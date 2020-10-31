Моя съемная квартира

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

..Lenochka.. Просмотров: 475 Комментарии: 3 +13 Сегодня, 14:52 by

Было это давно. В начале двухтысячных я окончила школу в одном из поселков необъятной Бурятии, ехать поступать в институт выбор пал на Иркутск. Поехали мы со знакомой девочкой Кристиной, с которой дружим до сих пор, дабы вместе снимать жилье. Вариант общаги как-то совсем не рассматривался. Пару лет поскитались по разным съемным комнатам и квартирам вдвоём. На третьем курсе, перед новогодними праздниками, встал вопрос о новом месте жительства. Нашли шикарный вариант, трёхкомнатная квартира, недорого. Правда далековато от места учебы, как моего, так и подруги (учились мы в разных институтах). Дабы было нам еще дешевле, позвали с нами жить однокурсницу Кристины, Таню. Квартира, как я уже говорила, была трёхкомнатная, но заняли мы только 2 комнаты, в третьей хранилось барахло хозяев. Таня заняла маленькую комнату, а мы с Кристиной большую.Странности начались сразу, как только мы заселились. То посуда громыхает на кухне, когда мы вместе в комнате и никого больше в квартире нет. То, извиняюсь, сидишь в туалете, а по двери кто-то стучит, осторожно так, как будто костяшками пальцев. Кричишь, что сейчас выйдешь, думая, что девчонки хотят в туалет, выходишь, видишь их удивленные глаза, и слова, что они не стучали. (Шутницами они не были, поэтому знаю точно, что если говорили что не они, значит не они). И пару раз было совсем жутко, ложусь спать, закрываю глаза и чувствую, что кто-то смотрит на меня пристально, стоя рядом с кроватью. Глаза открываю – никого. Никогда, ни до, ни после, не испытывала такого чувства.… Так продолжалось около месяца.И вот, долгожданные новогодние праздники. Обычно в это время я уезжала домой, к родителям. Но в том году у меня появился парень, и Новый год хотелось встретить вместе. Кристина и Таня разъехались по домам, в квартире осталась я одна. Было, конечно, очень неуютно, поэтому я решила, что либо буду звать ночевать кого-то к себе, либо не ночевать в квартире самой. Новый год мы благополучно встретили с друзьями и моим парнем, у него дома. На следующий день решено было ехать продолжать праздновать в мою съемную квартиру. Поехали мы втроем, я, моя подруга Таня (популярное имя)) и её парень Серёжа. Мой парень с нами поехать не смог, уже честно не помню почему, то ли на работу надо было, то ли еще что то.Приехали в мой район, погуляли по заснеженным улицам, повалялись в снегу (молодость, что скажешь), купили пиво и пошли домой. Немного расскажу планировку квартиры. Как заходишь, прямо была кухня, направо небольшой коридор, из него прямо была наша с Кристиной комната. И сразу было видно мой диван, он всегда был разложен, и над ним висела деревянная полка для книг (лежа на диване, спокойно доставала до полки рукой, вообще иногда думала, не грохнется ли она на меня во сне). Слева в коридорчике была дверь в комнату Тани. В тот день мой диван был застелен только одеялом (вообще не помню, было ли у меня покрывало).В общем, сели мы праздновать на кухне, Сереже хватило совсем немного на старые дрожжи, он захотел спать. Мы положили его в маленькой комнате, закрыли дверь и продолжили сидеть на кухне, болтая. У меня разрядился телефон, в то время был «деревяшка», на кухне свободной розетки не нашлось, пришлось включить его на зарядку в большой комнате. А так как я переписывалась периодически со своим парнем, то услышав звук прихода смс, бежала в комнату.И вот, в очередной раз бегу я, значит, в комнату и краем глаза замечаю, что что-то не так на моем диване, подходя ближе вижу, что одеяло прицеплено чем-то к краю деревянной полки. Подхожу еще ближе, одеяло отцепляется и плавно планирует обратно на диван. Я вижу, что прицеплено оно было к полке силовой кнопкой, которая осталась лежать тут же на одеяле, коих вообще у нас в квартире не имелось. Честно, сейчас кажется это всё совершенно не страшным, а тогда волосы зашевелились на голове. Позвала подругу, рассказала, страшно стало обеим (она была в курсе всех странностей, происходивших с нами в этой квартире). Побежали будить Серёжу, кричали на него, что это он решил над нами подшутить. Но, во-первых мы его еле разбудили, во-вторых ну не додумался бы он так шутить, да и шутка не особо смешная…Короче, я сказала, что ночевать я здесь отказываюсь. В итоге уехали к подруге домой. До конца каникул я так и ночевала то у подруги, то у парня. Когда приехали девчонки, вернулась в квартиру. Началась учеба, обычная размеренная жизнь. Все странности в квартире прекратились, прям резко, раз и всё, как и не было ничего. И только спустя полгода, мы узнали, что в этой квартире умерла бабушка, квартиру сразу сдали, нам… И, получается, все странности прошли после 40 дней после смерти. (Ну, это по нашим примерным подсчетам). Больше таких историй со мной не случалось. И слава богу. А вы верите, что душа человека ещё 40 дней остается в нашем мире?

Ключевые слова: Квартира смерть гости авторская история

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