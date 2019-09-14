Женщина в белом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Иренка Просмотров: 125 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:12 by

Добрый день, 4сторовцы! Это моя первая история. Из моей жизни. Ранее нигде не публиковала. Мне 12 лет. Кто-то скажет - возраст еще несерьезный, могла что-то напутать, это не так - лет с 10 ощущала себя уже вполне здравомыслящей и взрослой особой.Жили мы тогда в гарнизоне в Забайкалье. Старший брат приехал из училища в отпуск, бегал на гулянки, меня переселил на раскладушку в зал, сам занял мою кровать и комнату на время отпуска. Сказал, спина от панцирной кровати устала. И вот, в очередной вечер родители рано легли спать у себя в спальне. Брат умчался с друзьями на гулянку. Я лежала на раскладушке, эта комната выходила во двор с фонарями и довольно хорошо ими освещалась. На новом месте никак не могла заснуть. В квартире было тихо, только рыбки чавкали в аквариуме, такие африканские "сомики" и вуалехвосты, все уже подросшие, крупные, и потому их звуки были хорошо слышны. И вот, наконец, под их чавканье я начала засыпать. Не знаю, что заставило меня проснуться, я вдруг почувствовала на себе взгляд. Совершенно ни о ком, ни о чем не думая, открываю глаза - около раскладушки стоит Женщина в белом, довольно близко ко мне. Лица не видно, глубокий капюшон, то ли плащ, то ли балахон, голову ко мне склонила и смотрит мне в лицо... Привидение или нет, поясню, что меньше всего на свете мне хотелось увидеть кого-то подобного... Почему-то я знала, что это женщина, фигура была среднего размера, совсем не мужская. Когда я спросонок ее увидела, сказать, что удивилась - ничего не сказать. Испугалась, но решила, что мне это кажется. И вот сейчас я натяну одеяло на голову, уберу, и ее не будет! Так и сделала.Уверенная в том, что мне приснилось/показалось, убираю одеяло - стоит!!! Вот тут у меня волосы на голове встали дыбом, сон слетел окончательно, я сразу решила позвать родителей, раззявила рот и как заору во все горло, а звука нет! Даже пошептать не могу. То ли спазм от испуга, то ли что это было, не могу сказать. Кто решил, что это сонный паралич - это не так, я шевелила руками, головой, подозреваю, что здорово шевелила и ногами. Смотрела во все стороны глазами. Она ничего не говорила, просто смотрела на меня. Я не придумала ничего лучше, как сжаться в позу эмбриона и закрыться с головой одеялом. Так и пролежала очень долго, трясясь от страха, пока не уснула. Почему-то я боялась вскочить и побежать к родителям, ведь надо было пробежать там, где она стояла. Ее ног я не видела, она стояла за раскладушкой, как пишут в подобных историях, что те парили/не касались пола - ничего не могу сказать. В то время я была не крещенная - папа член партии, другие времена, как-то не принято было. К слову, покрестили меня в 15 лет, когда я сильно заболела, консилиумы врачей разводили руками, а я угасала. Так что в 12 лет я молитв не знала совсем. Как потом прочла, что надо было ее спросить: К худу или добру? Этого я не знала. Родителям я ничего не сказала. Думала, они не поверят, да и что они сделают, это уже в прошлом.

Ключевые слова: Женщина в белом привидение существо авторская история

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