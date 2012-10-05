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Истории из жизни

Школьные истории

Вспомнил случай, произошедший, когда мне было двенадцать лет.

Ранние и средние школьные годы связаны у меня не с радужными, а скорее с тревожными чувствами, с каким-то глубоким смятением. Отсутствие таланта и способностей хоть к каким-то предметам (кроме, может быть, рисования), боязнь получить двойку вместо тройки, стыд перед родителями. Скромные физические данные, недостаточные морально-волевые качества, постоянная опасность притеснений со стороны более "авторитетных" сверстников. Досада от своей неловкости в общении с девочками. Да и вообще, в атмосфере школы было что-то тяжелое, что-то, что я не мог объяснить. Я помню момент, когда это чувство до предела обострилось, и при этом как бы обнажилась его сверхъестественная сторона. Потом, по мере взросления, мне постепенно стало легче.

Это откровение не было связано с какой-либо ситуацией общения со сверстниками, с дружбой или конфликтом. Как-то раз мы сидели на уроке, на котором нам дали какое-то самостоятельное задание. Мы распределились по группам и разбрелись по разным углам кабинета. Я помню, учительница куда-то вышла. Мы с моим другом Костей сидели на подоконнике. Окна кабинета выходили прямо на дом, в котором я жил. Был октябрьский вечер, я смотрел на свет в окнах родной многоэтажки, на то, как люди уютно копошатся за шторами. Мама с папой тоже были в это время дома, но наша квартира находилась на противоположной стороне. Костя о чем-то беседовал с девчонками, сидящим за ближайшей партой, а я молча наблюдал разные оттенки света ламп, горящих в квартирах: желтый, белый, розовый. Еще - голубоватый мерцающий свет, если в квартире работал телевизор. Почему-то свет в окнах, пока на улице еще только сумерки и нет полной темноты, всегда вызывал во мне ностальгию.

И вот, на темно-синем небе, чуть ниже перистых облаков, я увидел одно странное облако. Оно было в форме длинного, немного сплющенного цилиндра, с выпуклыми концами. Можно сказать, гигантская сигара. Консистенция этого облака была плотной, а края четко очерченными. Никаких изменений ни в форме, ни в структуре облака не наблюдалось, и само оно не двигалось, а просто висело в небе. Если бы не строгие очертания и не эта почти правильная цилиндричность - эту сущность, как я ее сейчас почему-то назвал, можно было бы действительно принять за обычное облако. Оно находилось немного ниже остальных, перистых, равномерно распределенных по всему небу на огромной высоте. Видно было, что и это странное облако тоже находилось довольно высоко и, что размеры его огромны.

Я отчетливо помню, как в ту секунду, когда я заметил странный объект в небе над школой, у меня вдруг возник острый приступ страха и тоски. Было такое чувство, что эта и без того устрашающая туча посылает в пространство волны страха. Хотя у меня сжималось сердце от неясного тяжелого предчувствия, другие одноклассники продолжали мирно галдеть, как ни в чем не бывало. От волнения я ничего не сказал Косте. Потом окончательно стемнело, и в небе ничего не стало видно.

После уроков я потерял Костю в толпе, которая образовалась в вестибюле. Идти один на улицу я боялся - сам все еще не до конца понимая, почему - и ждал, пока можно будет покинуть школу вместе с какой-нибудь группой учеников.


* * *


В седьмой класс к нам пришел новенький. Его звали Андрей, фамилия - Ольховский.

- Я - чистокровный поляк, по отцу и по матери, - объяснял мне Андрей, из всех новых соучеников выделивший меня в качестве даже не друга, а просто наиболее приемлемого собеседника. Человек он был странный. Прекрасно учился, обладал не по годам высокой эрудицией, знал, в моем понимании, буквально все и обо всем, рассказывал о произведениях, о которых я до сих пор даже не слышал. Иногда мне казалось, что он сам придумывает их сюжеты. Андрей никогда не зубрил, а впитывал текст сразу, пересказывая содержание более толково и доходчиво, чем оно было подано в учебнике. Стихотворения запоминал с ходу, на уроках истории очаровывал нашу и без того экзальтированную Софью Викторовну своими пересказами параграфов в лицах и с оригинальным комментариями. Мы не особо прислушивались к его ответам, Софья же всегда была в полном восторге.

- Умница, Андрюша, прекрасно! — кричала она, откинув голову, как актриса на сцене.

При этом Ольховский обладал, опять-таки не по годам, огромной физической силой. Он в течение недели дал отпор всем нашим "авторитетам", одержал несколько безоговорочных побед и над ребятами из старших классов (смотреть на эти драки собиралась половина школы). Андрей уверенно подавил Диану Аникину, сильную девочку с садистскими наклонностями, занимавшуюся волейболом и безнаказанно терроризировавшую почти всех мальчишек класса (уже упомянутому Косте Диана, например, в кровь разбила голову, взяв его за волосы и ударив о дверной косяк).

Андрей посещал секцию бокса. Его комната была заставлена книгами и завалена гирями и гантелями, с которыми он занимался вместе со своим отцом, работавшим, по-моему, в городской прокуратуре.

Общаться с ним было интересно, при этом в нашем союзе он играл роль старшего и опытного товарища, я же был как бы у него в учениках.

- Никогда не подавай вида, если девочка тебе нравится, - говорил Андрей. - Жди, пока она сама тебе покажет, что ей нравишься ты.
- А если так и не покажет?
- Значит, она просто не твоя, и все.

Андрей не то чтобы нравился девочкам - они, мне кажется, скорее боялись его, как, впрочем, и мальчики. Показав им с самого начала, что не потерпит нападок, он впоследствии никого не притеснял и не обижал, не устанавливал в классе своих порядков. Он вообще редко и мало кого, не считая меня, подпускал к себе, да и меня держал на определенной дистанции.

А потом, в конце учебного года, в какой-то из дней Андрей не пришел в школу, и больше в классе ни разу не появился. Классный руководитель, Тамара Михайловна, несколько раз повторила нам:

- Ребята, Андрей оставил занятия в связи с переходом в другую школу.
- А почему он нам ничего не сказал?
- Вот уж не знаю.
- А в какую школу он перешел?
- Не могу сказать, не знаю.
- Ну как это, Тамара Михайловна, вы же должны знать...
- Не знаю.

И я не знаю, почему мы спрашивали ее об Ольховском не один и не два раза, почему думали, что она знает о нем что-то важное. Почему вообще кому-то, кроме меня, было дело до этого мальчика, игнорировавшего целый класс? До этого высокого мрачного блондина с голубыми глазами и тяжелым взглядом, который любого заставлял отвернуться первым.

Наша молоденькая учительница по химии, Юлия Менджановна, от которой были без ума все старшеклассники, и про которую ходили всевозможные пикантные слухи (то видели, как она целуется в лаборантской с нашим физиком, то она якобы растлевает у себя дома парней из одиннадцатого класса, то неравнодушно глядела на школьниц, и многое в таком же духе), так вот Юлия Менджановна сама несколько раз заговаривала на переменах об Ольховском, желая как будто или что-то спросить, или, наоборот, рассказать о нем.

В общем, странным было это исчезновение, как и реакция на него наших учителей.

А со следующего учебного года образ Ольховского начал меня преследовать. Началось с того, что я периодически видел его среди учеников нашей школы - то в очереди в раздевалку, то в вестибюле. То он среди других шел мне навстречу по коридору. Я сначала подавался вперед, хотел поздороваться и сказать что-то вроде: "Андрюха, ты здесь откуда, почему пропал?" Потом перестал.

Когда я хватал Костю за рукав с возгласом: «Смотри! Видишь, Ольховский стоит... Да вон же, прямо к нам лицом, с пацаном в спортивной куртке», — Костя мне отвечал:

- Ты чего, какой это тебе Ольховский? Это Санек из седьмого "Б".

На третий или четвертый раз я уже ничего не говорил Косте, а просто тихо недоумевал. Ольховского я встречал везде: он ехал со мной в троллейбусе, выходил из озера, когда я лежал на пляже и наблюдал за резвящимися в воде девчонками, стоял позади меня в очереди к прилавку в продуктовом магазине. Его взгляд, холодную и немного презрительную усмешку я ни с чем не смог бы перепутать. А может быть, и смог бы - но ведь я видел его столько раз… Кто это был, если не он, и что все это значило — я не знаю.

Последний раз я увидел "Ольховского" после восьмого класса, на вокзале в Свердловске, когда мы с мамой ехали к родственникам и делали там пересадку. Честно говоря, я до сих пор жду момента, когда вновь его увижу, хотя с тех пор прошло двадцать восемь лет.


* * *


Однажды на перемене Костя сказал мне:

- Выйдем в коридор, я тебе что-то покажу.

В коридоре, где в это время все было как обычно, то есть очень шумно и полно ребят, Костя подвел меня к окну.

- Видишь? - указал он рукой на верхний край окна. Там, с наружной стороны, шевелилось что-то странное. Какие-то черные, покрытые волосками не то лапы, не то хоботки (мне это слово в тот момент и пришло в голову) какого-то огромного насекомого. Боже, тогда совсем еще не было мобильных телефонов, иначе я бы до сих пор рассматривал фотографии и обязательно бы их здесь разместил. Хоботков было два, они шевелились в странном, медленном ритме, будто щупальца осьминога под водой. При этом выглядели они все же не как что-то, имеющее отношение к моллюскам, а именно как органы насекомого, - помните, хоботок бабочки на фотографиях с большим увеличением?

- Гигантский паук, - сказал Костя. - Что, если он внутрь заползет.

Я молчал, будучи в полном недоумении.

- А если он тут не один?
- Да нет, на паука вроде не похоже.
- А что это по-твоему?
- Давай покажем Серёге.
- Давай.

Сходили за товарищем. Подошли к окну втроем. Из двух хоботков теперь остался один. Его будто бы кто-то втягивал и снова выпускал. Зрелище было жутковатое. Андрей не испугался и залез на подоконник, пытаясь приоткрыть створку окна. Рванул раза два за ручку и с шумом оторвал ее.

- Тебе что, делать нечего?..
- Не надо, Серега. Ты или сам свалишься, или эта фигня внутрь заползет... Да тихо ты, сейчас увидят...

Действительно, все обернулись на шум отрываемой ручки, а несколько младших ребят заинтересованно подошли к нам.

- Эй, давайте-ка отсюда, - отстранил Костя мальчишек.

Прозвенел звонок, все разошлись по кабинетам. Оставшись в пустом коридоре, мы еще с минуту наблюдали этот странный танец черных "хоботков" и тоже пошли на урок.

На следующей перемене за окном вихлялся уже один хобот. Мы решительно спустились на первый этаж и подошли к дверям, чтобы посмотреть на это чудо снаружи. Я не помню точно, что нас тогда остановило. По-моему, в этот день на дверях все время стояли не то учителя, не то уборщицы, которые не пускали ребят на улицу, так как там было грязно. Или же я что-то путаю, но, как бы то ни было, на улицу мы не попали, а на перемене перед последним уроком странное существо (или что это было такое) пропало. Андрей все-таки растворил одно из соседних окон и, с опасностью для жизни, так и сяк стал высовываться наружу, надеясь увидеть сидящего на стене монстра. Так ничего и не увидел.

- Пацаны, это не паук был, а что-то типа комариного жала, - снова предположил Костя, когда мы после уроков подходили к той стене школы, откуда свешивались странные конечности. Мы долго блуждали взглядами вдоль стен и края крыши, но абсолютно ничего не обнаружили.

Хочу добавить, что это было в начале девяностых годов, когда статьи и передачи про НЛО и другое непознанное были страшно популярны, и мы, школьники, находились под их большим влиянием. Но эти волосатые отростки, шевелящиеся, как при замедленной съемке, - ведь были же они чем-то, имели же какое-то происхождение? Эту картину я прекрасно помню и сейчас: школьный коридор, вокруг беготня и шум, и мой одноклассник показывает мне на окно. И там, в свете солнца, шевелятся, медленно перебирают черные волосатые лапы, или хоботки. Или жала. Что же это было такое, а? И почему мне стало грустно от этих воспоминаний?

Наверное, просто потому, что вспомнил свои школьные годы.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:10 by ebegen31Просмотров: 780Комментарии: 16
+22

Ключевые слова: Школа одноклассник облако авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 00:11
+5
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 204
Там, ближе к концу, я один раз Сергея перепутал с Андреем. Это Сергей смело ринулся к окну ловить хоботистого laughing
Зарегистрирован: 5.10.2012
#2 написал: Niko7
Сегодня, 05:16
+2
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Репутация: (330|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 48
Это одна из немногих тем, которые я очень люблю в таких историях, необъяснимые явления в обычной жизни.
Очень понравилась история с Ольховским, как и сам мальчик. Сначала подумала, что он будучи взрослым попал в прошлое, в свое детство (глупо конечно), просто мне самой не раз хотелось вот так оказаться в детстве, именно в школьные годы, что то исправить в учёбе, кого то поставить на место, изменить аттестат))
Вопрос автору, а изменилась ли как то Ваша жизнь или какие то обстоятельства с появлением Андрея?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: акжана
Сегодня, 07:09
+3
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Репутация: (1237|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 392
Андрей был знаковой фигурой для автора в непростой период школьного "беспредела".Возможно его присутствие рядом как сильной личности помогло автору стать уверенным и без особой ломки войти во взросление. Все , что связано с этим Андреем вызывает интерес. Автор не пытался как-то узнать о дальнейшей судьбе школьного товарища.
Сложилось впечатление , что Андрей появился не зря, разрулил ситуацию, поставил на место и осадил кого-надо, поддержал духовно автора, выполнил свою миссию и ушел навсегда. Хотя его образ все-таки присутствует постоянно, даже сейчас спустя много лет.
Эпизод с пауком не очень впечатлил, но история Андрея - это было классно. Автор. ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: Сабелька
Сегодня, 07:45
+3
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Публикаций: 9
Комментариев: 133
Ольховский был сыном человека, которому нужно было бесследно исчезнуть со всей семьёй.
Подача материала крутейшая! На уровне профессионального писателя.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#5 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 08:29
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Репутация: (47|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 225
История про Ольховского напомнила рассказ Лавкрафта "Тварь у порога".

Хотя про хоботок понравилось всё же больше: обыденность, в которую вползает нечто непонятное, но почти никто его не замечает.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#6 написал: Vologodskaya
Сегодня, 09:23
+3
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Публикаций: 3
Комментариев: 71
А вы говорите никаких у вас талантов, а история-то какая классная. И ведь ни одного слова с ошибкой и не одной запятой не пропущено. Все грамотно.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Летяга
Сегодня, 09:34
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Публикаций: 952
Комментариев: 9 504
Глядя на горящие окна многоэтажек в сгущающихся сумерках тоже испытываю какое-то странное чувство то ли токи, то ли сожаления о чём-то невнятном, с детства. Оказывается, я не одна такая))
Насчёт Ольховского соглашусь с Сабелькой:
Цитата: Сабелька
Ольховский был сыном человека, которому нужно было бесследно исчезнуть со всей семьёй.

Настоящая история из жизни: трудно сказать, что с чем связано, и связано ли вообще, написано замечательно и очень убедительно.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:48
+1
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Комментариев: 1 875
Плюсанул. Мне понравилось. Свято место пусто не бывает, на месте подавленных хулиганов обычно "вырастают" новые - бесконечная вещь. Суть - в преодолении трудностей.
Идеально сложенные учительницы, которые вызывают желание практически у всех учеников, хорошо бы учили не только в классе... .
А вот "паук" и "сигара" - это вам привет из другого мира.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 11:00
+2
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Комментариев: 749
Цитата: Темнокрыскин
История про Ольховского напомнила рассказ Лавкрафта "Тварь у порога".

Кстати, да!

Я тоже ребёнок ссср и помню, как ждала каждый новый выпуск передачи «НЛО: необъявленный визит». Круто, что интернет в каждом доме сейчас заменяет все подобные передачи.
Хорошие истории! Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 12:00
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Комментариев: 428
Первая история как- то не зашла, лично для меня появление в истории этих НЛО - это минус 50 процентов к реальности.

Вторая понравилась. Думала, история закончится тем, что никакого Андрея не существовало (как из подборок про ложные воспоминания). У меня есть бывший коллега, с которым меня ничего не связывало, кроме как работа, но я его тоже везде "вижу". Но в его случае все объясняется довольно просто: у него обычная среднестатистическая внешность и фигура с манерой одеваться, он просто похож на многих, а многие на него. Я думаю, этот Ольховский - подобие незакрытого гештальта автора, может, он хотел общение продолжить или просто дружба (пусть и своеобразная) эта была очень дорога в школе (воспоминания приятные о незаурядном человека), и он вот так по-своему "скучал" по приятелю.

От третьей истории передернуло. Думаю, это все-таки и правда был паук или насекомое какое-то (мало ли всякой живности заводится в старых деревянных рамах), от этого еще более мерзко, боюсь этих гадов до ужаса. Эти кучи лап, глаз, брр.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:06
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 457
Цитата: Vologodskaya
А вы говорите никаких у вас талантов, а история-то какая классная. И ведь ни одного слова с ошибкой и не одной запятой не пропущено. Все грамотно.

Не могу не согласится.

Меня почему то девочка садистка потрясла. Не люблю таких.
А хоботки напомнили "Туман " Кинга.
Насчёт облака. Уже когда-то рассказывала. Летний, погожий день. Лежу на раскладушке, загораю. Гляжу на белые облака, что неподвижно застыли. И вдруг, летит среди них одно. Почти идеально круглое, небольшое. И скорость приличная, сравнительно с другими, медленно плывущими.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#12 написал: ebegen31
Сегодня, 13:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 204
Niko7, Акжана, спасибо!

Я согласен, что он тогда, наверное, не вполне осознанно и даже не лично меня, а всех людей, которые его окружали, заставил задуматься о том, что, возможно, они так переполнены собой, что совершенно пусты, как сказал один английский интеллектуал.

Знаете, я никогда его не искал. Не то чтобы из мистического страха или еще по какой-то конкретной причине, а просто мне как-то хотелось сохранить его в памяти таким, каким я его отчасти знал, а отчасти сам нарисовал себе. Да и потом, столько времени прошло, у человека с тех пор появилось много друзей и знакомых, составивших уже его взрослое окружение. А у нас были хоть и важные для меня, но все-таки лишь подростковые отношения, еще и не очень длительные.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#13 написал: ebegen31
Сегодня, 13:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 204
Сабелька, спасибо! Да нет, что Вы, я не писатель (хотя, конечно, суперприятно читать такой комментарий). Просто бережно отношусь к пережитому, стараюсь аккуратно его воспроизвести.

Может быть, действительно по какой-то причине понадобилось уйти по-английски. Не просто так, чтобы покрасоваться. Но все равно нам в классе казалось, что это красиво blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
#14 написал: ebegen31
Сегодня, 14:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 204
Темнокрыскин, спасибо, давно описать здесь этот случай.

Vologodskaya, я всегда нахожу у себя ошибки, даже после того, как еще шестнадцать раз прочитаю вроде бы уже готовый текст. Надеюсь на уважаемого редактора blush Но спасибо, конечно. Знаете, мне как раз и приходится языковой скрупулезностью компенсировать отсутствие таланта blush

Летяга, значит, и я не один. Спасибо! Ваша оценка мне очень приятна blush

Eifersucht, ой, про учительниц можно вспоминать и вспоминать, да и про учителей blush
Слушайте, вот что это было? Жаль будет, если все объяснится как-нкак-нибудь прозаически.

Jako tako, помните это легкое помешательство людей на НЛО и полтергейсте? smile С советской-то голодухи:)) Хотя я всегда хотел верить, и до сих пор хочу. Поэтому перестал смотреть канал Top Secret. smile
Зарегистрирован: 5.10.2012
#15 написал: ebegen31
Сегодня, 14:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 204
Зеленое яблочко, я тоже люблю наблюдать за облаками. В них определенно есть что-то магическое.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#16 написал: Jako tako
Сегодня, 14:33
0
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Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 749
Цитата: ebegen31

Jako tako, помните это легкое помешательство людей на НЛО и полтергейсте? smile

Не легкое, я бы сказала ))) помню. А «Полтергейст» в принципе было очень популярным словом тех лет)))
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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