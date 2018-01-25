Невероятное на высоте 10 тысяч метров. Удивительная история летчика

Kiria Просмотров: 693 Комментарии: 6 +20 Вчера, 16:31 by

Есть у меня хорошая подруга. У неё отец, назовём его «ДимДимыч» — лётчик военно-транспортной авиации. Много лет отлетал на небесном грузовике. Сейчас на заслуженной пенсии. Дядька умный, общительный, при этом к ерунде несклонный. Человек с железными нервами, побывал в разных передрягах. Часто его экипажу приходилось доставлять грузы в страны, где велись боевые действия.И вот на одном семейном празднике, ДимДимыч рассказал о странном происшествии, случившемся на высоте более 10 тысяч метров. Скорее всего, многие, узнав об этом удивительном случае, улыбнутся - всё это выдумка, байка авиаторов. Их право, однако со слов ДимДимыча, это событие – реальность, и очевидцами являются члены его экипажа. Естественно, он знает все необходимые данные — название отряда, время, точное место действия. Однако публично их называть не имеет право, ибо об этом был такой уговор.В целом, со слов ДимДимыча дело было так. Время события — последние годы Советского Союза. Точно по расписанию Улыбчивый Илюша, пробежав по взлётной полосе, поднялся в небо, покинув приветливый зауральский аэродром. Идём на эшелоне 340. Высота 10350 метров. Здесь царствует пронзительная синева. Небо чистое, солнце яркое. Под серебристыми крыльями раскинулась белоснежная перина облаков. Под ними скрываются хребты и вершины таинственных Уральских гор.Рейс особенный, в салоне находится группа «представителей». Полёт проходил штатно. Всё было нормально, пока самолёт вдруг не начало трясти. Ситуация хоть и неприятная, но привычная. Возможно, попали в зону турбулентности, а может, пересекли след другого самолёта, чуть ранее пролетевшего здесь.Однако болтанка затянулась. Проверили по приборам. Показания в норме. Отправили бортинженера визуально проверить, ну и представителей, успокоить. Через несколько минут возвращается. Лицо бледное, чем-то взволнован, но старается вида не пода́ть. Подошел ко мне и тихо говорит:-Слушай, сходи в салон, глянь что там на плоскости слева. Только постарайся, чтобы представители не заметили. Потом мне скажешь, что увидел.Удивился я такому поведению коллеги, но по каменному выражению лица понимаю, что тут дело серьёзное.Пошёл. В салоне сидят представители, у них шторки на иллюминаторе опущены. У нас в экипаже с Афгана была такая мода шторки закрывать в салоне. Подошёл, открыл шторку, заглянул в иллюминатор, и от увиденного аж дыхание перехватило.Там на плоскости крыла «паук» сидит. Огромный, таких размеров не видел никогда. Диаметр туловища примерно 60 см. Четыре пары лохматых лап. Цвет тёмный. Очень контрастен на фоне светлого металла крыла. Отчётливо выделяются два больших блестящих чёрных глаза.И вдруг насекомое развернулось, и пристально посмотрело в мою сторону. От этого взгляда у меня ноги вмиг ватными стали, и холодные мурашки по всему телу табуном. Стою, на этого монстра гляжу, он на меня. А в голове мысли тревожным колокольчиком бьются:-Ну, всё, северная лисичка подкралась! Не может на этой высоте паук находиться. Да ещё такой огромный. Сие невозможно! Наверно глюки… Долетался, мля… Прощай небо. Спишут из экипажа, придётся подметать взлетку.Но коллегам-то нужно сказать правду. Возвращаюсь в кабину, говорю шёпотом бортинженеру:- Паук...А тот мне в ответ тоже шёпотом:- Паук…На всякий случай решили убедиться ещё раз, уже на втором пилоте. Отправили в салон, тот действовал точно в таком же порядке. Приходит, брови на лбу.- Паук. Огромный! Вот гад! Нашёл место, где задницу прижать!Так, у нас на борту, а вернее, за бортом, нештатная ситуация! А как поступать при ней, регламентом не предусмотрено. Стали думать, обсуждать.- Что это за чудище? Как сюда попало?- Оптическая иллюзия? Галлюцинации? Три человека увидели одно и то же. А с ума, как говорится, поодиночке сходят. Значит, все действительно видели огромного паука.- Но ведь живой паук, даже такой здоровенный, на крыле самолёта не сможет удержаться, да и не выживет там. Значит, это что-то замаскированное под паука?!- Секретные разработки? Наши! Или? Лазутчик? Чей? Вынюхивает секреты? А смысл? Ведь ничего секретного не перевозим!- Что экипажу делать? Ставить в известность диспетчера?Пока обсуждали, болтанка прекратилась. Опять отправили бортинженера на разведку. Возвращается, докладывает, на крыле — чисто.Долетели без происшествий. После посадки по-тихому осмотрели крыло. Проверили всё, что могли, ничего не обнаружили. Совместно приняли решение – молчать, как рыба об лёд. Когда составляли лётный отчёт, о загадочном «пассажире» не упомянули.После возвращения из рейса домой ДимДимыч рассказал жене о происшествии, но просил, до его выхода на пенсию всё сохранить в тайне. Боялся, что если кто-то лишний узнает об этом происшествии, то весь экипаж спишут «по дурке». Уже такое бывало, и не раз.Вот такой очевидный, но невероятный случай однажды произошёл в российской авиации.Автор: Непотопляемый Перчик.

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