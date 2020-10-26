А вас сколько?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

ninikka Просмотров: 730 Комментарии: 4 +14 Вчера, 18:08 by

Эта история случилась, когда мне было лет 15-16. Начало лета. Раннее утро. Родители на даче.Вдруг звонок в дверь. На вопрос: кто там? Жизнерадостный женский голос проорал:- Анечка, это ж я, Маргарита! Троюродная сестра твоей мамы! Помнишь свадьбу тети Марго и дяди Сережи 10 лет назад? Ты с родителями к нам приезжала! И еще с нашей Танюшкой так хорошо подружилась!Разумеется, ни о какой свадьбе десятилетней давности, и тем более о Танюшке я не помнила, но о троюродной маминой сестре что-то такое слышала. Пришлось открыть.На пороге стояла высокая полная женщина в ослепительно цветастом платье и улыбалась мне во все 32 зуба, рядом с ней бледная долговязая девица примерно моего возраста, а из-за спины Маргариты выглядывал маленький сутулый мужичок.- А чо это у вас в подъезде гарью воняет? Еще, пока поднимались по лестнице, старуха какая-то сумасшедшая на нас кинулась. «Степку моего не видели?» - кричит.У нас действительно несколько дней назад был пожар в квартире на 2 этаже. Обошлось без жертв, но у хозяйки квартиры Марьи Ильиничны слегка поехала крыша. Она бегала по двору и спрашивала каждого встречного: «Степку моего не видели?» Никто не понимал о каком Степке речь, Марья Ильинична жила одна, у нее даже кота не было.- А наша Галочка школу закончила! Училась хорошо, вот мы с дядей Сережей и решили ее в институт поступить! Документы приехали подавать!Тетя Марго энергично толкала впереди себя два огромных баула в сторону кухни, попутно задавая вопросы и делясь новостями. Галочка проскользнула вслед за матерью, а мужичок остался стоять на лестничной площадке, держа обеими руками какую-то котомку и глядя в пол.- Что же Вы на пороге стоите? Заходите! – вежливо пригласила я.Мужичок обреченно вздохнул и переступил порог.На кухне тетя Марго принялась хозяйничать во всю, заполняя все свободное пространство содержимым своих баулов. Пока она, без умолку тараторя, выкладывала пакеты, свертки, банки с соленьями-вареньями, я выглянула в коридор. Дядя Сережа все также стоял у стеночки, рассеянно оглядываясь по сторонам. Одежда на нем была грязноватая и сам он какой-то чумазый.- Может, Вы умыться хотите с дороги?Он отрицательно замотал головой.- А прилечь, отдохнуть хотите?Дядя Сережа еще сильнее вжал голову в плечи.Я повела его в маленькую комнату и указала на диванчик.Ужинали мы втроем под бесконечный монолог тети Марго и апатичное молчание Галочки. Галочку я решила уложить в своей комнате на раскладном кресле, а тете Марго отвела родительскую спальню. Заглянула к дяде Сереже. Он спал на диване, свернувшись калачиком. Не стала его будить.Оставшись наедине с Галочкой, я, наконец, задала ей вопрос, мучивший меня с момента их появления:- А вы надолго к нам?- Не знаю…как мама решит.- А ты в какой институт поступаешь?- Не знаю… мама выбирала. Но я забыла какой…Да уж. Ну и семейка. Потеряв к Галочке всякий интерес, я быстро уснула.Проснулась я под звуки, раздававшиеся с кухни: грохот посуды и фальшивое пение тети Марго. Галочка уже сидела за столом, уткнувшись в книгу.- Анечка, доброе утро! Завтрак готов! Садись скорее за стол, пока все горячее!Стол был накрыт на троих.- А дядя Сережа хорошо себя чувствует?Тетя Марго удивленно воскликнула:- А какая холера его возьмет? Здоров как бык! Ты помнишь, какой он был шумный? Так теперь еще хуже стал! Сам мечется как ужаленный, нас с Галочкой загонял. Орет, командует! Рот раскрыть не дает! Хорошо, что мы его с собой не взяли.С каждой новой тетиной фразой моя челюсть отвисала все больше, а изумление утраивалось. Ну, а последняя реплика - это контрольный выстрел в голову!Я едва выдавила из себя:- А где он сейчас?- Дома остался. Надо же кому-то за скотиной ходить!Я метнулась в комнату, где спал бесхозный мужик, затем за несколько секунд обежала всю квартиру. Стало очевидно, то «дядя Сережа» ушел по-английски.Я пошла провожать гостей. Проходя мимо квартиры Марьи Ильиничны, мы услышали из-за двери ее радостные вопли:- Степка вернулся! Наконец-то!С тех пор всем незваным гостям я с порога задаю вопрос:- А вас сколько?

Ключевые слова: Тетя дядя свадьба авторская история

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