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Истории из жизни

Огни в лесу

Случилось это в январские праздники. В тот год я уже традиционно укатил на дачу – дом в деревушке рядом с городом, который достался мне от деда. Сама деревня очень небольшая, тихая, а населяют её одни пенсионеры да такие же дачники как я. Езжу я всегда один и преследую вполне понятные цели – отдохнуть от городского темпа жизни с его бесконечной спешкой и вездесущими шумами и покататься на лыжах в заснеженном ельнике. Второе я любил особенно сильно, ведь что может быть лучше мирного уединения с природой в прекрасной зимней сказке? Вот и я думал, что ничего.

Мои поездки начинались утром и заканчивались под вечер, когда солнце уже клонилось к закату, и в лесу становилось некомфортно и даже опасно ввиду того, что в потемках было довольно просто заблудиться. Конечно, и про обед я не забывал. Брал с собой теплый обед, и устраивал привалы на какой - нибудь живописной полянке или берегу замёрзшего озера. Так проходили все выходные, на которые удавалось вырваться. Обычно я так отдыхал неделю - полторы.

Конечно, не все в моем окружении понимали моей страсти к подобному уединению, но мне нравилось, к тому же такие занятия позволяли держать форму, которая быстро терялась на сидячей работе. Но в один момент произошло то, что свело на нет всё мое желание бывать в этих лесах…

В тот раз я, как обычно, приехал в начале января на дачу. К моему удивлению деревня встретила меня поразительной тишиной, будто и без того небольшая популяция местных вымерла окончательно. Возможно надо было разобраться, навестить местных стариков, поздороваться, но ноги сами несли меня в лес. Поэтому, наскоро собравшись, нацепив проверенные лыжи, я двинул в путь на разведку.

В лесу тоже оказалось на удивление тихо. Не было птиц, а снег казался совершенно нетронутым, хотя в былые годы то тут, то там встречались следы зайцев и других обитателей леса. Стало как-то не по себе, но я быстро отогнал гнетущие мысли, наслаждаясь долгожданным отдыхом.

Пошёл снег. Медленные крупные хлопья кружили, падая на землю. Эта умиротворяющая картина отвлекала от тех неприятных мыслей, посетивших меня ранее. В какой-то момент я даже чуть не пропустил тот момент, когда начало темнеть и надо было возвращаться на дачу. А вы наверное знаете, что в лесу такие процессы происходят крайне быстро. Чуть зазеваешься, и всё, уже стоишь в кромешной тьме! Поэтому я всегда носил с собой фонарь, чтобы всегда найти дорогу домой. Да и карты в смартфоне работали безотказно. В общем, в тот вечер я оказался в тепле еще до наступления темноты.

Внезапно, в тот самый момент, когда все приготовления к завтрашней вылазке уже была завершены, а я допивал последнюю кружку чая, в дверь постучали. Я по привычке насторожился, ведь живя в огромной многоэтажке, стараешься избегать контактов с соседями, но тут же расслабился, подумав, что это кто-то из стариков решил поздороваться. Только вот время для этого посетитель выбрал крайне странное.

Действительно, на пороге стоял мой давнишний знакомый – дед Митяй. Я знал его уже лет десять, не меньше. С ним мы пару раз выбирались на рыбалку и за грибами, и вообще, старались поддерживать добрососедские отношения. В этот раз гость выглядел как-то странно, озирался по сторонам, растеряно теребил густую бороду и, кажется, чего-то боялся.

- Здравствуйте, - поприветствовал я гостя. – Заходите, чаю налью!

- Ой, Миша, привет-привет, - как-то взволнованно затараторил дед Митяй, продолжая озираться по сторонам. – Нет, спасибо, заходить не буду, я так, поздороваться зашел.

- Да ладно вам, деда Митя! Давно не виделись, посидим, пообщаемся!

- Это, конечно, дело хорошее, - улыбнулся дедушка, – но лучше давай ты ко мне как-нибудь заходи. А сейчас мне надо тебе кое-что рассказать. Предупредить.

Тут я насторожился и уже сам стал вглядываться в темноту деревни.

- В общем, пока тебя не было, стало происходить что-то непонятное в деревне, - начал свой рассказ дед. – Кто-то слышал странные звуки из леса, видели следы всякие, но ты ведь знаешь, люди постоянно что-то придумают, а потом верят, да к тому же ещё и слухи… А потом пропала Петровна, та, что из третьего дома. Было это в конце лета, потом искали её до первого снега.

- Да брось ты, деда Мить, она ж уже совсем старая была, может просто ударило ей что-то в голову, вот и ушла в лес, да и сгинула там.

- Мы тоже так подумали, - ответил дед, хмуро сдвинув брови. – Но потом что-то начало забирать собак. Прямо с участков, понимаешь, Миша? Наверное, заметил, как тихо у нас стало, да?

- Действительно, - проговорил я задумавшись. – Но почему вы решили, что собак кто-то забирает?

- Оно им цепи рвало. Будто этому кому-то металл перегрызть как тебе корку хлеба. У меня тоже так пса утащили, если не веришь, заходи завтра, покажу цепь со следами…

Дед вновь огляделся по сторонам и продолжил:

- С тех пор из деревни все стали уезжать, кому дети помогли, кто сам перебрался. Нас тут буквально пара человек осталась. Я вот, что тебе сказать хотел, ты в лес не ходи, пожалуйста, уж послушай старика.

- Хорошо, деда Мить, - сказал я, понимая, что абсолютно не верю в рассказы пожилого человека.

Мы поговорили ещё немного, после чего гость удалился, а я остался с тяжелым чувством тоски и слабым ощущением тревоги. С одной стороны, действительно странно, что людей в поселке практически не было, а с другой, я просто не мог поверить, что в наш современный, разумный век всё ещё существуют подобные байки. Может быть старик просто решил меня так разыграть? А что, возможно. Зима длинная, соседей мало, а телевизор, наверное, уже надоел. Вот и развлекается старик, травя такие байки. С такими мыслями я уснул, готовясь на утро с новыми силами броситься в лесную чащу.

Утро встретило меня ярким солнцем и чистым безоблачным небом. Самое то, для долгой, приятной прогулки. Приготовив обед и горячий чай, я вновь навострил лыжи в заснеженный лес. Прогулка шла своим чередом, всё было, как обычно, кроме жуткой тишины, в которой звук проминающегося под лыжами снега звучал просто громогласно. То и дело в голове всплывал вчерашний разговор с соседом, пару раз, мне даже казалось, что на меня кто-то смотрит, но я быстро отгонял эти противные мысли, и вторая половина дня прошла просто замечательно, до тех пор, пока не начало стремительно темнеть…

Да, я пропустил этот момент, когда солнце начало скрываться за кустистыми елями. К сожалению, до дома было слишком далеко, поэтому в какой-то момент я осознал, что часть пути придется проделать, освещая себе дорогу фонарем. Впрочем, такое уже бывало раньше и в этом не было ничего страшного. Просто во мраке лес уже не казался таким приятным и сказочным.

В какой-то момент в лесу стало уже достаточно темно, чтобы достать фонарь. И тут же среди деревьев я заметил какой-то маленький желтый огонек.

Если честно, это привело меня в некое замешательство. Получается, я был в лесу не один, может быть кто-то заблудился или, возможно, это такой же любитель провести день на лыжах. Меж тем огонёк мелькал между деревьями, всё больше вызывая праздное любопытство. И тут в мою голову пришла гениальная мысль: если это человек, то его можно позвать, и, если ему действительно нужна помощь, то перекрикиваясь мы легко найдем друг друга.

Так я и поступил. Огонёк на секунду замер, а затем, чуть дрожа, стал приближаться. Проходило это в полной тишине, что вызывало некоторый дискомфорт. Я крикнул ещё раз, и тут же этот желтый огонек стал приближаться значительно быстрее. Внезапно, расхотелось видеть, что же там такое, чувство самосохранения просто закричало, что пора сваливать. И только я собрался послушать внутренний голос, как настойчиво приближающийся огонек остановился, затрясся в воздухе и разделился на три точно такие же штуки. Почему-то именно это меня напугало сильнее всего. А в следующую секунду меня уже накрыла самая настоящая паника. Это жуткое чувство, заставляя гнать по лыжне изо всех сил, судорожно переставляя палки.

Конечно, в какой-то момент, когда вокруг стало совсем уж темно, Я поставил палку куда-то не туда, она зацепилась за ветви, и я рухнул на землю, неуклюже раскинув ноги. Тогда, лежа на снегу, я осторожно посмотрел назад и отчетливо почувствовал, как по спине заструился холодный пот. Уже десятки огней двигались в мою сторону. Я не знал их размеров, поэтому было трудно понять, насколько они далеко, но меня это мало волновало.

Рывком поднявшись, я выудил фонарь и осветил лыжню. Казалось, огни-преследователи как-то почувствовали чужеродный свет и значительно ускорились, то и дело разделяясь. Ощущения взгляда в спину усилилось, а ещё появился как-то странный, неприятный гул, винтами врезающийся в барабанные перепонки, и, что самое страшное, этот звук усиливался с каждой секундой.

Знакомая лыжня вывела в места, откуда до дома было рукой подать, но я понимал, что не успею добраться до безопасного места. В отчаянной попытке спастись я скинул портфель, чтобы ничего не мешало бежать, но это не помогло и огни практически буквально наступали мне на пятки. Пока наконец, в чащу отправился включенный фонарь. И, как ни странно, но это сработало. Когда через минуту я уже вбегал на территорию родного участка, гул, врезающийся в уши, стал пропадать, но сил и желания обернуться не было.

В ту ночь я не спал, проведя её перед окном, вглядываясь в лесную чащу. Утром я поспешно уехал из деревни, так и не заскочив к соседу. А уже весной, когда снег сошел, и начался шашлычный сезон, я узнал, что старики, оставшиеся той зимой в деревне так, и не пережили холодный сезон, просто пропав из своих домов. Не знаю, что с ними случилось, но дачу я решил продать, на всякий случай…


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:39
Вчера, 17:37 by Public RepublicПросмотров: 929Комментарии: 13
+20

Ключевые слова: Лес необъяснимое Мистика зима лыжи Дача огни потустороннее Деревня дед от первого лица поход авторская история

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Комментарии

#1 написал: Зденка
Вчера, 17:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Огромный плюс! Аж мурашки пробрали!
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: ARTEMIDA
Вчера, 18:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1370|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 980
Какая жуть, действительно... А ведь такой прекрасный отдых намечался, сама бы с удовольствием так погоняла в лесу на лыжах. Эх, жаль старичков(( +++
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 18:26
+5
Группа: Посетители
Репутация: (160|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 914
Так и подумала, что ГГ не послушает и пойдет в лес. Дальше по сценарию, естественно не заметил как стемнело. Дальше погоня, не понятно от кого. Ну и хэпи энда не случилось, все умерли.
А самое интересное где? Какие были версии? Не могло же пройти бесследно. Люди пропали, собак с цепей срывали. И как после этого, вообще возможно продать недвижимость в этой местности???
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#4 написал: Black Bagira
Вчера, 18:32
+1
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Репутация: (1095|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 634
Ой,как же я на лыжах теперь в лес пойду...завтра хочу...буду эту историю вспоминать... ogo
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#5 написал: Tengu
Вчера, 18:39
+6
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Публикаций: 66
Комментариев: 1 169
Байка же...
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 21:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (80|-4)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 887
Отдыхал неделю-полторы только по выходным или всю неделю-полторы?
В лесу зимой при белом снеге кромешной тьмы не может быть. Или автор зимой ночью (или вечером) не был в лесу?
Сложно что-либо напечатать, берут сомнения. От оценки воздержусь. Больше согласен с Тенгу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Бастинда
Вчера, 21:53
+2
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 603
Даже, если байка, то написано очень хорошо. Читать было интересно. Плюс.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#8 написал: Jako tako
Вчера, 22:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 760
Я думаю, если бы так активно (и массово) исчезали люди из деревни, на некоторых каналах в некоторых передачах уже обмусоливали бы эту новость... grin
Тут выше написали уже.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 04:33
0
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Репутация: (242|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 361
Цитата: Мария Сайгина
как после этого, вообще возможно продать недвижимость в этой местности???

Кому-то очень выгодно будет иметь в той местности угодья, можно целую плантацию засадить. А если кто из органов заинтересуется и после этого внезапно пропадёт, опять же, можно списать на лесных обитателей.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#10 написал: Ель
Сегодня, 06:20
+1
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 121
Цитата: Kinigos
Цитата: Мария Сайгина
как после этого, вообще возможно продать недвижимость в этой местности???

Кому-то очень выгодно будет иметь в той местности угодья, можно целую плантацию засадить. А если кто из органов заинтересуется и после этого внезапно пропадёт, опять же, можно списать на лесных обитателей.


Вот сразу видно многоопытного человека :-)
Зарегистрирован: 19.05.2020
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:39
+2
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 462
И это было ииж? 407 466

Да и вообще, кажется, что автор пишет ти. Особенно на дзене. А по второй ссылке совсем другой рассказ
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#12 написал: supik
Сегодня, 09:35
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Хорошая сказка, красиво написана)))
Зарегистрирован: 16.11.2018
  
#13 написал: Павел Ярый
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Комментариев: 38
На дзене много нестыковок в рассказах автора, поэтому минус.
Зарегистрирован: 24.07.2016
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