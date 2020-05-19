Странное с родителями

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:42

Саша Хоффманн Просмотров: 690 Комментарии: 7 +10 Вчера, 14:42 by

В детстве, лет примерно до десяти, у меня был какой-то иррациональный страх, что мои родители окажутся не моими родителями. Не в смысле, что я приемный, а в другом. Когда кто-то из них или оба сидели или стояли ко мне спиной, я боялся, что вот сейчас повернутся, и окажется, что это не они. Не знаю, кто, но кто-то другой. Откуда вообще такие мысли у меня появились - даже представить не могу. На обеих бабушек, дедушку и других родственников этот страх почему-то не распространялся.Не то чтобы я этого до дрожи боялся, но каждый раз, видя маму или папу стоящих или сидящих спиной, на секунду замирал в пугающем предчувствии, а потом облегченно выдыхал, когда они оборачивались, и оказывались все-таки моими родными мамой и папой. Какие-то отголоски этого страха вспоминались еще даже в подростковом возрасте.Когда уже вырос, поделился этим воспоминанием с одним хорошим знакомым, и он рассказал мне о происходивших с ним в детстве событиях, в которых страх, подобный моему, практически оправдался, хотя немного и по-другому.Знакомому, назовем его Иваном, было тогда семь или восемь лет, и мыслей про "не тех" родителей у него, в отличие от меня, никаких не было. До одного случая.Школа у Ивана располагалась прямо во дворе дома, поэтому он с первого класса туда и обратно ходил самостоятельно. Как-то вернулся с уроков, мама открыла ему дверь, поцеловала и пошла на кухню, он пошел в комнату переодеваться. Вышел на кухню, мама стояла у плиты, он видел ее спину и часть лица в полуобороте. Ваня что-то ей сказал, но она не ответила. Тут он заметил, что она держит ложку, занесенную над кастрюлей, как будто собиралась помешать еду, но остановилась на полпути. Он уже почувствовал, что что-то не так, окликнул ее снова - никакой реакции. Как говорит Иван, самым естественным было бы подбежать, дернуть за одежду, потормошить, но он почему-то не сделал этого. На него накатил страх, он стал отступать к двери, продолжая звать маму, а она все так же застыла, держа ложку на весу. Уже стоя в дверях кухни, Иван криком кричал, звал: "Мама! Мамочка, что с тобой?"Продолжалось это, по его ощущениям, несколько минут, а потом внезапно мама "отмерла", опустила ложку, повернулась, спросила удивленно: "Ты чего кричишь?". Он стал ее обнимать, говорил, что звал ее, а она не отвечала. Мама же утверждала, что ничего такого не было, "ну может, на секундочку задумалась". Вот только это явно была не секундочка, он звал ее много раз, и уже перешел от обычных окликов к крику и слезам. Более того, Иван объяснял, почему он не бросился сразу к маме, с которой явно что-то происходило нехорошее - у нее было не такое лицо, хотя его он видел боком и не полностью, и не мог объяснить, в чем именно не такое, но был уверен, что оно на время ступора изменилось.Второй случай произошел уже летом. Иван с отцом пошли в гараж. Отец ремонтировал машину, Иван перебирал и рассматривал запчасти и инструмент. Потом ему захотелось в туалет, и отец отправил его справить малую нужду между гаражей.В гараже вдоль стены у них были закреплены деревянные стеллажи, на которых размещался инвентарь и банки с консервацией. Оправившись и вернувшись, Иван увидел, что папа стоит у этих стеллажей, спиной к нему. Он поднял руку, как будто что-то хотел взять с одного из ярусов, да так и застыл с поднятой рукой. Отцовского лица Иван не видел.Надо сказать, что пацан уже не так испугался, потому что сразу вспомнил случай с мамой. Страшно было, но не до паники. Снова он не стал приближаться, а стоя в воротах гаража, начал громко звать папу, и снова это продолжалось несколько минут. Потом отца внезапно "разблокировало", он заругался, что Ваня ходит долго по нужде, и сказал не выдумывать ерунду, когда сын попытался ему сказать про застывание.После этого Иван еще долго боялся и ждал, что с родителями снова произойдет это, но прошло уже много лет, и подобное ни разу больше не повторилось.Его рассказам они так и не поверили.Оснований не верить Ивану у меня нет, рассказывал убедительно, в особых фантазиях и розыгрышах замечен не был.

Ключевые слова: Детство родители детские страхи авторская история

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