядовитый болиголов (серьезно). Дети, верно?
Что ж, мы прогуливались в сторону окраины густого леса в центре деревни в южном Огайо.
Это было в 1990-м, поэтому мы не волновались о каких-то опасных незнакомцах, ведь мы же так далеко в деревне. Взрослые время от времени волновались из-за животных, потому что в соседней округе водились медведи и горные львы, но мы, шестилетки, были бесстрашны. Мы заканчивали прогулку где-то в соседской собственности, рвали цветы, как вдруг заметили небольшой проем среди деревьев: там была старая, протоптанная дорожка, ведущая в лес. По какой-то причине (да, мы были глупышками) мы решили выкинуть цветы и пойти по той тропинке, посмотреть, куда она приведет.
Дорожка сама по себе была ничем не примечательной. Протоптанная, но не слишком хорошо проходимая, из-за густо торчащих на некоторых участках корней деревьев. Нам встретился небольшой мост. Мы удивились, потому что, как нам говорили, в нашей местности нет никаких ручьев, а здесь мост. Мост не выглядел старым, но русло ручья под ним было сухим, как кость. Странно. А мы продолжили путь, потому что... почему бы и нет, видимо?
Не знаю, как долго мы шли по мосту, но в конце концов уперлись в поляну, окруженную кругом из камней. Поляна была достаточно большой, чтобы в просвет между деревьями хорошо проникал солнечный свет. В центре поляны был большой каменный колодец, такой высокий, что вокруг него даже были каменные ступени, сложенные по огромной спирали. Моя маленькая подружка была загипнотизирована этим колодцем. Она нашла камень и бросила его туда. Мы не услышали звука падения. Мы стали искать еще камни для бросков, и я обыскивала кустарники вокруг и, в принципе, нашла большие камни. Но это были не просто камни. Я была довольно умной «печенькой», перед первым классом читала уже на уроне третьего, поэтому я смогла прочесть, что там, на этих дурацких камнях. Это были имена и даты, грубо высеченные на камне. Мы были в центре гребанного кладбища. Глубоко в лесу. Вдали от взрослых.
Я помню, как поползли мурашки, когда это стало доходить до нас. Пару секунд спустя, моя подружка очень осторожно толкнула меня. Она указывала на другой конец поляны по другую сторону колодца. К счастью, не в ту сторону, откуда мы вошли на кладбище. Мое сердечко чуть не остановилось. Она указывала на какую-то темную фигуру, стоявшую в деревьях и наблюдавшую за нами. Мы стояли, не шевелясь, и пялились на фигуру. Подружка потянула меня за руку, чтобы убежать, но я не могла пошевелится. Страх полностью парализовал меня. И он отнюдь не рассеялся, когда облака закрыли солнце, и наша солнечная полянка погрузилась в тень. Фигура пошевелилась. Это было нечто, очертаниями и высотой напоминающее взрослого человека, в длинном плаще и с капюшоном на голове.
Мы, конечно, были глупыми, но не совсем. Мы развернулись и побежали, так быстро, как позволяли маленькие ноги. Моя подружка оказалась быстрее и первая добралась до моста. Я была несильно позади нее, и когда мы пересекли мост, я обернулась назад. Этот засранец стоял там, на краю моста. Просто стоял. Я закричала, чуть не наделала в штаны и снова побежала. На тропинке я споткнулась об корень, упала, порвала штаны и повредила коленку, но подскочила и продолжила бег.
Мы неслись сквозь деревья так, как будто наши волосы были в огне, крича и плача, примчались к дому бабушки и дедушки моей подружки. Дедушка ковырялся с цветами на заднем дворе и прибежал, когда услышал нас. У нас была истерика, мы никак не могли успокоиться и несколько часов рыдали, пока бабушка и дедушка купали нас и переодевали в чистую одежду, пытаясь успокоить. Но чем чаще они повторяли, что в лесу никого нет, тем сильнее становилась наша истерика.
Прошла пара месяцев, прежде чем мы вернулись в строй. Все были убеждены, что у нас гиперактивное воображение, взрослые подшучивали над нами. Дети, мол, что с них взять.
Следующим летом нас отправили на задний двор на вечеринку по поводу 4 июля. Куча детей. Все они знали нашу историю, а один придурок-подросток называл все это чушью собачьей. Он доставал нас несколько часов, пока мы не рассказали ему, где та лесная тропинка. А потом он заставил нас пойти с ним. А затем кое-что снова чуть не заставило меня наделать в штаны. К вящему ужасу, там, где как мы обе помнили, должна была быть дорожка, ничего не было. Просто густые заросли болиголова. Парень попытался прорваться через них, но все закончилось тем, что он от шеи до пяток был покрыт клещами. А когда мы вернулись, ему еще влетело, что увел куда-то детей. А все те дети с тех пор считали нас с подружкой лгуньями.
Через шестнадцать лет после всего этого мама как-то упомянула, что дедушка умер за несколько месяцев до того, как я закончила школу. Мне на тот момент уже было 22, и я практически забыла о лесном происшествии. Я выразила свои соболезнования и спросила, что случилось. Ну то есть, этот мужчина был другом матери больше 20 лет. Мама как-то замялась, мне стало любопытно, и я надавила на нее. Мама рассказала, что он повесился в гараже. Иисусе. Ох, ну ладно.
А потом она рассказала мне худшую часть. Его внучка (моя маленькая подружка) была той, кто нашел его тело. А все вокруг него было покрыто блокнотами с записями сумасшедшего, которые он делал годами. Кое-что было датировано ранними 70-ми. Подробности его столкновений с демонами, духами и прочие ненормальные штуки. Он оставил записки для всех своих любимых. Записка его внучке была сожалением, что он не смог защитить ее от демона у колодца. Записка его жене была объяснением, что его смерть — единственный способ защитить ее и других близких. Похоже, что их богатство объяснялось его сделками с демонами. После нескольких десятилетий этих сделок они начали приходить, чтобы взыскать долг, они хотели, чтобы он убил свою семью в качестве оплаты, но вместо этого он покончил с собой.
Это была самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо слышала. Потом везде писали, что у этого человека были серьезные душевные проблемы. Его блокноты и журналы выбросили, его похоронили и переехали. Никакого расследования. Ничего.
Я могу рационализировать все случившееся как какую-то странную физическую реакцию на сбор болиголова. Но это не объясняет, почему у нас обеих были одинаковые галлюцинации. Я знаю, что то, что я видела, было реальным. Я могу не помнить мелкие детали спустя 30 лет, но я помню тот страх. У меня до сих пор шрам на коленке. Я не боюсь темноты или чего-то такого. Но я испытываю большое уважение к умершему, и меня не волнует какое-то там демоническое дерьмо».
В комментариях автор говорит, что реальность произошедшего подлежит обсуждению (в 6 лет она точно была уверена в реальности, в текущие 35 — готова обсудить), т.к. она не уверена, может ли простое прикосновение к болиголову вызвать галлюцинации (да еще и совместные). Другой пользователь пишет в ответ, что вообще, болиголов не имеет галлюциногенного эффекта. Он или заставит почувствовать себя плохо, убьет тебя или не окажет никакого эффекта вообще, в зависимости от особенностей организма.
Автор: H0us3Hunt3r.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19 by Zero EndorphineПросмотров: 333Комментарии: 1
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