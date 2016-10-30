Леденящий гость

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 107 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 15:12 by

Я бы хотел рассказать о пугающем случае, когда я в детстве пришёл в мамину кровать. Я тогда боялся спать один, а мама обещала прийти уже через час-два.Я задремал в сумерках, ожидая маму, а очнулся, когда понял, что кто-то лежал рядом со мной. Но лежал не как мама — поодаль, а совсем близко, практически касаясь меня.Лежал спиной, а всё, что я видел: тёмные волосы, которые подошли бы и мужчине, и женщине. И что этот кто-то был высок и шире телом, а мама миниатюрна.Он был холодный и медленно прижимался всё плотнее.Это не могла быть сестра — её волосы светлее и длиннее, к тому же она болела тогда и спала у себя в другой комнате. Я был сонный и сказал, что я хочу спать, инстинктивно попросил подвинуться, так как он (или она) лежит ко мне вплотную и мешает спать.Я начал отталкивать этого некто от себя.Тогда я и заметил, что одежда его была белой, как одеяло, а я думал, что он лежит под одеялом — но нет, он лежал поверх него и поэтому сливался с бельём. Какого-то разделения между верхом и низом, как рубашка с брюками, я не заметил, была просто плотная белая ткань и всё. Я пытался отодвинуть его всё сильнее, но у меня не хватало сил: он был не только холодный, но и тяжёлый.— Уходи, это мамина кровать, — повторял я.Наконец я его пихнул так, что неловко упал на пол, а когда поднялся — никого не было, кровать была пуста.Можете мне не верить, но после этого я, как ни в чём не бывало, забрался в постель и уснул мёртвым сном. Тем не менее это так, сам сейчас удивляюсь.Утром, конечно, я рассказал маме и сестре, что кто-то залез на мамину постель, пока я был один.А моя сестра сказала, что всю предшествующую ночь чувствовала, как будто кто-то лежит рядом, прижимаясь к её спине. Но, так как у неё был озноб, упадок сил, ей подумалось, что это ей кажется. Повернуться сил не было, каменно-холодное что-то (или кто-то) леденило, она лежала и тряслась, так ей было плохо. Наконец она собралась с силами и начала звать маму.Холод на спине тут же исчез. На зов пришла мама и посидела рядом с ней. Сестре стало легче, и она спокойно уснула. На следующую ночь она поплелась в мамину комнату — поспать рядом со мной и дождаться маму. Она открыла дверь и увидела, как кто-то лежит рядом со мной.Она не видела кто, но испугалась, выскочила в коридор и кинулась за мамой. Мама, войдя в свою спальню, обнаружила меня крепко спящим и подумала, что сестре привиделось.Мама между тем нам сказала, что мы сами виноваты, холод напустили мы — в комнате сестры окно было настежь, когда она вошла.И в маминой спальне окно было приоткрыто. Никаких окон сестра и я не открывали, в этом мы уверены. Что это было тогда - не знаем, до сих пор вспоминаем этот леденящий душу случай.

Ключевые слова: Некто холод сестра страх мама незнакомец постель

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