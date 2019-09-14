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Истории из жизни

Маленькие истории из Петербурга

1) Цех (буду рассказывать от лица той самой девушки, так будет удобнее).
Я работала в огромном пищевом цеху. Цех разделён на несколько частей: три огромные комнаты, похожие на ангар , большая столовая, лестница, которая ведёт вниз, в подвал, туалет и душевая. Работали мы по три человека в смене. И вот, в одну из смен, я как обычно отправилась в отдел заморозки, чтобы выбрать продукты для готовки. Иду, думаю о своём и вижу боковым зрением отчётливо, что кто-то мимо меня пробежал. Возвращаюсь к девочкам, спрашиваю их, не ходили ли они в отдел заморозки? На что они ответили: "привыкнешь, тут такое творится!"
А так как в цеху приходилось ночевать сутками, бывало такое, что ложишься спать и чувствуешь, что рядом с тобой кто-то садится или руку кладет.
Так же ночами был слышен кашель, шёпот, звук катающейся по полу телеги. Так как я работала не так давно, мне было очень страшно. Надолго меня в этом цеху не хватило, было не по себе.

2) В гостях.
Мои друзья сняли квартиру в автово, обычная хрущевка, полы, покрытые старой доской, забита кладовка барахлом. Сидим все вместе, смотрим фильм, едим чипсы. И все вчетвером наблюдаем за тем, как поднимается занавеска, прямо до самого потолка. При этом окно и балкон были закрыты.

3) Домовой.
Мои родители живут в небольшом городке, и я стараюсь приезжать к ним два раза в год, по возможности. И вот я поехала в гости. И меня целый день не было дома. Родители очень удивились, когда увидели что я пришла. Всё это время они думали, что я дома. Свет полдня горел в моей комнате, шарканье тапок и разные звуки доносились без меня. Ещё папа рассказывал, что в тот день, когда он проходил мимо моей комнаты, на него, как он выразился, "прыгнула" табуретка.

4) Чаруша.
Сидела я вечером на диване в своей съёмной квартире. В коридоре горел приглушенно свет, я сидела в интернете и вижу, что кошка пробежала, моя Чаруша, чёрная, красивая. А потом до меня доходит, что она у родителей.
Эта девушка говорит, что её постоянно преследуют разные мистические истории.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:45 by vikki zПросмотров: 184Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Цех звуки кошка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 22:41
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Комментариев: 721
Очень крутые и жуткие истории! Спасибо огромное!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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