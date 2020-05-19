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Истории из жизни

Странное с родителями

В детстве, лет примерно до десяти, у меня был какой-то иррациональный страх, что мои родители окажутся не моими родителями. Не в смысле, что я приемный, а в другом. Когда кто-то из них или оба сидели или стояли ко мне спиной, я боялся, что вот сейчас повернутся, и окажется, что это не они. Не знаю, кто, но кто-то другой. Откуда вообще такие мысли у меня появились - даже представить не могу. На обеих бабушек, дедушку и других родственников этот страх почему-то не распространялся.

Не то чтобы я этого до дрожи боялся, но каждый раз, видя маму или папу стоящих или сидящих спиной, на секунду замирал в пугающем предчувствии, а потом облегченно выдыхал, когда они оборачивались, и оказывались все-таки моими родными мамой и папой. Какие-то отголоски этого страха вспоминались еще даже в подростковом возрасте.

Когда уже вырос, поделился этим воспоминанием с одним хорошим знакомым, и он рассказал мне о происходивших с ним в детстве событиях, в которых страх, подобный моему, практически оправдался, хотя немного и по-другому.

Знакомому, назовем его Иваном, было тогда семь или восемь лет, и мыслей про "не тех" родителей у него, в отличие от меня, никаких не было. До одного случая.

Школа у Ивана располагалась прямо во дворе дома, поэтому он с первого класса туда и обратно ходил самостоятельно. Как-то вернулся с уроков, мама открыла ему дверь, поцеловала и пошла на кухню, он пошел в комнату переодеваться. Вышел на кухню, мама стояла у плиты, он видел ее спину и часть лица в полуобороте. Ваня что-то ей сказал, но она не ответила. Тут он заметил, что она держит ложку, занесенную над кастрюлей, как будто собиралась помешать еду, но остановилась на полпути. Он уже почувствовал, что что-то не так, окликнул ее снова - никакой реакции. Как говорит Иван, самым естественным было бы подбежать, дернуть за одежду, потормошить, но он почему-то не сделал этого. На него накатил страх, он стал отступать к двери, продолжая звать маму, а она все так же застыла, держа ложку на весу. Уже стоя в дверях кухни, Иван криком кричал, звал: "Мама! Мамочка, что с тобой?"

Продолжалось это, по его ощущениям, несколько минут, а потом внезапно мама "отмерла", опустила ложку, повернулась, спросила удивленно: "Ты чего кричишь?". Он стал ее обнимать, говорил, что звал ее, а она не отвечала. Мама же утверждала, что ничего такого не было, "ну может, на секундочку задумалась". Вот только это явно была не секундочка, он звал ее много раз, и уже перешел от обычных окликов к крику и слезам. Более того, Иван объяснял, почему он не бросился сразу к маме, с которой явно что-то происходило нехорошее - у нее было не такое лицо, хотя его он видел боком и не полностью, и не мог объяснить, в чем именно не такое, но был уверен, что оно на время ступора изменилось.

Второй случай произошел уже летом. Иван с отцом пошли в гараж. Отец ремонтировал машину, Иван перебирал и рассматривал запчасти и инструмент. Потом ему захотелось в туалет, и отец отправил его справить малую нужду между гаражей.

В гараже вдоль стены у них были закреплены деревянные стеллажи, на которых размещался инвентарь и банки с консервацией. Оправившись и вернувшись, Иван увидел, что папа стоит у этих стеллажей, спиной к нему. Он поднял руку, как будто что-то хотел взять с одного из ярусов, да так и застыл с поднятой рукой. Отцовского лица Иван не видел.

Надо сказать, что пацан уже не так испугался, потому что сразу вспомнил случай с мамой. Страшно было, но не до паники. Снова он не стал приближаться, а стоя в воротах гаража, начал громко звать папу, и снова это продолжалось несколько минут. Потом отца внезапно "разблокировало", он заругался, что Ваня ходит долго по нужде, и сказал не выдумывать ерунду, когда сын попытался ему сказать про застывание.

После этого Иван еще долго боялся и ждал, что с родителями снова произойдет это, но прошло уже много лет, и подобное ни разу больше не повторилось.

Его рассказам они так и не поверили.

Оснований не верить Ивану у меня нет, рассказывал убедительно, в особых фантазиях и розыгрышах замечен не был.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:42
Вчера, 14:42 by Саша ХоффманнПросмотров: 690Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Детство родители детские страхи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ель
Вчера, 15:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 122
Перезагрузка.... Перезагрузка.... происходит обновление системной информации.... 6,5,4,3,2,1 готово.

Таких примеров в инете хватает, у ведущих в т.ч.

В ушах иногда высокочастотный свист слышали ? Слышали, слышали. Из той же оперы. Что то куда то отправляем или принимаем в этот момент , маленький пучок информации


Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: Бастинда
Вчера, 16:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 605
Сбой матрицы...
В целом история показалась интересной.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#3 написал: VENDETTA
Вчера, 16:26
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
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Комментариев: 6 086
Мне кажется дело не в родителях, а в сыне. В их реальности все было норм +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#4 написал: Tengu
Вчера, 17:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 1 171
Че-то не верю. Вернее, в историю с кем-то одним из родителей поверила бы, только это была бы не мистика, а повод МРТ сделать. Все-таки ступор - вещь нерядовая. А так нет.

Сам страх - универсален. Есть мультик по книжке Геймана «Коралина», там была и ненастоящая мама, и девочка, которая ее победила и вернулась к своей настоящей жизни с настоящими родителями.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#5 написал: Jako tako
Вчера, 19:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 762
Откуда вообще такие мысли у меня появились
Предполагаю, что после просмотра «Терминатора».
Я верю в реальные проблемы, которые беспокоили родителей в тот момент до такой степени, что они в своих мыслях долго не слышали обращения к ним сына.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: ebegen31
Вчера, 20:43
0
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Комментариев: 220
Я думаю, этот случай из разряда тех, когда ребенка в детстве что-то так впечатлило, что он не стал это анализировать, а сохранил в памяти как нечто загадочное, чудесное, и, уже став взрослым, он все равно не хочет переосмысливать случившееся в рациональном ключе, а просто иногда возвращается в мыслях к этому событию как к чему-то приятному, напоминающему о счастливом детстве и не нуждающемуся в объяснении. При этом в глубине души он давно уже понимает, что ничего чудесного в этой истории не было, просто не признается себе. Ведь в жизни должно быть место чуду!
Зарегистрирован: 5.10.2012
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:00
+1
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Публикаций: 17
Комментариев: 1 919
В этом возрасте с 5 и до 9 лет наверно, на меня эпизодически нападал тихий ужас, что родители умрут. Это всегда возникало перед сном. Охватывала такая дичайшая паника, хотелось бежать к родителям (что я иногда и делала), забраться к ним под одеяло и убедиться что всё хорошо. Но как-то родители мои, не проникались моим страхом, и отправляли обратно в свою комнату. А я лежала и ревела, пока не усну.
И тут не так давно, сыну моему было лет 6, так же перед сном, вижу он лежит и плачет, тихо так. Я его естественно спрашиваю, что случилось? А он мне:
-Мам, ты не умрешь?
Вот меня накрыло тогда с головой. Я моментально вспомнила свои детские страхи, что я тогда чувствовала, лежа одна в постели.
Сгребла сына в охапку, обнимала его полночи. Мы и проснулись с ним утром, он меня за руку держал. Такая фобия была у меня.

А Иван может мог заметить/увидеть чуть больше, чем обычные дети. Хотя это было всего 2 раза. Странно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
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