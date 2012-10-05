Школьные истории

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 780 Комментарии: 16 +22 Вчера, 23:10 by

Вспомнил случай, произошедший, когда мне было двенадцать лет.Ранние и средние школьные годы связаны у меня не с радужными, а скорее с тревожными чувствами, с каким-то глубоким смятением. Отсутствие таланта и способностей хоть к каким-то предметам (кроме, может быть, рисования), боязнь получить двойку вместо тройки, стыд перед родителями. Скромные физические данные, недостаточные морально-волевые качества, постоянная опасность притеснений со стороны более "авторитетных" сверстников. Досада от своей неловкости в общении с девочками. Да и вообще, в атмосфере школы было что-то тяжелое, что-то, что я не мог объяснить. Я помню момент, когда это чувство до предела обострилось, и при этом как бы обнажилась его сверхъестественная сторона. Потом, по мере взросления, мне постепенно стало легче.Это откровение не было связано с какой-либо ситуацией общения со сверстниками, с дружбой или конфликтом. Как-то раз мы сидели на уроке, на котором нам дали какое-то самостоятельное задание. Мы распределились по группам и разбрелись по разным углам кабинета. Я помню, учительница куда-то вышла. Мы с моим другом Костей сидели на подоконнике. Окна кабинета выходили прямо на дом, в котором я жил. Был октябрьский вечер, я смотрел на свет в окнах родной многоэтажки, на то, как люди уютно копошатся за шторами. Мама с папой тоже были в это время дома, но наша квартира находилась на противоположной стороне. Костя о чем-то беседовал с девчонками, сидящим за ближайшей партой, а я молча наблюдал разные оттенки света ламп, горящих в квартирах: желтый, белый, розовый. Еще - голубоватый мерцающий свет, если в квартире работал телевизор. Почему-то свет в окнах, пока на улице еще только сумерки и нет полной темноты, всегда вызывал во мне ностальгию.И вот, на темно-синем небе, чуть ниже перистых облаков, я увидел одно странное облако. Оно было в форме длинного, немного сплющенного цилиндра, с выпуклыми концами. Можно сказать, гигантская сигара. Консистенция этого облака была плотной, а края четко очерченными. Никаких изменений ни в форме, ни в структуре облака не наблюдалось, и само оно не двигалось, а просто висело в небе. Если бы не строгие очертания и не эта почти правильная цилиндричность - эту сущность, как я ее сейчас почему-то назвал, можно было бы действительно принять за обычное облако. Оно находилось немного ниже остальных, перистых, равномерно распределенных по всему небу на огромной высоте. Видно было, что и это странное облако тоже находилось довольно высоко и, что размеры его огромны.Я отчетливо помню, как в ту секунду, когда я заметил странный объект в небе над школой, у меня вдруг возник острый приступ страха и тоски. Было такое чувство, что эта и без того устрашающая туча посылает в пространство волны страха. Хотя у меня сжималось сердце от неясного тяжелого предчувствия, другие одноклассники продолжали мирно галдеть, как ни в чем не бывало. От волнения я ничего не сказал Косте. Потом окончательно стемнело, и в небе ничего не стало видно.После уроков я потерял Костю в толпе, которая образовалась в вестибюле. Идти один на улицу я боялся - сам все еще не до конца понимая, почему - и ждал, пока можно будет покинуть школу вместе с какой-нибудь группой учеников.* * *В седьмой класс к нам пришел новенький. Его звали Андрей, фамилия - Ольховский.- Я - чистокровный поляк, по отцу и по матери, - объяснял мне Андрей, из всех новых соучеников выделивший меня в качестве даже не друга, а просто наиболее приемлемого собеседника. Человек он был странный. Прекрасно учился, обладал не по годам высокой эрудицией, знал, в моем понимании, буквально все и обо всем, рассказывал о произведениях, о которых я до сих пор даже не слышал. Иногда мне казалось, что он сам придумывает их сюжеты. Андрей никогда не зубрил, а впитывал текст сразу, пересказывая содержание более толково и доходчиво, чем оно было подано в учебнике. Стихотворения запоминал с ходу, на уроках истории очаровывал нашу и без того экзальтированную Софью Викторовну своими пересказами параграфов в лицах и с оригинальным комментариями. Мы не особо прислушивались к его ответам, Софья же всегда была в полном восторге.- Умница, Андрюша, прекрасно! — кричала она, откинув голову, как актриса на сцене.При этом Ольховский обладал, опять-таки не по годам, огромной физической силой. Он в течение недели дал отпор всем нашим "авторитетам", одержал несколько безоговорочных побед и над ребятами из старших классов (смотреть на эти драки собиралась половина школы). Андрей уверенно подавил Диану Аникину, сильную девочку с садистскими наклонностями, занимавшуюся волейболом и безнаказанно терроризировавшую почти всех мальчишек класса (уже упомянутому Косте Диана, например, в кровь разбила голову, взяв его за волосы и ударив о дверной косяк).Андрей посещал секцию бокса. Его комната была заставлена книгами и завалена гирями и гантелями, с которыми он занимался вместе со своим отцом, работавшим, по-моему, в городской прокуратуре.Общаться с ним было интересно, при этом в нашем союзе он играл роль старшего и опытного товарища, я же был как бы у него в учениках.- Никогда не подавай вида, если девочка тебе нравится, - говорил Андрей. - Жди, пока она сама тебе покажет, что ей нравишься ты.- А если так и не покажет?- Значит, она просто не твоя, и все.Андрей не то чтобы нравился девочкам - они, мне кажется, скорее боялись его, как, впрочем, и мальчики. Показав им с самого начала, что не потерпит нападок, он впоследствии никого не притеснял и не обижал, не устанавливал в классе своих порядков. Он вообще редко и мало кого, не считая меня, подпускал к себе, да и меня держал на определенной дистанции.А потом, в конце учебного года, в какой-то из дней Андрей не пришел в школу, и больше в классе ни разу не появился. Классный руководитель, Тамара Михайловна, несколько раз повторила нам:- Ребята, Андрей оставил занятия в связи с переходом в другую школу.- А почему он нам ничего не сказал?- Вот уж не знаю.- А в какую школу он перешел?- Не могу сказать, не знаю.- Ну как это, Тамара Михайловна, вы же должны знать...- Не знаю.И я не знаю, почему мы спрашивали ее об Ольховском не один и не два раза, почему думали, что она знает о нем что-то важное. Почему вообще кому-то, кроме меня, было дело до этого мальчика, игнорировавшего целый класс? До этого высокого мрачного блондина с голубыми глазами и тяжелым взглядом, который любого заставлял отвернуться первым.Наша молоденькая учительница по химии, Юлия Менджановна, от которой были без ума все старшеклассники, и про которую ходили всевозможные пикантные слухи (то видели, как она целуется в лаборантской с нашим физиком, то она якобы растлевает у себя дома парней из одиннадцатого класса, то неравнодушно глядела на школьниц, и многое в таком же духе), так вот Юлия Менджановна сама несколько раз заговаривала на переменах об Ольховском, желая как будто или что-то спросить, или, наоборот, рассказать о нем.В общем, странным было это исчезновение, как и реакция на него наших учителей.А со следующего учебного года образ Ольховского начал меня преследовать. Началось с того, что я периодически видел его среди учеников нашей школы - то в очереди в раздевалку, то в вестибюле. То он среди других шел мне навстречу по коридору. Я сначала подавался вперед, хотел поздороваться и сказать что-то вроде: "Андрюха, ты здесь откуда, почему пропал?" Потом перестал.Когда я хватал Костю за рукав с возгласом: «Смотри! Видишь, Ольховский стоит... Да вон же, прямо к нам лицом, с пацаном в спортивной куртке», — Костя мне отвечал:- Ты чего, какой это тебе Ольховский? Это Санек из седьмого "Б".На третий или четвертый раз я уже ничего не говорил Косте, а просто тихо недоумевал. Ольховского я встречал везде: он ехал со мной в троллейбусе, выходил из озера, когда я лежал на пляже и наблюдал за резвящимися в воде девчонками, стоял позади меня в очереди к прилавку в продуктовом магазине. Его взгляд, холодную и немного презрительную усмешку я ни с чем не смог бы перепутать. А может быть, и смог бы - но ведь я видел его столько раз… Кто это был, если не он, и что все это значило — я не знаю.Последний раз я увидел "Ольховского" после восьмого класса, на вокзале в Свердловске, когда мы с мамой ехали к родственникам и делали там пересадку. Честно говоря, я до сих пор жду момента, когда вновь его увижу, хотя с тех пор прошло двадцать восемь лет.* * *Однажды на перемене Костя сказал мне:- Выйдем в коридор, я тебе что-то покажу.В коридоре, где в это время все было как обычно, то есть очень шумно и полно ребят, Костя подвел меня к окну.- Видишь? - указал он рукой на верхний край окна. Там, с наружной стороны, шевелилось что-то странное. Какие-то черные, покрытые волосками не то лапы, не то хоботки (мне это слово в тот момент и пришло в голову) какого-то огромного насекомого. Боже, тогда совсем еще не было мобильных телефонов, иначе я бы до сих пор рассматривал фотографии и обязательно бы их здесь разместил. Хоботков было два, они шевелились в странном, медленном ритме, будто щупальца осьминога под водой. При этом выглядели они все же не как что-то, имеющее отношение к моллюскам, а именно как органы насекомого, - помните, хоботок бабочки на фотографиях с большим увеличением?- Гигантский паук, - сказал Костя. - Что, если он внутрь заползет.Я молчал, будучи в полном недоумении.- А если он тут не один?- Да нет, на паука вроде не похоже.- А что это по-твоему?- Давай покажем Серёге.- Давай.Сходили за товарищем. Подошли к окну втроем. Из двух хоботков теперь остался один. Его будто бы кто-то втягивал и снова выпускал. Зрелище было жутковатое. Андрей не испугался и залез на подоконник, пытаясь приоткрыть створку окна. Рванул раза два за ручку и с шумом оторвал ее.- Тебе что, делать нечего?..- Не надо, Серега. Ты или сам свалишься, или эта фигня внутрь заползет... Да тихо ты, сейчас увидят...Действительно, все обернулись на шум отрываемой ручки, а несколько младших ребят заинтересованно подошли к нам.- Эй, давайте-ка отсюда, - отстранил Костя мальчишек.Прозвенел звонок, все разошлись по кабинетам. Оставшись в пустом коридоре, мы еще с минуту наблюдали этот странный танец черных "хоботков" и тоже пошли на урок.На следующей перемене за окном вихлялся уже один хобот. Мы решительно спустились на первый этаж и подошли к дверям, чтобы посмотреть на это чудо снаружи. Я не помню точно, что нас тогда остановило. По-моему, в этот день на дверях все время стояли не то учителя, не то уборщицы, которые не пускали ребят на улицу, так как там было грязно. Или же я что-то путаю, но, как бы то ни было, на улицу мы не попали, а на перемене перед последним уроком странное существо (или что это было такое) пропало. Андрей все-таки растворил одно из соседних окон и, с опасностью для жизни, так и сяк стал высовываться наружу, надеясь увидеть сидящего на стене монстра. Так ничего и не увидел.- Пацаны, это не паук был, а что-то типа комариного жала, - снова предположил Костя, когда мы после уроков подходили к той стене школы, откуда свешивались странные конечности. Мы долго блуждали взглядами вдоль стен и края крыши, но абсолютно ничего не обнаружили.Хочу добавить, что это было в начале девяностых годов, когда статьи и передачи про НЛО и другое непознанное были страшно популярны, и мы, школьники, находились под их большим влиянием. Но эти волосатые отростки, шевелящиеся, как при замедленной съемке, - ведь были же они чем-то, имели же какое-то происхождение? Эту картину я прекрасно помню и сейчас: школьный коридор, вокруг беготня и шум, и мой одноклассник показывает мне на окно. И там, в свете солнца, шевелятся, медленно перебирают черные волосатые лапы, или хоботки. Или жала. Что же это было такое, а? И почему мне стало грустно от этих воспоминаний?Наверное, просто потому, что вспомнил свои школьные годы.

Ключевые слова: Школа одноклассник облако авторская история

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